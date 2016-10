Für den „New Yorker“ ist er „einer der besten Romanciers der Gegenwart“, am 5. November verleiht ihm in Darmstadt die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung den mit 50 000 Euro dotierten Georg-Büchner-Preis, den wichtigsten Preis für deutschsprachige Literatur: Marcel Beyer gilt als ein verbindlicher, aber wortmächtiger Rebell der Literaturszene. Er sei ein Autor, „der das epische Panorama ebenso beherrscht wie die poetische Mikroskopie“, begründete die Darmstädter Akademie ihre Entscheidung für ihn. Geboren wurde Beyer (50) im württembergischen Tailfingen. Er wuchs auf in Kiel und Neuss. Er studierte Literaturwissenschaften in Siegen und beschäftigte sich wissenschaftlich mit den Gedichten der Österreicherin Friederike Mayröcker. Einer breiten, auch internationalen Öffentlichkeit ist er 1995 mit seinem Roman „Flughunde“ (Suhrkamp-Verlag) bekannt geworden. Darin erzählt er vom Zweiten Weltkrieg, dem Tod der Goebbels-Kinder, von der Instrumentalisierung der Sprache durch die nationalsozialistische Propaganda und von Experimenten mit menschlichen Stimmen, alles zusammenfasst in der Person des Stimm- und Tontechnikers Hermann Karnau, eines bizarren Geräuschesammlers seiner gefährlichen Zeit. Es folgten die Gedichtbände „Falsches Futter“ (1997) und „Erdkunde“ (2002) sowie die Romane „Spione“ (2000) und „Kaltenburg“ (2008). Zuletzt erschien Beyers Gedichtband „Graphit“. In Frankfurt hielt Beyer Anfang des Jahres die fünfteilige öffentliche Poetikvorlesung an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität. Wie politisch kann Prosa heute noch sein, welche Trends hält Marcel Beyer für schädlich? Am Vorabend der Preisverleihung wird Marcel Beyer bei einer Lesung in der Orangerie Darmstadt auf solche Themen eingehen und seine Werke vorstellen. Martin Eich sprach auf der Frankfurter Buchmesse mit dem Schriftsteller, der seit 1996 in Dresden lebt.

Herr Beyer, als Sie 2001 in Köln den Heinrich-Böll-Preis erhielten, haben Sie in einer vielbeachteten Dankesrede jene Ihrer Kollegen kritisiert, die sich inflationär zur Tagespolitik äußern. Wen werden Sie denn in Darmstadt zusammenfalten?

MARCEL BEYER: Das Dusselige ist, im Moment äußere ich mich ständig zur Tagespolitik. Deshalb werde ich mich diesmal zurückhalten, damit ich in 15 Jahren nicht wieder vor dem gleichen Problem stehe. Im Ernst: Damals war der 11. September allgegenwärtig, und jedem war bewusst, jetzt wird sich die Welt verändern. Es war vielleicht psychologisch notwendig, näher betrachtet aber unmöglich und deshalb überflüssig, unter Schock Diagnosen und Prognose zu stellen. Das missfiel mir. Seit diesem punkthaften Ereignis wird mehr und mehr einer Aufruhr-Kultur gehuldigt. Erregung und Empörung verkommen zum Selbstzweck. Literatur nach meiner Vorstellung, nach meinem Anspruch sucht hier nach einem Gegengift.

Aber braucht nicht auch die Literatur die Zuspitzung, um bei der zunehmenden Zahl an Botschaften und Vermittlungswegen überhaupt noch ihre Zielgruppe zu erreichen?

BEYER: Gerade deshalb müssen Autoren dieser Versuchung widerstehen. Die derzeit permanent auf uns einprasselnden Hassbotschaften dienen doch nur dazu, Menschen einzuschüchtern. Diesen Mechanismus bemerke ich an mir selbst. Zum Beispiel wird immer gefragt, warum die Anti-Pegida-Demonstrationen in Dresden nicht größer sind. Ich überlege jedes Mal, daran teilzunehmen, zucke aber stets davor zurück. Die von Pegida geschaffene Atmosphäre zielt darauf, auch auf der Gegenseite Aggressionen zu schüren. Ich möchte aber nicht so bedrängt werden, dass ich befürchten muss, selbst auszurasten. Als Schriftsteller will ich in meinem Medium und in meiner Welt damit umgehen. Weil aber der gesellschaftliche Diskurs aktuell auf permanenten Aufruhr gebügelt ist, repräsentiert er das genaue Gegenteil von Schreiben.

Leben wir also in einer Epoche, in der die politische Literatur zum Auslaufmodell werden muss?

BEYER: Das ist möglich. Ich kann aber nur für mich sprechen. Was tagesaktuell geschieht, treibt mich um, aber ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie ich das in meine literarische Sphäre bringen kann. Vielleicht geht es sogar nur über Umwege. Die Veränderungen seit 2001 habe ich in medientechnischen Spiegelkabinetten immer wieder aufgegriffen, die Reflexion über Medialität interessiert mich. Da bin ich der Letzte, der sagt, wir Schriftsteller sollten davon lieber die Finger lassen.

Ihre Romane hingegen sind sehr politisch, thematisieren Aspekte des 20. Jahrhunderts. Brauchen Sie als Autor einen zeitlichen Sicherheitsabstand zu Ihrem Sujet?

BEYER: Es ist anders. Ich schaue nicht in die Vergangenheit und suche mir ein Thema, das Thema springt mich in meiner Gegenwart an. Die Distanz des Historikers, den mentalen Abstand, darf ein Schriftsteller nicht haben. Hätte ich sie, würde ich nicht anfangen, zu arbeiten. Dass ich im Schreiben die Welt radikal auf meine Perspektive zusammenziehe, dass ich mich nicht von der Absicht leiten lasse, irgendwem oder irgendeiner Sache gerecht zu werden, mag als Skandalon empfunden werden – aber so ist es eben. Hier stimmt dann sogar die abgegriffene Behauptung, Literatur sei immer subjektiv.

Mitunter ist sie sogar privatistisch. In Deutschland bevorzugen junge Autoren die biografische Froschperspektive, eine nur mühsam als Roman kaschierte Nabelschau ist häufig das Ergebnis.

BEYER: Mich verwundern und irritieren diese zunehmenden Rückgriffe auf das eigene Leben. Das ist zur Mode geworden. Als hätte der geschriebene Text selbst keine Autorität. Dabei ist es genau umgekehrt: Nur er muss eine Gültigkeit haben, nicht die Biografie des Autors. Manche Kollegen haben sich dafür entschieden, die Tür zur Welt zu schließen. Weil mir aber Pauschal-Statements höchst suspekt sind, will ich gleich anfügen: Ein Buch wie „Die Welt im Rücken“ von Thomas Melle zieht seine ungeheure, wirklich verstörende Wucht gerade daraus, dass es alle Fiktionskrücken von sich wirft. Melle schaut sich selbst in die Augen, er verklärt nichts, er verfällt nicht in Sentimentalität angesichts der eigenen Biografie. So etwas erleben wir aber selten.

Offenbar sind herausragende Erscheinungen auch weltweit rar gesät. Mit dem amerikanischen Rocksänger Bob Dylan hat jetzt zum ersten Mal ein Musiker den Literaturnobelpreis, natürlich nicht für seine Musik, sondern für seine dichterischen Songtexte.

BEYER: Ich finde die Entscheidung richtig. Es gibt nichtschriftliche Kulturen, die wir nur kennen, weil die Schallaufzeichnung erfunden wurde. Damit kommen mündliche Formen von Literatur ins Spiel. Viele Schriftsteller ließen sich von Musikern inspirieren und umgekehrt. Deshalb gehören ich nicht zu denen, die eine Verwässerung der Kriterien befürchten. Im Gegenteil: Das Spektrum wird um die Vermittlung von Literatur erweitert. Dagegen kann man nichts haben.

Sie selbst betätigten sich in den letzten Jahren auch anderweitig. Ihr bislang letzter Roman erschien vor acht Jahren. Bekommt in diesem Jahr ein literarischer Vorruheständler den Büchnerpreis?

BEYER: Nein. Meine Figuren und ihre Welten beschäftigen mich noch lange nach Abschluss eines Romans, ich muss sie erst hinter mir lassen. Das braucht Zeit. Und ich suche noch nach einem Stoff, der mich so fesselt, dass ich mich mit ihm fünf bis acht Jahre zurückziehen kann. Sie können aber sicher sein, dass Sie auch nach der Büchnerpreis-Verleihung noch von mir hören werden.

