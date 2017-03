Warum man den Romancier schätzen kann, aber den Intellektuellen verehren muss: Martin Walser: Der Weise vom Bodensee

Am 27. März 1976 reist der Schriftsteller Martin Walser – drei Tage nach seinem 49. Geburtstag – mit dem Zug vom Bodensee nach Frankfurt im Hessischen. Am Abend soll er dort im Theater am Turm lesen. Die Nacht zuvor hat der Dichter kaum geschlafen, aber viel geschwitzt. Nun sitzt er am Fenster und schreibt – eine Hasstirade.

Sein Verleger Siegfried Unseld hatte ihn gewarnt. An diesem 27. März werde eine Rezension seines neuen Romans „Jenseits der Liebe“ von Marcel Reich-Ranicki erscheinen. Sie werde nicht günstig sein. Noch am Morgen hatte Walser beschlossen, die „F.A.Z.“ nicht zu kaufen. Doch am Bahnhof wird er schwach. Und was er unter der Überschrift „Jenseits der Literatur“ lesen muss, ist entsetzlich. Ein Attentat, ein Totalverriss, eine Vernichtung.

„Ein belangloser, ein schlechter, ein miserabler Roman. Es lohnt sich nicht, auch nur ein Kapitel, auch nur eine einzige Seite dieses Buchs zu lesen“, dekretiert das Literaturorakel aus Frankfurt. Steril sei das Buch. Geschwätzig. Leblos. Eine Wüstenei.

Tod eines Kritikers

Noch im Zug beginnt Walser, der eine sechsköpfige Familie zu ernähren hat, auf Rache zu sinnen: „Ich sage Ihnen also, dass ich Ihnen, wenn Sie in meine Reichweite kommen, ins Gesicht schlagen werde. Mit der flachen Hand übrigens, weil ich Ihretwegen keine Faust mache.“ 26 Jahre wird es dauern, bis der Schriftsteller zuschlägt und den Roman „Tod eines Kritikers“ veröffentlicht. Er entfesselt einen der größten Literaturskandale der deutschen Nachkriegsgeschichte. Doch die Frage ist bis heute nicht abschließend beantwortet: Hatte Marcel Reich-Ranicki recht?

Leser einer jüngeren Generation mühen sich mit Walsers Romanen oft ärger als mit den Büchern von Günter Grass oder Siegfried Lenz. Und das nicht erst, seit sich Walsers literarischer Lustwandel im Spätwerk immer verheerender in den Labyrinthen des Erotischen und Religiösen verirrt. Über Jahre hinweg ließen sich Gutwillige dennoch mitreißen von der immensen Produktion Walsers. In schöner Regelmäßigkeit verhießen seine Fürsprecher neue Meisterwerke, annoncierten Wunder sprachlicher Artistik aus der Schreibwerkstatt am Bodensee.

Info: Seine wichtigsten Werke Das Werk von Martin Walser ist umfangreich: Es umfasst Erzählungen, Romane, Novellen, Theaterstücke, Gedichte, Essays, Hörspiele und Aufsätze. Hier Eine Auswahl seiner wichtigsten Titel: clearing

Und jedes Mal geriet man wieder hinein in den Sog dieser Bücher mit ihren kauzigen Helden, diesen verkorksten, verdrehten, verschrobenen Wirklichkeitsflüchtlingen, diesen Mimosen und Müttersöhnchen, Beamten, Schriftstellern, Juristen und Geschäftsleuten, die sich herumtrieben in Redaktionen, Arztpraxen und Büros, Kirchen und Ministerien. Die einer Liebe hinterherjagten, einer bildungsbürgerlichen Besessenheit oder nur einem Weiberrock, die in einer bornierten Eigentümlichkeit aufgingen, einem Ressentiment, einer Angst oder einem sonderbaren Fanatismus. Die Männer hießen Helmut, Hans und Karl, Klaus, Gottlieb oder Alfred, Dorn oder Zürn. Die Frauen Sabine oder Susi, Gundi oder Helene.

Meist verführten die Romane auf den ersten Seiten. Doch dann verläpperten und verzettelten sie sich auf halber Strecke. Zwischenzeitlich verlor man die Geduld mit diesen Prosaschwällen oder begann sich zu langweilen, trotz der Geistesblitze und Weisheiten, der sprachlichen Kostbarkeiten und intellektuellen Fundstücke hier oder da. Manchmal hielt man auch durch bis zum Ende. Gewissenhaft las man später nach, was vor der „Verteidigung der Kindheit“ erschienen war: „Die Ehen in Philippsburg“, die „Halbzeit“, „Ein fliehendes Pferd“, womöglich – neben „Ein springender Brunnen“ – das schönste, gelungenste Buch Walsers, auch dank der Ökonomie seiner novellistischen Kürze.

Schlimme Sätze

Zuletzt kam es einem vor, als sei der Walserei schon zu viel. Man schrak zusammen, wenn man in „Der Augenblick der Liebe“ markerschütternde Sätze wie diesen las: „In das schwarzrote Dunkel ihrer Scheidenschlucht den taghellen milchigen Samen träufen, bis von allen Rändern und Wänden nur noch die lichten Samenschwaden flossen, die Schlucht überschwemmten und schlämmten.“ Oder diesen: „Sie floss förmlich zusammen. Die Muskulatur schwoll. Sein Geschlechtsteil wollte auf sich aufmerksam machen.“ Moderne Erzähltheorie hin, Walsers unantastbare Würde her: Dergleichen ist unverzeihlich und durch keine Ironie gedeckt.

Irgendwann zieht man – gelegentlich eines Umzugs etwa – als Leser Bilanz, kommt vielleicht zu dem Ergebnis, dass die Zahl der Walser-Romane ihre Notwendigkeit übertrifft. Und fragt sich, was man selbst mit dieser weitschweifigen Literatur eigentlich zu schaffen hat. Selbst so wunderlich-tüttelige Titel wie „Statt etwas oder Der letzte Rank“ ändern an diesem Befund nichts. Es mag schmerzen, aber: Ja, Reich-Ranicki hatte ziemlich recht.

Doch da ist noch ein zweiter Martin Walser, einer, den wir nicht genug wertschätzen können, ein luzider, skrupulöser, scharfsinniger Autor: der unverführbare Gegenwartsdiagnostiker, der mutige Zeitkritiker Walser – der einzig-, ja großartige Essayist Walser und, ja, Walser der intellektuelle Sonntagsredner. Es geht von ihm eine Kraft aus, die zurück in die 60er/70er Jahre reicht und von dort unterschwellig bis in die Gegenwart nachbebt. Walser hat gegen Tabus und Denkverbote angeschrieben, lange bevor es populär, billig und sogar unappetitlich wurde. Er hat politische Korrektheit bereits bekämpft, als der Begriff noch nicht vollends banalisiert und ins Arsenal der Pöbler übergangen war.

Rettung der Nation

Walser hat die deutsche Teilung weder hingenommen noch gar bejaht wie jene Linke, aus der er kam, es bis zu ihrer Widerlegung durch die Realität im Jahr 1989 beharrlich tat. Er hat leidenschaftlich dafür gestritten, den Begriff der Nation vor dem Zugriff hochmütig vernünftelnder Internationalisten ebenso zu bewahren wie vor der Vereinnahmung durch rechte Mythenschwurbler. Selbst das „Volk“ wollte er nicht jenen überlassen, die es heute wieder ins trübe Zwielicht des Irrationalen zerren, aber auch nicht den anderen, die nur in abstrakten „Gesellschaften“ oder „Kollektiven“ denken und „Volk“ vor allem mit dem Gemeinen, Dummen, Dumpfen verknüpfen.

Seine Streitlust gegen linksliberale Deutungshoheit befand sich dabei auf einem sprachlichen und argumentativen Niveau, von dem dieser Tage nur noch geträumt werden kann. Bloße Meinungen waren ihm ohnehin fragwürdig, lange bevor jeder beliebige Viertelinformierte im Netz mit einer läppischen Ansicht hausieren ging: „Eine Meinung dagegen, obwohl sie geradezu der Inbegriff des Begrenzten ist, hält sich am liebsten für das einzig Richtige. Eine Meinung ist darauf angewiesen, recht zu haben. Sie lebt weniger von ihrem Inhalt als von ihrem Gestus. Der Verurteilungsgestus ist die Form, in der sich eine Meinung am wohlsten fühlt.“ Kennzeichen von Literatur ist gerade: Sie ventiliert keine Meinungen. Sie führt vor Augen, sie offenbart, sie lichtet.

Das ist geschrieben 1989, in der Prä-Facebook/Twitter-Welt. Aber wie viel wahrer ist es heute!? Es war die Zeit, als Günter Grass und andere linke Mandarine Auschwitz benutzten, um einen verbalen Schutzwall gegen die deutsche Wiedervereinigung zu errichten: Wegen der singulären Verbrechen in der NS-Zeit hätten die Deutschen für immer das Recht verwirkt, ein einiger Nationalstaat zu sein. So ging die Rede. „Sogar Auschwitz wird herbeizitiert, um eine Meinung mit Unwidersprechlichkeit auszustatten“, schrieb Walser in „Deutsche Sorgen I“. Ihm ging es um einen freien, offenen, wahrhaftigen demokratischen Diskurs im Sinne der Humanisierung des Menschlichen. Und damit sind wir beim Sonntagsredner.

Als Martin Walser 1998 in der Frankfurter Paulskirche, also fast zehn Jahre später, seine Dankesrede zum Friedenspreis des Deutschen Buchhandels mit dem Titel „Erfahrungen beim Verfassen einer Sonntagsrede“ beendet hatte, spendeten die einen befreit Applaus. Andere standen schockstarr und fassungslos. Was war geschehen?

Walser hatte von der „Dauerpräsentation unserer Schande“ gesprochen, von der „Instrumentalisierung unserer Schande zu gegenwärtigen Zwecken“: „Auschwitz eignet sich nicht dafür, Drohroutine zu werden, jederzeit einsetzbares Einschüchterungsmittel oder Moralkeule oder auch nur Pflichtübung“, hatte Walser gesagt. Nie zuvor und nie danach gingen von einer Paulskirchenrede ähnliche Schockwellen aus. Walser habe Auschwitz und die deutsche Schuld verharmlost, die NS-Verbrechen relativiert, dem Schlussstrich das Wort geredet. Walser wurde des Antisemitismus bezichtigt. Zu einer Versöhnung mit Ignatz Bubis, dem Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland, kam es nicht mehr.

Einsamer Gigant

Liest man die Rede heute, ahnt man noch ihr Skandalisierungspotenzial, freilich erkennt man viel deutlicher ihren triftigen analytischen Kern. Wer den Text nicht missverstehen will, kann ihn gar nicht falsch deuten. Wie recht Walser hatte, erweist sich nicht erst heute, da ein türkischer Präsident auf dem Weg in den autoritären Staat Deutschland mit Nazi-Vergleichen überzieht.

Walsers Paulskirchen-Rede findet sich neben glänzenden Essays nun in dem zum 90. Geburtstag erschienen Band „Ewig aktuell – Aus gegebenem Anlass“ (Rowohlt, 24,95 Euro). Auch wenn der hervorragende Aufsatz „Händedruck mit Gespenstern“ aus dem Jahr 1979 fehlt, der ins Zentrum dessen zielt, was sich heute in der Herabwürdigung demokratischer Institutionen, der Eliten-Verachtung und des Zerfalls einer zivilisierten Öffentlichkeit ausformt, so zeigt die Sammlung doch Walsers brillantes intellektuelles Genie. Mag der Romancier nicht über jeden Zweifel erhaben sein, der Essayist Martin Walser ist ein einsamer Gigant.