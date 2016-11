Claus Theo Gärtner hat seine Autobiografie geschrieben: Matula in Afghanistan

Als Frankfurter Detektiv Josef Matula eroberte er die deutschen Wohnzimmer und hatte Millionen Fans. In seiner Autobiografie will der Schauspieler Claus Theo Gärtner zeigen, dass er mehr ist als eine Fernseh-Figur.

Zerfurchtes Gesicht, eine tiefe – für manche Damen vielleicht auch erotische – Stimme und der Zigarettennebel: Das waren mehr als 30 Jahre lang am Freitagabend im ZDF die unverkennbaren Markenzeichen des Privatdetektivs Josef Matula. Schauspieler Claus Theo Gärtner (73) prägte die populäre Frankfurter Krimiserie „Ein Fall für zwei“, während die Anwälte, die ihm die Ermittleraufträge zuschanzten, immer wieder wechselten. Der gebürtige Berliner, der in Oberhausen aufwuchs und drei Mal heiratete, hat jetzt für seine Fans die Höhepunkte seines Lebens auf gut 250 Seiten („Matula, hau mich raus!“) niedergeschrieben, wobei ihm seine dritte Frau, die Journalistin Sarah Gärtner, half.

Der Frauenschwarm

Das Lesenswerte sind nicht unbedingt die Ereignisse rund um Matula, sondern die Seiten im Leben des Claus Theo Gärtners, die dem TV-Publikum weitgehend unbekannt sind. Als Baby geriet Gärtner in Lebensgefahr, als er beim Bombenalarm aus dem Kinderwagen fiel und zwischen panisch flüchtende Menschen geriet. Sein im Zweiten Weltkrieg in Russland kämpfender Vater soll auf Heimaturlaub einen Schreck bekommen haben, als er Claus Theos hässlichen Kopf sah – Folgen der Zangengeburt. Erst als ihm die Krankenschwester einen noch schlimmeren Fall präsentierte, beruhigte er sich – er konnte nicht ahnen, dass aus seinem Sohn später einmal ein Frauenschwarm würde.

Die wichtigsten Worte seines Lebens schrieb Gärtner um 1980 nach einer alkoholgeschwängerten Nacht auf einen Kneipenblock: „100 Folgen ok! CTG“. Dass 300 daraus wurden, mochte das charmante Raubein selbst im Rausch noch nicht geahnt haben. Zwar hatte er mit der Schauspielerei zu dem Zeitpunkt schon längst angefangen, aber auch handfeste Jobs wie Dachdecker und Auto-Innenreiniger waren ihm nicht fremd. Als er schließlich als Schauspieler fester Bestandteil des deutschen Fernsehens war, bewahrte sich Gärtner trotzdem noch seine Parallelwelten: als Rennfahrer und als Weltenbummler mit Wohnmobilen und VW-Bussen – davon hat Gärtner reichlich zu erzählen. „Ich könnte schwören, dass ich in einem früheren Leben Captain Cook war, auch wenn mein Freund Honza Klein behauptet hat, der sei doch viel größer gewesen als ich“, schreibt Gärtner. Mit seiner damaligen Freundin Renate tourte er in den 60er Jahren bis nach Afghanistan – Kabul nahm er als „wunderschöne, blühende Kulturstadt“ wahr: „Frauen konnten sich überall frei bewegen.“ Zu rauchen gab es allerorten: Roter Libanese, Schwarzer Afghane, Marihuana. Auf dem Gringo-Trail in Guatemala landete er ausgehungert in einem Provinzkaff, als er hinter sich jemanden hörte: „Claus Theo, was machst Du denn hier?“ – der Techniker der Schaubühne.

Auf Bali wollten er ein Motorrad mieten. Beim Verleih stellte Gärtner fest, dass er den Führerschein zu Hause vergessen hatte. Also musste er bei der Polizei die Prüfung noch mal machen – fünf Minuten lang eine Acht fahren, ohne abzusetzen. Der Zweit-Schein wurde ausgestellt. In der Nacht klopfte es an der Hoteltür. „Herr Doktor, Herr Doktor, kommen Sie schnell, den Franzosen nebenan geht es schlecht!“ – „Ich bin kein Doktor“ – „Doch. Das steht doch im Führerschein!“ Tatsächlich hatte da jemand notiert: Doctor statt Actor.

Das Buch „Matula, hau mich raus!“, benannt nach einem gleichnamigen Musiktitel, endet mit einer Szene aus dem neu gedrehten Kinofilm mit dem Arbeitstitel „Matula“. Der Detektiv zündet sich eine Zigarette an: „Es war mir eine Freude. Ich hoffe, die hattet ihr auch.“