Frankfurter Ensemble Landungsbrücken: „Mephisto“: In jedem steckt ein kleiner Opportunist

Ja, wir wissen mit Klaus Manns berühmtem Schlüsselroman: Hendrik Höfgen alias Gustaf Gründgens glaubt, er sei doch nur „ein einfacher Schauspieler“. Der am Ende des Films mit Klaus Maria Brandauer selbstmitleidig ins herrische Schweinwerferlicht von István Szabó blinzelt, ängstlich, ungläubig und direkt in die Kamera flüstert: „Was wollt Ihr denn von mir?“ Diesen Moment gibt es auch im Theater Landungsbrücken Frankfurt, wenn der engagierte Julian König, von unten gespenstisch angeleuchtet, auf allen Vieren weiterrobbt.

Zu welchem Preis?

Höhepunkt eines Abends, der collagenhaft fragt, zu welchem Preis sich Gründgens und seine Generation den Nazis andienten, aber auch, zu welchen Konditionen sich heute ein Regisseur, Schauspieler oder Praktikant verkaufen muss, um im Geschäft mitzumischen. Regie führt Linus Koenig, der an der kleinen Bühne in der ehemaligen Druckfarbenfabrik der Mann für alles ist: Kartenverkäufer, Lichttechniker, Intendant, Collageur und Bühnenbildner.

Erregt bis zur Hysterie eröffnet der eloquente Julian König den Abend und zitiert lange Passagen aus Klaus Manns Roman. Und seltsam: Wie aus dem Nichts füllt sich die rustikale Halle im Gutleutviertel mit den schrill ausschweifenden Geburtstagsgästen zu Ehren des preußischen Ministerpräsidenten 1943, seinerseits am Arm der fülligen, naiven Schauspielerin Lotte. Während sich der unsympathische Propagandaminister vor dem Staatstheater-Intendanten aufzupflanzen beginnt, leuchtet das Garderoben-Licht auf der Bühne, als seien es Lüster im Hause Höfgens. Vergessen auch der Fernseher im Hintergrund, auf dem Gründgens als „Mephisto“ in Dauerschleife läuft, und die zahllosen Schauspielerfotos auf der Pinnwand. Dann bricht König ab – und fällt in die prekären Verhältnisse heutiger Mimen. Dabei versucht er zu verhindern, für „36 Euro“ Abendgage auftreten zu müssen oder zum Büttenredner beim politischen Aschermittwoch der Grünen umgemodelt zu werden.

Die wahlweise als Vorzimmerdame, Reporterin oder Assistentin fungierende Bahar Sarkohi stellt ihm dazu jede Menge Fragen, tanzt aber auch mal ausgelassen mit ihm. Allerdings platzt ihr bei dem Dauergejammer am Ende der Kragen: Da beginnt die feingliedrige Iranerin mit mühsam unterdrückter Empörung aus ihrem eigenen, echten Leben zu erzählen. Wie sie in den 90er Jahren nach Deutschland floh, wie ihr oppositioneller Vater im Iran ausharrte, für seine Überzeugungen gefoltert wurde. Und wie er dann, als er endlich zu seiner Familie ausreisen durfte, „nicht mehr derselbe Mensch“ gewesen sei. Wie er, der Intellektuelle, dessen Schriften in seiner Heimat eine ganze Nation bewegten, hier als „Kanake mit merkwürdigen Kappen auf dem Kopf“ herumlaufe.

Haltung gegen Unrecht

Da wird’s ganz still im Theater. Und das 90-minütige Wehklagen über die Zumutungen des missverstandenen Künstlers, verblasst dagegen. Wer wirklich aufsteht gegen Unrecht, der bekommt Probleme, die sich ein Mephisto nur schwer vorstellen kann. Auch Julian König steht jetzt da, mit offenem Mund. Zu Recht großer Jubel für einen vielschichtigen, raffinierten Theaterabend.