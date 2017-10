Merkel: Lesen ist wie Nahrung ein Grundbedürfnis

Tatort Vorstadt - Ulrike Folkerts als Handlungsreisende

Mannheim. Am Ende einer Woche, die mit dem Attentat in Las Vegas begann, lotet das Mannheimer Nationaltheater mit „Für immer schön” den amerikanischen Traum aus. Burkhard C. Kosminski inszeniert den Stoff von US-Autor Noah Haidle als bitteren Abgesang auf Glücksversprechen. mehr