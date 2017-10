Konzert: Mit Hingabe beschwört sie den Geist Somalias herauf

Selten genug wird das Publikum Zeuge davon, wie Roadies die Bühne für ihre Künstler bereiten. In der „Brotfabrik“, beim Konzert von „Cold Specks“, erlebt man zumindest die letzten Handgriffe, mit denen die ansonsten karge Optik aufgehübscht wird. Um Mikrofonstativ und allerlei elektronische Gerätschaften werden Zweige arrangiert. Die sehen aus wie Schleierkraut. Das kennt man vor allem aus Hochzeitssträußen. Tatsächlich schreibt man den weißen Nelkengewächsen eine Symbolik zu. Das Schleierkraut steht für Hingabe und Liebe und ein Herz ohne Argwohn oder Hintergedanken. Auch in der kunstvoll gestylten Frisur finden sich die Blüten wieder. Das muss eine Botschaft sein.

„Das ist mein erstes Mal hier. Danke, dass Sie gekommen sind“, begrüßt Ladan Hussein, die sich „Cold Specks“ nennt, ihre Fans. Später wird sie noch erzählen, dass ihr Frankfurt schon vorher ein Begriff war. Denn einige Familienmitglieder kamen zunächst auf der Flucht vorm Bürgerkrieg in Somalia als Flüchtlinge dort an, zogen dann aber weiter nach Holland.

Auf Identitätssuche

Ladan Hussein wurde in Kanada geboren. Von Toronto aus startete sie ihre Karriere. Mit ihrem dritten Album „Fool’s Paradise“, das sie fast komplett vorstellt, hat sich die junge Frau auf Identitätssuche begeben. „Meine Eltern haben nie viel erzählt über die Zeit, als sie in Mogadischu aufwuchsen“, bedauerte sie einmal im Interview. „Der Krieg hat meine Familie getrennt, sie in alle Welt zerstreut. Manche wurden vermisst, für die anderen hatte sich ihr Leben für immer verändert.“ Genau das machte sie zum Thema in Songs wie „Exile“, „New Moon“ und „Two Worlds“. Nur die „Ancient Habits“ vermag man trotz ihres Studiums alter VHS-Kassetten mit Aufnahmen der Goldenen Zeit somalischer Musik in den Siebzigern nicht wirklich wahrnehmen.

Ihr Sound, den sie mit Jim Anderson (Keyboards, Bass) und Josh Joseph-McIntyre (E-Drums, Elektronik) generiert, kann man als Electro-Soul-Pop im weitesten Sinne begreifen. Afropop klingt anders. Das groovt meist unaufdringlich im Midtempobereich, ist minimalistisch instrumentiert, lässt genügend Raum für „Cold Specks“‘ feine Gesangsmodulationen. Die sind bei aller Emotionalität der schicksalsvollen Geschichten unaufgeregt, aber trotzdem berührend. Am meisten übrigens, wenn sie ihren Begleitern eine Pause gönnt und zur gezupften Halbresonanzgitarre ältere Songs wie „Blank Maps“ vollkommen abgespeckt interpretiert. Da ist ihre stimmliche Präsenz unwiderstehlich, wirklich sinnlich, ja spirituell.

Im Kerzenschein

„I am a goddamn believer“, lässt sie wissen. Das erreicht die Intensität alter Bluesbarden am Mississippi. Wurde am Ende in Somalia Baumwolle angebaut? Die Antwort ist, tatsächlich, ja. „Rupture“ schließlich gerät zum musikalischen Beschwörungsritual im Kerzenschein. „Sie sind so still“, lobt sie die Zuhörer. „Das ist sehr respektvoll.“