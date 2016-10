"Caravaggios Erben": Museum Wiesbaden zeigt: Mord und Totschlag in Neapel

Nur ein knappes Jahr blieb er in Neapel, stellte aber in dieser Zeit die dortige Kunst auf den Kopf. Als er Ende Juni 1607 weiter nach Malta zog, zehrten die zurückbleibenden Künstler noch lange von seinen Ideen. Aber dem Inspirator Michelangelo Merisi, genannt Caravaggio, war kein langes Leben mehr beschieden. Er starb 1610 in einem Hospital, mit nur 38 Jahren.

Hitzköpfiges Genie

Noch heute gilt er als einer der wichtigsten Maler des italienischen Frühbarock, zudem hängt dem Genie auch der Ruf eines hitzköpfigen Mörders an. Deshalb war er überhaupt von Rom nach Neapel geflüchtet, in die von Spaniern regierte Stadt. In Rom hatte er seit 1592 seine Kunst verfeinert und große Erfolge gefeiert. Aber auch in der prosperierenden Hafenstadt Neapel ging es ihm gut. Von den Herrschern erhielt er viele Aufträge, während das Volk ihn zu seinen Figuren inspirierte.

Ein „Superstar der Kunstgeschichte“, befindet Peter Forster kurz und bündig. Der Kurator des Wiesbadener Museums hat die Schau „Caravaggios Erben. Barock in Neapel“ erstellt, die bis 12. Februar nächsten Jahres läuft. Sie versammelt mehr als 200 Gemälde und Zeichnungen von 67 Künstlern zu einem faszinierenden Sittenbild der Zeit von 1600 bis 1750.

Freilich ist darunter kein einziges Bild von Caravaggio selbst. Aber den vermisst man auch nicht, denn aus fast jedem Gemälde schaut das Vorbild Caravaggio heraus. Und wenn, so Peter Forster, er sich doch um Leihgaben des Meisters bemüht hätte, würde sich alles nur wieder um diese Werke drehen. Forster hingegen will das künstlerische Raffinement zeigen, das sich erst nach Caravaggios Weggang aus Neapel allmählich entwickelte.

Goldenes Zeitalter

Dieses goldene Zeitalter der italienischen Malerei mit dem typisch radikalen Realismus wird erstmals in Deutschland so umfangreich vorgestellt. Die Basis dafür legte der Gründer der Wiesbadener Sammlung mit seinem Faible für italienische Malerei. Später hat Hermann Voss, der Museumsleiter unter den Nazis, die Expressionisten aus dem Haus verdrängt und dafür italienischen Barock gesammelt. So kann das Museum selbst zehn Werke zur Schau beisteuern, von Luca Giordano (1634–1705) und Francesco Solimena (1657–1747), deren große Zeit erst nach Caravaggios Tod begann. Beide Künstler bilden mit üppigen Ensembles den prächtigen Schlusspunkt der Schau.

Den Auftakt macht freilich eine Frau, die einzige Künstlerin der Ausstellung, aber ausgerechnet mit einem Mord an einem Mann. Artemisia Gentileschi (1593–1653) stellt die aus dem Alten Testament bekannte Geschichte von der Ermordung des Feldherrn Holofernes durch die raffinierte Judith so abgebrüht dar, als würde die schöne Witwe tagtäglich dem verhassten Feind einen Dolch in den Hals rammen. Das Licht fällt auf die Heldin und ihre Helferin, der Sterbende ist ins Dunkel getaucht.

Diese dramatische Hell-Dunkel-Malerei mit ihrer indirekten Beleuchtung ist das erste und wichtigste Kennzeichen von Caravaggio. Zudem rückt er die Figuren nah an den Betrachter, zeigt sie immer in Handlungen und stellt sie als Individuen dar, nicht als Typen. Caravaggios Ideen wurden etwa von Giovanni Battista Caracciolo oft kopiert, wie im ersten von 17 Räumen an vier Bildern zu sehen ist. Caracciolo nahm das Spiel mit dem Licht auf und ließ die Figuren mit ihren Fingern so aufeinander verweisen, dass daraus ein lebhaft erzählerisches Bild entsteht.

Caravaggio pflegte einen starken Naturalismus und eine direkte Ansprache des Betrachters, so dass dieser sich leicht mit jedem Bild identifizieren konnte. Die Modelle für seine Gemälde holte er sich von der Straße, auch für die Darstellung von Heiligen. Ihre schmutzigen Füße faszinierten ihn, sie waren direkt aus dem Leben gegriffen. Damit wollte er den Betrachter überwältigen, ihm ein Theater für alle Sinne bieten.

Allerdings herrschte damals die Gegenreformation. Der klare Auftrag an alle Künstler lautete, dass alles versucht werden müsse, um die abtrünnigen Protestanten wieder zum rechten Glauben zu bringen. Jusepe de Ribera (1591–1699) etwa tauchte 1628 das Martyrium des Heiligen Andreas in ein gleißend-göttliches Licht, während er die Peiniger im Dunklen beließ.

Nach Gentileschi und Ribera, die zu Caravaggios Umfeld zählen, folgen in der Wiesbadener Schau die eigentlichen Erben, die aber, bis auf wenige Ausnahmen, keine Epigonen waren. Vielmehr griffen sie Caravaggios Ideen auf und entwickelten sie weiter. So malte Mattia Preti (1613–99) seinen Heiligen Sebastian viel lockerer und flächiger als sein Vorbild, die Farben bleicher und die Affekte im Gesicht fast übertrieben. Das muss damals, vor 400 Jahren, die Menschen geradezu gebannt haben. Obwohl wir heute schon etwas abgebrühter sind, blitzt dieses barocke Pathos immer noch in den delikaten Gemälden und den zarten Zeichnungen auf.

Museum Wiesbaden, Friedrich-Ebert-Allee 2. Bis 12. Februar 2017, dienstags und donnerstags 10–20 Uhr, mittwochs und freitags bis sonntags 10–17 Uhr.

Eintritt 10 Euro, Katalog 45 Euro.

Telefon (0611) 335 22 50.

Internet www.museum-wiesbaden.de