Nach Stuttgart zeigt Bensheim Werke von Patrick Angus

45 Werke des an Aids gestorbenen schwulen US-Malers Patrick Angus (1953-1992) werden im Museum Bensheim gezeigt. „Patrick Angus - Under the Surface (unter der Oberfläche)” lautet der Titel der Sonderausstellung, die am 20. April eröffnet wird und bis zum 24. Juni zu sehen ist. Damit seien die Arbeiten des mit 38 Jahren gestorbenen Künstlers aus Nord-Hollywood erstmals in einer Kleinstadt zu sehen, teilte die Stadt Bensheim am Donnerstag mit. Eine zuvor nie gezeigte Werkschau von Angus mit rund 200 Gemälden ist derzeit noch bis Sonntag im Stuttgarter Kunstmuseum zu sehen. „Patrick Angus. Private Show” lautet der Titel dieser Schau.

„Angus war ein echter Pionier, der das schwule Leben in den USA der 80er Jahre festhielt”, stellt die Stadt Bensheim fest. Er habe intime Porträts von Freunden und Familie gemalt sowie zahlreiche Selbstporträts, Landschaften und Städte, die ihn umgaben. Darunter sind Szenen der schwulen Subkultur in New York. Sein Werk lenke den Blick auf traurige Zeiten, in denen Männer mit ihrer Homosexualität heimlich umgehen mussten, hatte die Direktorin des Stuttgarter Museums, Ulrike Groos, gesagt.

