„Orestes“ von Euripides in Mainz: Nach dem Muttermord geht’s mit der Welt bergab

Helblings „Orestes“ hält sich an den Handlungsablauf und liefert einen „integralen“ Orest. An schönen Ideen fehlt es der konzentrierten Inszenierung nicht, von zwanghafter Originalität ist sie wohltuend frei. Helbling holt auch aus den Chorauftritten mit Antonia Labs viel heraus: per Diktion und Aufteilung, musikalisch vielfältig mit Ghettoblaster, choreografisch etwa mit powernden Cheerleader-Girls.

Jürgen Höths Bühne macht das Geschehen zeitlos und privatisiert die „öffentliche Sache“, indem er vom Palast zu Argos den Innenhof statt der öffentlichen Fassade zeigt. Eine Säule, Keramik und das Holztor links sind um moderne Zutaten ergänzt: einen gläsernen Anbau (zugleich Vordach und „Palasttor“), Dusche nebst Dachleiter.

Eugenia Leis (Kostüme) mischt Andeutungen archaischer Vorzeit wie Orests wölfischen Pelzmantel, in dem er zu neuer Bluttat aufbrechen wird, mit viel Gegenwart. So tritt uns der Mädchen-Chor als Emo-Gothic-Girls mit schwarzen Lippen und frechbraver Zöpfchen-Dutt-Frisur in Schuluniform gegenüber: kesskurze Faltenröcke, Schleifen, Stiefel. Da das Stück kurz nach Orests Muttermord spielt, liegt Titelheld Orest noch wie zerschlagen im Hof und wird zum Penner auf Schmuddelbettzeug. Nicolas Fethi Türkveser nutzt bald die Dusche und legt sich dem weiblichen Publikum ans Herz. Hat er etwas an, so meist moderne Hose und Hemd oder, zum Renommieren, einen beigen Anzug. Busenfreund, Mit-Mörder und Schwager in spe Pylades (kernig: Rüdiger Hauffe) zeigt Hose und Unterhemd her. Der perfekte Helfer.

Den ersten Auftritt hat Elektra im geschlitzten langen Kleid. Als die Gazéwand gelüftet wird, spricht sie die Exposition am Mikro ins Publikum. Tolle Auftritte von Lilith Häßle: tigernd, kraftvoll, zwingend, berückend. Die Schwätzer Menelaos (kompakt, quirlig: Murat Yeginer) und Helenas Vater Tyndareos (arrogant mit Gehstock, Nadelstreifen: Armin Dillenberger) tragen bürgerliche Anzüge und spielen die „Alten“, gegen die die „jungen“ Quasi-Gangster per Mordversuch, Geiselnahme und Brandstiftung vorgehen werden, als ihnen Volkes Stimme missfällt – klare Verweise auf den Zustand der athenischen Demokratie um 408 vor Christus.

Leoni Schulz spielt die „schöne“ Helena als Puppenfrau mit großer Brille, Lara Hessinger ihr Töchterchen Hermione in blauem Samt mit Griechenborte. Selbst der phrygische Sklave in Rosa und Weiß macht etwas aus sich: Denis Larisch gibt den Eunuchen-Domestiken als Mauerschauer komisch effeminiert.

Euripides’ Problemstücke lassen den Liturgenton des Aischylos aus der Gründerzeit Großmacht-Athens ebenso hinter sich wie das Formbewusstsein und die Ironie des Sophokles. Sein neues Athen steckt in einer tiefen Krise. Im späten „Orestes“ sind die tragischen Helden nur bessere Gangster. Götter erscheinen ihnen wie koksenden Zuhältern Delirien. Apoll (Henner Momann) ist ein Elektro-Cowboy à la Robert Redford, dem die alten Wildwest-Mythen in Athen/New York trotz Hallstimme und Zigarre keiner abnimmt. „Orestes“ spielt in einer Zeit, in der die Raubritter-Mentalität der Reichen Schindluder trieb mit Athens sogenannter Demokratie. Euripides floh danach zur Zukunfts-Macht, den Makedonen, beschwor in den „Bakchen“ ein letztes Mal das wahre Athen. 406 starb er. Im „Orestes“ spürt man die Bitterkeit – zumal in dieser Regie zu Zeiten von Trump und Putin, griechischer Trickser und neuer Nazis auf Dummenfang.