Nachhaltigkeitspreis für Westernhagen

Gute Zäune, gute Nachbarn: Ai Weiwei in New York

New York. Als Student lebte Ai Weiwei einst in New York. Zurück in China wurde er politisch verfolgt und gleichzeitig zum Kunst-Superstar. Jetzt revanchiert sich der Künstler bei seinem geliebten New York mit einer riesigen öffentlichen Schau - und wird natürlich politisch. mehr