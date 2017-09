Frankfurter Stadtplaner: Nachruf auf Albert Speer: Visionär im Schatten des Vaters

Architekt, gar Star-Architekt, war er nicht. Auch wenn das nun vielfach kolportiert wird. Zwar studierte er – nach einer Schreinerlehre – von 1955 bis 1960 Architektur und Stadtplanung in München, zwar hatten seine Büros, erst „speerplan“, dann „Albert Speer & Partner“, unter anderem auch eine Architekturabteilung, zwar werden einige sehr gelungene Bauwerke – etwa der Frankfurter Holbeinsteg – mit seinem Namen verbunden, doch Albert Speer verstand sich voll und ganz als Stadtplaner.

An diesem ungeheuer komplexen Gebilde namens Stadt hing sein Herz. Da stritt er, da argumentierte er, da vermittelte er. In Deutschland, in der Welt und natürlich auch in seiner Wahlheimat Frankfurt: Am Museumsufer hatte er großen Anteil, an der Allee vom Opernplatz bis zum Platz der Republik, zuletzt am Europaviertel. Auch, heute längst vergessen, an der Bewerbung Frankfurts für die Olympischen Sommerspiele im Jahr 2000. Die war ebenso gescheitert wie die Olympiabewerbung Leipzigs 2012, für die er verantwortlich zeichnete. Das ärgerte ihn, doch er akzeptierte es.

„Leben ist Risiko“, lautete sein Motto. Risiko bedeutet manchmal scheitern, Risiko bedeutet bisweilen gewinnen: Der Weltausstellung EXPO 2000 in Hannover lag ein Plan von Speer zugrunde, er erstellte ein Konzept für die Weltausstellung 2010 in Schanghai. Dass sich Katar gegen die Konkurrenz um die Austragung der Fußballmeisterschaft 2022 durchsetzte, war der von Speer verantworteten Bewerbung geschuldet.

Neugierig und offen

Albert Speer war ein weltgewandter Mann. 1958 knatterte er mit seiner Lambretta bis nach Ankara – ohne Sturzhelm. Er arbeitete in Schweden, in der Türkei, er bereiste halb Nordamerika. Sein erster größerer internationaler Auftrag führte ihn nach Libyen. 1971 erstellte er einen Tourismusplan für Nepal, 1973 arbeitete er in Algerien und entwarf Pläne für 15 Städte, 1977 projektierte er das Diplomatenviertel in der saudischen Hauptstadt Riad. Schon 1990 erhielt er seinen ersten Auftrag aus China: In der 12-Millionen-Stadt Tijan sollte er ein Stadtviertel entwickeln.

Albert Speer war neugierig, vielfältig und breit interessiert – das brachte nicht nur der Beruf mit sich. Wenn man heute seine 2009 publizierte Denkschrift „Frankfurt für Alle“ liest, jene Vision, die er für Oberbürgermeisterin Petra Roth als „langfristig angelegte Leitlinie für die strategische Stadtentwicklung im globalen Wettbewerb bis 2030“ erarbeitete, fällt auf, dass er zunächst alle schon bestehenden Planungen zusammenführte. Speer war kein Dogmatiker, der auf seiner Vision beharrte. Speer war offen, er sah die verschiedenen Interessen, anerkannte andere Meinungen, auch wenn sie sich widersprachen. Und er war bescheiden. Er fuhr Bahn, die Wochenenden verbrachte er am liebsten am oberbayerischen Riegsee, wo er ein kleines, 80 Quadratmeter großes Häuschen im japanischen Stil besaß. Als Frankfurt ihn 2003 mit der Goethe-Plakette auszeichnete, nahm er das gerne und dankbar an. Sagte aber, er sei nur die Symbolgestalt, die Medaille verdienten ebenso seine Mitarbeiter und seine Auftraggeber.

Speer versuchte sein ganzes Leben, sich von seinem Vater, dem Lieblingsarchitekten Hitlers, späteren Rüstungsminister und in Nürnberg zu 20 Jahren Haft verurteilten Kriegsverbrecher, zu distanzieren. Doch trotz seiner Leistungen, Ehrungen und Verdienste, trotz seiner erfolgreichen, über 25 Jahre währenden Lehrtätigkeit als Professor für Stadt- und Regionalplanung an der Universität Kaiserslautern, trotz seines ausgezeichneten internationalen Rufes, der 1934 in Berlin geborene Albert Speer war – in der öffentlichen Wahrnehmung – immer auch sein gleichnamiger Vater.

Bei „Onkel“ Hitler

Kaum ein Interview, in dem er nicht auf seinem Vater angesprochen wurde. „Das nervt“, sagte er einmal. Und erzählte doch vom „Führer“, den er kannte, weil er auf dem Obersalzberg, Hitlers Feriendomizil, aufwuchs. Auf dessen Schoss er saß, der ihm Bonbons schenkte, mit dessen Hunden er spielen durfte. Speer bekannte, dass Hitler „aus der Kinderperspektive ein netter Onkel“ war.

Ob sein Stottern, mit dem Speer Zeit seines Lebens kämpfte, zu dem sich Speer aber auch öffentlich bekannte, mit seinen Kindheitserlebnissen zusammenhing, weiß man nicht. Schon in der Dorfvolksschule von Berchtesgaden trat es auf. Durch die Abiturprüfungen, die wegen seines Stotterns „eine Katastrophe“ waren, ließ ihn man „gnadenhalber“. Doch schon als ASTA-Vorsitzender in München setzte er sich bewusst Situationen aus, in denen er reden musste. Für das Amerika-Haus in Frankfurt konzipierte er früh eine Vortragsreise über amerikanische Stadtplanung. In der Hauptrolle: Albert Speer als Vortragender – obwohl er nächtelang nicht schlafen konnte. „Man darf Probleme nicht umgehen, man muss sich richtig reinsetzen“, sagte er lakonisch dazu. Und deswegen war er mächtig stolz darauf, dass er sein Geld mit Reden, mit Sprache verdiente – mit dem, was ihn früher geängstigt hatte.

Leben ist Scheitern, Leben ist Gewinnen, Leben ist vor allem alte Einsichten durch neue Erkenntnisse zu erweitern, zu ändern, zu ersetzen. Manche halten das für Risiko, Albert Speer nicht. „Die humane Stadt“ hieß ein Vortrag, den er 1965 hielt. „Die intelligente Stadt“ hieß eine Aufsatzsammlung, der er 1992 veröffentlichte. „Ein Manifest für nachhaltige Stadtplanung“ kam 2009 heraus. Diese drei Titel reflektieren eine Veränderung und Weiterentwicklung im Denken über die Stadt. Speer bekannte sich zu Veränderung, die stets ein Lernen aus früheren Fehlern sei. Bevor die Ökologiebewegung ihre ersten Erfolge hatte, plante Speer das Diplomatenviertel in Riad, weitgehend unabhängig von Strom und Klimaanlage. In China entstanden nach seinen Ideen ökologische Modellstädte. Sein Büro vernetzte Energie- und Wasserkreisläufe mit Haustechnik und Städtebau, entwarf integrierte Verkehrsinfrastrukturen, verband Grünareale mit Handels- und Dienstleistungsflächen.

Kein Schwarz, kein Weiß

Speer war kein Freund der neuen Frankfurter Altstadt. Und doch erkannte er in der „Geschichtslosigkeit“ ein großes Problem. Der Jugend, auch jungen Mitarbeitern, begegnete er mit Freundlichkeit und Respekt. Es ging ihm um die Vielfalt, um das Zusammenspiel von Altem und Neuen. Sein Büro war, auch durch die Breite der Aufgaben bedingt, kein Jugendclub, anders als viele reine Architekturbüros, sondern eine Mischung aus jungen und erfahren Mitarbeitern. Die Vielfalt galt auch für seine Vision von Stadt. „Kein Schwarz, kein Weiß“, sagte er dazu. Dass daraus kein Grau wurde, dass die Stadt in bunten Farben strahlte, daran arbeitete er Zeit seines Lebens. Am Freitag ist Albert Speer im Alter von 83 Jahren in Frankfurt gestorben.