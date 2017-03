Loreena McKennitt verwandelte die Alte Oper in einen Andachtsraum: Nachts fliegen die Feen

Fünf Kandellaber mit jeweils sieben Flammen illuminieren die dunkle Bühne feierlich. Fast sakral wirkt die Atmosphäre. Mystisch klingt ein Ton aus der Stille. Dann nimmt uns Loreena McKennitt für drei Stunden mit auf eine Reise rund um die Welt und taucht mit uns tief in die Geschichte ein.

Loreena McKennitt mit ihrem wallenden Haar ist eine fantastische und einfühlsame Geschichtenerzählerin. Vor wenigen Tagen ist sie 60 Jahre alt geworden. Die Kanadierin hat über ihre Eltern die keltische Kultur in sich aufgesogen und trägt sie in ihren großartigen Konzerten um die Welt. Auch arabische und maurische Einflüsse integriert die in ein langes schwarzes Kleid gehüllte Künstlerin.

Andächtige Stimmung

Eine geheimnisvolle „Samain Night“ will sie erlebt haben, mit mystischem Zauber und inniger Spiritualität. Das überträgt McKennitt in Lieder, um sie einem großen Publikum zugänglich zu machen: „All Souls Night“ lautet der Titel eines wunderbaren älteren Stücks. Mit „Annachie Gordon“ blickt sie tief in die Volksseele.

„Between The Shadows“, zwischen den Schatten, tanzt die blonde Klangzauberin, die ihrer Harfe die herrlichsten Arpeggien entlockt und dazu mit glasklarem Sopran singt, dabei aber immer wieder in die Bruststimme fällt. Das ist das Einmalige an ihrem Gesang. Manchen jagt er immer wieder Schauer über den Rücken. Und selten hat man im Großen Saal der Alten Oper so eine andächtige, ja kontemplative Stimmung erlebt – Handyfotos unerwünscht.

Getragen werden Lieder wie das epische „Bonny Portmore“, das faszinierende „Tears Of Grosse Île“ und das Traditional „The Wind That Shakes The Barley“ diesmal in erster Linie von Klavier und Harfe. Dazu lasst sich die feenhaft anmutende Musikerin von der großartigen Cellistin Caroline Lavelle, die schon mit vielen Stars aus Rock und Pop aufgetreten ist, begleiten. Lavelle adelt die Songs mit wundervollen Kantilenen und mit einer zweiten Singstimme in den Refrains. Gitarrist Brian Hughes bereichert das Klangbild mit elektrischen und akustischen Gitarren, bedient auch Bouzuki und arabische Saiteninstrumente. Der Begriff „Weltmusik“ ist selten so passend wie hier. McKennitt rezitiert Shakespeare-Sonette, erzählt kurzweilige Geschichten von Flughäfen aus aller Welt, die trotz der weihevollen Andacht im Saal auch dem Humor Raum geben. Mit dem überirdisch schönen alten Volkslied „Down By The Sally Gardens“ und dem Lerchengesang „The Lark In The Clear Air“ geht es in die Pause.

Epische Geschichten

„The Emigration Tunes“ reicht ins frühe 19. Jahrhundert zurück, als in Irland bitterste Armut und Hunger herrschten. Später beschwört eine bestens aufgelegte Loreena die vielbesungenen „Greensleeves“ und streut immer wieder eigene Vertonungen von Gedichten des großen irischen Dichters William Butler Yeats ein. „The Bonny Swans“ und „The Lady Of Shalott“, erzählen große Geschichten, die epische Dimensionen annehmen und gleichwohl eine enorme Binnenspannung halten, geschickt instrumentiert. Diese Lieder sind – jedes für sich – kleine Kunstwerke. „Stolen Child“ und „Penelope’s Song“ entstammen den persönlichen Reiseskizzen einer Frau, die im Zug, im Flugzeug oder in der Bahn mit wachen Sinnen unentwegt Impressionen und Klänge sammelt und komponiert – so, wie andere Bilder malen von Landschaften, die vorübergezogen sind. „The Mummers’ Dance“ ist wie ein gesungenes Mantra, an dessen Ende sich E-Gitarren und schroffe Cello-Läufe mal ein Duell liefern. „Full Circle“ – am Ende schloss sich der Kreis, und ein Abend ging mit Zugaben zu Ende, der mehr Weihestunde als Konzert war, voll betörender, leichter, schwebender Musik, voll von sinnlichen Geschichten und Mythen. Sie will wiederkommen, sagt Loreena McKennitt. Darauf kann man sich wirklich freuen.