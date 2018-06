Netrebko und Domingo für „Macbeth” gefeiert

Konzert Joshua Homme begeister mti den "Queens Of The Stone Age" in Wiesbaden

Keine Frage: Joshua Homme fühlt sich seinem Namen verpflichtet. Mit seinen „Queens Of The Stone Age“ macht der Kalifornier muskulöse Männermusik. Beim Konzert in Wiesbaden wurde die „Stoner-Rock“-Ikone wider Willen von den Fans umjubelt. mehr