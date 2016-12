Konzert-Kritik Mark Foster in der Offenbacher Stadthalle: Netter Kindergärtner mit Zappel-Syndrom

Dauerdopsball Mark Forster verabreicht in der ausverkauften Offenbacher Stadthalle positive Lebenshilfe, Unmengen an Konfetti sowie Megahits am Fließband.

Hinter ihm liegt ein abgebrochenes Jurastudium, vor ihm möglicherweise eine Langzeitkarriere als stilistisch ungemein flexibler Entertainer im deutschsprachigen Raum: Nicht erst seit seinem dritten Album „Tape“, angeschoben von gleich zwei massiven Megahits, mobilisiert Mark Forster die Massen.

Bilderstrecke Mark Forster verzückt Fans in der Stadthalle Offenbach

Doch seit seinem Mitwirken als Juror bei der TV-Castingshow „The Voice Kids“ an der Seite von Lena und Sasha hat sich die Zielgruppe des schmächtigen kleinen Kaiserslauterers (32) mit Wohnsitz Berlin noch einmal stark verjüngt. Schon seit dem Nachmittag harren trotz widrigen Wetters einige junge Fans vor der Halle aus. Als oberstes Ziel gilt: Einen möglichst optimalen Steh- oder Sitzplatz in der Halle zu erwischen. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Als die Mehrzweckhalle unter dem Zuschaueransturm schon zu bersten droht, dürfte auch dem letzten Erziehungsberechtigten bewusst geworden sein, was ihm nun runde zwei Stunden lang blüht: Da sich die Sichtverhältnisse für Heranwachsende alles andere als optimal gestalten, heißt es: Rauf auf starke Arme und Schultern der Erwachsenen.

Bart und Hipsterbrille

Nach dem Vorprogamm „Amanda“ verstellt erst einmal eine Sichtblende, auf der ein Dual-Kassettendeck samt Musikkassette mit der Aufschrift „Mark Forster“ und „Tape“ zu sehen ist, den Blick auf die Bühne. Papa, Mama, Onkel und Tanten erklären ihrem Nachwuchs geduldig prähistorische Tonträgergerätschaften. Als dann eine Riesenhand die Kassette ins Gerät einlegt und die ersten Takte von „Sowieso“ ertönen, gibt es kein Halten mehr. Tausende Kinderseelen befinden sich in Aufruhr.

Im Rampenlicht verabreicht von nun an Dauerhüpfer Mark Forster positive Lebenshilfe, Unmengen an Konfetti und Megahits. Ein Selbstläufer mit freundlichem Sozialarbeiterlächeln, geduldiger Kindergärtneraura und Zappel-Syndrom. Längst zum eigenen Branding stilisiert hat sich der optische Style des Sohnes einer polnischen Mutter und eines deutschen Vaters: Forsters Markenzeichen sind Basecap, Hipsterbrille und Bart. Mit einigem Erstaunen nehmen die älteren Zuschauer wahr, dass der Sänger, Rapper, Komponist und Texter nicht irgendein gesichtsloses wie talentfreies Teenidol ist. Mit seiner siebenköpfigen Band liefert der quirlige Bühnenflummi schnörkellos satten Sixties-Soul wie einst bei James Brown und Co., und nicht nur zum Auftakt in Muntermachern wie „Was Ernstes“, „Für immer Forever“ und „Flash mich“. Ganz nebenbei erweist sich Forster mit seiner Mixtur aus Pop, Indie, Funk, Soul und Hip-Hop auch als pfiffiger Entertainer massiv talentiert, wenn er mit diversen Mitmachaktionen sein Publikum permanent in Atem hält.

Parallel kredenzt er abwechlungsreich und kurzweilig das Beste aus seinen drei bislang erschienenen Alben. Ob in Dur oder Moll, ob mal aufgekratzt oder zu Tode betrübt – MarK Forster bleibt bei seinen Exkursionen stets positiv. Ganz gleich, ob er im amtlichen Jugendduktus verkündet „Ich mach ’nen Kopfsprung durch die Tür“, „Egal was kommt, es wird gut, sowieso“, „Flash mich nochmal, als wär’s das erste Mal“ oder „Du bist mein kleines Pop-Up-Fenster“. Im schönsten Denglish nimmt er mittels simulierten Skype-Anrufs Kontakt nach New York zu den „Harlem Gospel Singers“ auf, um sich von ihnen bei „Schöner Scherbenhaufen“ begleiten zu lassen.

Seiner kleinen Schwester „Natalie“ widmet er nicht nur den gleichnamigen Song, sondern lässt vom Publikum einen weiteren Satz zu seinem elektronischen Brief hinzufügen. „Auf dem Weg“ ins grandiose Finale mit Tonnen an Konfetti sagt Forster erst leise „Au revoir“, dann trumpft er mit Superlativen in „Wir sind groß“ auf, Themensong des ZDF bei der Fußball-Europameisterschaft 2016. „Chöre“, Soundtrack-Beitrag zur Kinokomödie „Willkommen bei den Hartmanns“ fehlt ebenso wenig wie zum Abschied der Titelsong von „Bauch und Kopf“.