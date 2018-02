Netzwerk von Künstlern und Lehrern

Als die katalanische Stadt Vendrell am 22. Oktober 1993 an den 20. Todestag ihres großen Sohnes Pablo Casals erinnerte, fehlte bei der Gedenkfeier eine wichtige Persönlichkeit. Marta Casals Istomin, die Witwe des Cellisten und Humanisten, weilte beim Eröffnungskonzert des ersten Cello-Festivals in Kronberg. Gemeinsam mit Mstislaw Rostropowitsch hatte sie die Schirmherrschaft übernommen. Beider Namen verliehen der kleinen Abfolge von insgesamt drei Konzerten Gewicht und Glanz in der Musikwelt.

Für die weitere Entwicklung der Kronberg Academy gaben sie zugleich einen wichtigen Anschub. Denn sie zogen weitere große Namen an, die fortan im Taunus musizierten und bis heute regelmäßige Gäste sind. David Geringas und Gary Hoffman beispielsweise, Gidon Kremer und Mischa Maisky, Frans Helmerson und Christian Tetzlaff. Daraus erwuchs ein weltweites Netzwerk an Künstlern und Lehrern, die den Namen Kronberg rund um den Globus bekannt machten.

Im Hintergrund wuchs die Infrastruktur, die es ermöglichen sollte, den Bildungsauftrag der Satzung umzusetzen. Rostropowitsch und Yuri Bashmet gründeten Stiftungen, Kremer einen Instrumentenfonds. Der Breitenförderung widmete sich von 1998 an das Feuermann-Konservatorium. Das Rückgrat bildeten von Beginn an die Meisterkurse und Wettbewerbe, ergänzt und erweitert durch „Chamber Music connects the World“ und „Mit Musik – miteinander“, die im Zweijahresrhythmus stattfinden, sowie jährlich „Classic for Kids“.

Konzentrierten sich Konzerte und Kurse anfänglich auf das Cello, traten nach und nach Geige und Bratsche hinzu. Der Beginn der Bachelor- und Masterstudiengänge in Kooperation mit der Frankfurter Musikhochschule machte Kronberg 2007 zur Hochschulstadt. Nach langen Vorbereitungen und Planungen feierte die Academy Ende vergangenen Jahres den ersten Spatenstich für das „Casals Forum“. Es verbindet Konzertsaal und Studienzentrum in einem schlüssigen architektonischen Entwurf, angesiedelt in der Nähe der Kronberger Altstadt unweit des Bahnhofs. bol