Letzte Saisoneröffnung unter Oliver Reese: Neue Spielzeit am Schauspiel Frankfurt: „Königin Lear“ als Auftakt

Mit Spannung erwartet Frankfurt die letzte Saisoneröffnung am Schauspielhaus unter Intendant Oliver Reese. Im Großen Haus kommt an diesem Samstag eine zeitgenössische Variante von Shakespeares wuchtiger Tragödie auf die Bühne.

Die große Mimin Josefin Platt wird als Königin Lear in einer bedeutenden Rolle zu sehen sein. In Shakespeares Tragödie „König Lear“ (1605) teilt ein alternder Vater sein Reich unter seinen drei Töchtern auf. Es kommt zu Streit, Intrigen, Hass und Untergang. Bei Shakespeare geht es um politische Macht, um Blutsbande, um enttäuschte Liebe und Zerfall. In der Bearbeitung des belgischen Autors Tom Lanoye sind die Rollen spiegelbildlich vertauscht. Josefin Platt (60) verkörpert mit ihrer markanten Stimme die tyrannische Chefin eines internationalen Großkonzerns. Das Stück spielt im modernen Kapitalismus, in den Schaltzentralen der Ökonomie. Die Familienkrise beginnt, als Königin Lear ihre Macht abgeben muss und das Unternehmen unter den drei Söhnen aufteilt. Das Thema des Stücks passt zur Finanzmetropole Frankfurt wie kaum ein anderes: Statt der Königsschlachten in Shakespeares Original tobt hier der virtuelle Krieg um Marktanteile. Es geht um abstürzende Aktienkurse und einen bevorstehenden Börsencrash.

Josefin Platt hat sich als klagende Amme in Euripides’ „Medea“ ins Gedächtnis des Publikums eingebrannt. Urkomisch brillierte sie als schusselige Mrs Clackett in Michael Frayns „Der nackten Wahnsinn“. Facettenreich war sie als erzählende Frau in Kleists „Penthesilea“ zu sehen. Im Gespräch sprüht die erfahrene Schauspielerin vor Tatendrang, Wagemut und ansteckender Risikofreude. Bettina Boyens sprach mit Josefin Platt über Mütter und Söhne, das Konzept von Regisseur Kay Voges und über Frauen in Vorstandsetagen.

Frau Platt, in der Psychologie gilt Mutterliebe bis heute als bedingungslos, während man sich die Vaterliebe erst verdienen muss. Kann man den Mann Lear einfach durch eine Frau ersetzen?

JOSEFIN PLATT: Nein, das nicht. Männer und Frauen unterscheidet kolossal viel voneinander, aber der Kern ist meines Erachtens, dass die Frau Kinder zur Welt bringen kann. Das kann ein Mann schlichtweg nicht. Dazu kommt die veränderte Gemütslage. Der Aggregatzustand ist letzten Endes immer wieder ein anderer. Tom Lanoye hatte ursprünglich sogar überlegt, eine Mutter und ihre drei Töchter in dem Stück zu beschreiben.

Warum hat er das nicht ausgeführt?

PLATT: Es fehlte sonst die Spannung, die eine Mutter-Sohn-Konstellation auslöst. Noch dazu, wenn es bei dreien einen Lieblingssohn gibt. Das entwickelt eine weitaus größere Komplexität der Gefühle, vor allem, wenn Machtausübung und Liebeserwartungen ins Spiel kommen.

Wann beginnt die Tragödie?

PLATT: Es ist wie bei Shakespeare. Das Stück beginnt, und sie verteilt ihr Erbe. Damit hat sie ihre Karten ausgespielt und ihre Macht abgegeben, aber ohne wirklich loszulassen. Sie klammert sich an die Macht und erwartet gleichzeitig von ihren Söhnen eine Liebeserklärung. Als ausgerechnet Cornald, der Jüngste und ihr Liebling, sich dem verlogenen Wettstreit entzieht, verstößt sie ihn, erbost über sein Verhalten, und setzt damit eine fatale Ereigniskette in Gang.

Was ist das für eine Frau?

PLATT: Tom Lanoye beschreibt sie als das einzige Kind, als die einzige Tochter eines Selfmademan. Sie ist die erste Frau an der Spitze eines Unternehmens und als sie angetreten ist, musste sie sich Spott und Hohn aussetzen. „Königin Lear“ ist vor allem ein Stück über die Fragen: Wie ist das Leben ohne Liebe? Wie verändern sich Menschen, die nicht geliebt werden? Das ist das, was die beiden älteren Söhne so einklagen, die ohne Zärtlichkeit und Liebe groß geworden sind. Doch es ist auch ein Stück über das Thema: Wie gehen Kinder mit ihren Eltern um? Wie, wenn die Eltern Hilfe suchen, dement werden? Und wie erträgt eine Person, die ihr Leben lang Macht hatte, plötzlich die Tatsache, nicht mehr wichtig zu sein. Dieses enorme Spannungsfeld entwirft dieser Theaterabend.

Wie kommen Sie mit dem Regiekonzept von Kay Voges klar? Wie empfinden Sie seine typische Mischung aus Videokunst und Theater, die in Frankfurt in „Endstation Sehnsucht“ mit riesigen Projektionen und Live-Cams auffiel?

PLATT: Sie fragen da sehr frisch, weil ich diese Bühne jetzt zum ersten Mal gesehen habe. Plötzlich steht sie da in ihrer ganzen Pracht und Herrlichkeit und strahlt, tobt, und man denkt nur: „Wow“! Die Zuschauer blicken in eine Art Matrix. Über 1600 Meter LED-Leuchtröhren werden in Quadraten auf dieser Bühne verarbeitet. Das gibt unglaubliche Bewegungen, Zustände, Stürme, Städte, Internet, virtuelle Realitäten.

Sind die visuellen Effekte nicht zu dominant? Sieht man Sie da überhaupt noch?

PLATT: Na und ob (lacht)! Dafür sorgen der Regisseur und die Schauspielerinnen und Schauspieler. Ich bin schon so lange in diesem Beruf und habe so etwas noch nie gemacht. Und wenn ich das nicht wage, werde ich es nie erfahren. Ich habe mich darauf eingelassen, wohl wissend, worum es geht. Es ist ein Abenteuer!

Das Thema Emanzipation scheint Sie an Lanoyes Stück aber auch sehr zu interessieren.

PLATT; Das Stück handelt von einer Frau, die ganz oben ist und ganz nach unten fällt. Eine Frau, die sich in einer Männerwelt behaupten muss und einen Preis dafür zahlt. Sie war zwar die Chefin, aber immer auch ein Outcast. Für mich spiegelt das Stück in diesem Sinne auch die heutige Gesellschaft wider. Fragen Sie mal die Damen in den Vorstandsetagen, welche Geigen die spielen. Die verdienen viel, aber nicht so viel im Verhältnis zu den Männern und müssen sich oft ganz anders behaupten. Und fragen Sie mal, was bei den Damen alles auf der Strecke bleibt, um sich in diesen Positionen zu halten. Da ist Königin Lear gar nicht so weit weg.

Premiere 10. September, 19.30 Uhr, Schauspiel Frankfurt, Willy-Brandt-Platz. Karten-Telefon: (069) 21 24 94 94. Internet: www.schauspielfrankfurt.de