Dieter Kosslick: Neuer Chef für die Berlinale?

Berlinale-Direktor Dieter Kosslick (68) und Kulturstaatsministerin Monika Grütters sind derzeit im Gespräch über die zukünftige Leitung des Filmfestivals. Verschiedene Zeitungsberichte, wonach Kosslicks bis 2019 laufender Vertrag als Direktor nicht noch einmal verlängert werde, wollte ein Sprecher von Grütters nicht bestätigen. Die Staatsministerin sei mit Kosslick im einvernehmlichen Gespräch. Der Berlinale-Direktor war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Nach Informationen aus Filmkreisen wird diskutiert, ob die Berlinale einen neuen künstlerischen Leiter bekommen soll und Kosslick dem Festival dann in einer anderen Funktion verbunden bleibt.

Der gebürtige Pforzheimer Kosslick (68) ist seit dem Jahr 2001 Direktor der Internationalen Filmfestspiele Berlin. Die Berlinale gilt mit jährlich rund 400 Filmen im Programm als größtes Publikumsfestival der Welt. Kosslick verschaffte in seiner bisherigen Amtszeit dem deutschen Film auf der Berlinale wieder ein größeres Forum und rief unter anderem die Reihe „Kulinarisches Kino“ ins Leben. Die Filmauswahl für den offiziellen Wettbewerb um den Goldenen und die Silbernen Bären war in den vergangenen Jahrgängen qualitativ sehr unterschiedlich ausgefallen. Gerade in Bezug auf die jüngste Berlinale im zurückliegenden Februar hatten Filmkritiker die „Mittelmäßigkeit“ der Filmauswahl beanstandet. Der Siegerfilm „On Body and Soul“ der ungarischen Filmemacherin Ildikó Enyedi war rein künstlerisch umstritten. Jury-Präsident war dieses Jahr Paul Verhoeven. dpa, kin