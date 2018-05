Filmfestival: „Nippon Connection“ zeigt in Frankfurt neue Werke aus vielen Sparten

„Nippon Connection“, das Japanische Filmfestival in Frankfurt, stellt in seiner 18. Ausgabe mehr als hundert Filme vor. Festivalzentrum ist der Mousonturm.

Zwei Weltpremieren, sieben internationale, zwölf Europa- und 37 Deutschland-Premieren belegen, wessen „Nippon Connection“ sich rühmt: das weltgrößte Festival für japanisches Kino zu sein. Sechs Tage, vom 29. Mai bis 3. Juni, dauert die Schau und ihr Rahmenprogramm aus weiteren fünfzig Kulturveranstaltungen. Dazu zählen eine Tanzperformance („Nihon Buyo“), ein Stummfilmerzähler, Konzerte (mit japanischer Trommel, mit Bambusflöte, mit „Tim & Puma Mimi“), eine Ausstellung, Vorträge, Workshops und „Nippon Kids“ für Kinder.

Veranstaltungsorte sind der Mousonturm und die Naxoshalle („Theater Willy Praml“, „Naxos Atelier“), das Filmmuseum, das „Mal-seh’n“-Kino und für die Fotoschau „The Art of Sake Brewing“ (bis 10. Juni) der Ausstellungsraum Eulengasse. Die Tanzperformance gastiert im „Internationalen Theater“.

An der Bar ansprechbar

Keine andere Japan-Filmschau, heißt es, hat mehr Zuschauer und zeigt mehr Werke vieler Genres und Formate. Aus Japan reisen 67 Filmstars und Filmer an, die hier auch mal an der Bar ansprechbar sein sollen. Vom Shootingstar Kiyohiko Shibukawa („Enokida Trading Post“), der eigens Drehpläne änderte, um herzukommen, aber auch von der Ehrenpreisträgerin 2018, Shinobu Terajima, und dem für „The Ring“ weltberühmten Drehbuchautor-Regisseur Hiroshi Takahashi („Occult Bolshevism“) hört man, sie wüssten „Nippon Connection“ sehr zu schätzen. Für weltweite Publicity sorgt etwa auch der japanische Hauptsender NHK (World) mit seinem Maskottchen.

Siebzig Freiwillige, darunter Festivalleiterin Marion Klomfaß, Mircea Ogrin und Carina Larbig, und hundert Festival-Helfer halten das Budget bei knappen 300 000 Euro. Das Filmprogramm hat fünf Sektionen: budgetstarke Filme internationaler Namen („Nippon Cinema“), zweitens „Nippon Animation“. Drittens die neue Dokumentarsparte „Nippon Docs“, viertens sperrigere und gewagtere Filme junger Filmkünstler („Nippon Visions“) nebst einem Kurzfilmprogramm und dem fünfstündigen Werk „Wilderness“. Das Filmmuseum präsentiert die Rückschau „Nippon Retro“, Thema: Schwertkampf-Filme.

Neben dem Ehrenpreis für Shinobu Terajima gibt es Wettbewerbe um Jury-Preise: den mit 2000 Euro datierten „Nippon Cinema Award“ und den „Nippon Visions Jury Award“ für den besten Langfilm der „Visions“- und „Docs“-Sparten, bestehend aus einer kostenlosen Untertitelung. Der Publikumspreis (1000 Euro) geht gleichfalls an ein Werk dieser Sparten.

Worauf darf man sich freuen? Einem der Trailer zufolge etwa auf diese Filme: „The Night I Swam“, eine japanisch-französische Koproduktion, erzählt von einem kleinen Jungen, der auf der Suche nach seinem vor Arbeit kaum anzutreffenden Vater durch den Hochgebirgsschnee stapft. „Noise“ setzt befremdete Jugendliche in der hektischen Großstadt Sirenenklängen aus und mündet in einen Amoklauf. „One Cut of the Dead“ wirbt für sich als „one take zombie film“: Untote ohne Schnitt und Szenenwechsel. Sodann die Schwertfilm-Klassiker.

Neues Meisterwerk

Unter den Dokumentationen dokumentiert „Of Love & Law“ an zwei Anwälten und ihren Klienten die konformistischen Züge in Japan, wo Menschen teils leicht als Außenseiter marginalisiert werden. „Ramen Heads“ schaut den besten Köchen der berühmten Brühe auf die Finger, während Anime-Filme wie „Mutafukaz“ und „The Night Is Short, Walk On Girl“ die extreme Vielfalt und Lebendigkeit des Genres illustrieren. Die Cinema-Sektion umfasst ein neues Meisterwerk des 80-jährigen Nobuhiko Obayashi, der in „Hamagatami“ einen Roman von 1937 verfilmt und mit irrealen Stilmitteln die Zeit vor Japans Kriegseintritt einfängt. Kazuya Shiraishi vollendet im Gangster-Epos „The Blood of Wolves“ seine Yakuza-Trilogie, während „Oh Lucy!“ der Ehrenpreisträgerin Terajima als liebeskranker Englischschülerin auf dem Weg nach Kalifornien Gelegenheit gibt, Gefühlswirrwarr und Komik auszuloten. Ein Lieblingsfilm der Jury ist „Tremble All You Want“ von Akiko Oku, für das Programmheft die „wohl erfrischendste romantische Komödie seit langem“. Man darf gespannt sein.

Nippon Connection

Vom 29. Mai bis 3. Juni in Frankfurter Spielstätten, Festivalzentrum: Mousonturm; Naxoshalle. Karten und Info: Telefon 0180-6 70 07 33. Internet: www.nipponconnection.com