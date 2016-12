Theater Willy Praml: Novalis, unterm Tisch versteckt

Michael Weber inszenierte den Freund und Meister Willy Praml in Frankfurts Naxoshalle in den „Hymnen an die Nacht“ des Novalis.

Erfunden hat Georg von Hardenberg alias Novalis (1772–1801), der mit der blauen Blume das Sehnsuchts-Symbol der Romantik schuf, die Verehrung der Nacht nicht. Edward Youngs „Nachtgedanken“ erschienen fünfzig Jahre früher: nicht so ausgefeilt, doch schon voller Überdruss am Licht der Aufklärung. Der Romantik wurde Novalis’ „Hymnen“-Zyklus in Prosa und Versen aber zur Fanfare, weil er Innenwelten (Trauer über die Geliebte) in kosmisch-katholische Religiosität auflöste. Dem Tribut an die Sonne folgt hier die Erklärung, vor allem dem Dunkel, Schlaf und Tod Ehre bezeigen zu wollen.

Dem goldenen Göttertreiben der Antike habe jede Antwort auf den Tod gefehlt. Die erteilte erst Christus. Der Vernunft der „dürren Zahl“ folge eine Auferstehung. Ihr schreibt sich Novalis als Sänger ein.

Klingt verschwurbelt? Darum inszeniert man es ja: um dem Ideengebinde Sinnlichkeit zu geben. Anlass bot das Doppel-Jubiläum des 75. von Willy Praml und des 25. seines Theaters. „Novalis. Hymnen an die Nacht: Das Göttliche und der Mensch“, so der Titel, ist ganz auf die Person Pramls bezogen, dessen Theaterleben anfing, als ein guter Lehrer den 14-Jährigen in der Aula die „Hymnen“ vortragen hieß. Mit ihm auf der Naxos-Bühne: Maria Niesen als Amalie Praml (Pramls Mutter) in Schürze und gepünkelt sowie Leonhard Dering, der am Flügel Schuberts dramatische Klaviersonate D 960 spielt.

Eine Gazé vor der Spielfläche, ein Spiegel im Eck, eine Stirn- oder Grubenlampe (Novalis war Geologe und Mineur) setzen im kalkulierten Licht und Schatten den Raum wechselnd so in Szene, dass die Leiter vorn, paradoxe Schattenwürfe auf die Gazé (je weiter weg, umso größer), das platonische Höhlenambiente und Höhenunterschiede im Auf und Ab von Podesten nächtlich-tagweise Stimmungen erzeugen. Hinzu kommen Sofa, Tisch, Waschschüssel. Requisiten wie die pünktlich zur Rede von der Wiege und dem Weihnachtsstern aufgebaute Krippe, die „Hymnen“ als Buch und eine Vase mit blauen Blumen, die zu Dornen und Tannenzweigen mutieren, runden alles ab. Das Piano sorgt für schönen Fluss und erlaubt Zäsuren, während Praml teils wie ein Bub im Dunkel liest oder sich unterm Tisch versteckt und von der „Mutter“ anhalten lässt, nicht nur Quatsch zu machen. Sein Rückblick ist nicht der des Novalis, doch genau so gülden wie dessen Exkurs ins Altertum. Schöne, sehr persönliche Arbeit.