Comic: Obelix fährt Sportwagen mit vier PS

Politik ist in Italien ein ganz anderes Geschäft als bei uns, natürlich war das auch im alten Rom schon so. Senator Lactus Bifidus lässt die für den Straßenbau gedachten Sesterzen in seine privaten Orgien fließen, entsprechend ist der Zustand des römischen Verkehrsnetzes. Unzählige Schlaglöcher erschweren den Weg in die ewige Stadt, Unfälle häufen sich. Um seine Unschuld zu beweisen, kündigt Bifidus im Senat ein Rennen über die italienische Halbinsel an, das der Welt den guten Zustand der Straßen beweisen soll. Denn die Presse wird berichten. Damit ist die Handlung des jüngsten „Asterix“-Bandes „Asterix in Italien“ besiegelt, im Guten wie im Schlechten.

Jean-Yves Ferri (Text) und Didier Conrad (Zeichnungen) haben nach „Asterix bei den Pikten“ und „Der Papyrus des Cäsar“ ihren dritten Band vorgelegt, das Projekt wird mehr und mehr ihr eigenes. Nicht zuletzt merken erfahrene „Asterix“-Leser es daran, dass die Handlung moderner wird. Das Wagenrennen hat einen Sponsor – einen zwielichtigen Fabrikanten von Fischsoße, der verblüffende Ähnlichkeiten mit Silvio Berlusconi aufweist –, und die internationale Presse berichtet minutiös über das Rennen.

Unzertrennliche Freunde

Dass Asterix und Obelix an dem Rennen teilnehmen, hat einen einzigen Grund. Eine Wahrsagerin sagt Obelix eine Karriere als Auriga, als Wagenlenker, voraus, und kurzentschlossen kauft der stattliche Gallier einen schnittigen französischen Vierspänner, die germanischen Sportwagen verschmäht er. Statt von „Asterix und Obelix“ müsste man in dieser Geschichte daher auch eher von „Obelix und Asterix“ sprechen, denn als das kleine gallische Dorf vom Rennen erfährt, das nicht nur Römern, sondern auch allen Barbaren offen steht, wittert Obelix seine Chance, endlich mal mehr als nur der starke Helfer zu sein. „Wieso muss immer Asterix die Hauptrolle spielen?“ echauffiert er sich, vielleicht nicht ganz zu Unrecht. Immerhin war er sowohl für seine Schöpfer René Goscinny und Albert Uderzo als auch für Conrad und Ferri die, zugegeben unentbehrliche, Nummer Zwei im Duo. Im Comic ist das Problem jedoch schnell gelöst, das Reglement des Rennens verlangt Zweierteams, und so können die beiden unzertrennlichen Freunde gemeinsam antreten, wenn auch mit vertauschten Rollen. Asterix navigiert, Obelix hält die Zügel in der Hand.

Einher mit der neuen Leitfigur geht jedoch auch eine Veränderung in der Geschichte, die sich weiter von den Ursprüngen entfernt, als es treuen Lesern lieb sein kann. Den Galliern fehlen die passenden Pferde zum flotten Wagen, also werden sie kurzerhand im benachbarten Römerlager geklaut, als Wiedergutmachung lässt man vier Hinkelsteine zurück. Diebstahl im Handlungsrepertoire der Gallier ist nicht gewöhnlich, doch noch viel erstaunlicher ist es, dass Asterix sehr viel schneller zum Zaubertrank greift, um unliebsamen Zeitgenossen die Leviten zu lesen.

Mit kräftigen Tritten

War früher das Wort so lange Asterix’ Waffe der Wahl, bis ein Problem sich nur noch mit Fäusten lösen ließ, haut der kleine Gallier jetzt viel früher zu. Im Eifer des Gefechts wirft Obelix die Konkurrenz gar mit kräftigen Tritten aus dem Rennen. Derartige Unsportlichkeiten gab es in „Asterix bei den Olympischen Spielen“ nicht.

Die Fahrt auf Zeit – auch kein frisches Motiv, sondern als Band 6 „Asterix: Tour de France“ von den Urvätern kongenial erzählt – bringt dem Comic eine erzählerische Geschwindigkeit, die neu ist. Prinzipiell ist dagegen nichts einzuwenden, doch hier geht die Geschwindigkeit auf Kosten des Vergnügens. Die italienischen Landstriche, durch die das Wettrennen führt und die Ferri und Conrad versuchen in den Mittelpunkt zu rücken, bleiben entweder austauschbar oder blass. Ein wenig mehr Finesse würde dem nächsten Band gut tun. Denn der wird so sicher kommen, wie das Festmahl am Ende jeder „Asterix“-Geschichte.

Asterix in Italien

Egmont-Verlag, 48 Seiten, 12 Euro