Bundesbank stellt in der EZB ihre Kunstsammlung vor: Offen fürs Moderne nach dem großen Krieg

Das Informel („Tachismus“, „Lyrische Abstraktion“) markierte in den 50ern Deutschlands Wiedereinstieg in die zeitgenössische Kunst und eröffnet auch diese Ausstellung. Die junge Demokratie mit Westbindung und Wirtschaftswunder duldete keinen ranzigen Kitsch mehr an ihren Wänden und wies demonstrativ das Nazi-Verdikt gegen „entartete“ Kunst zurück: eine Öffnung zur Moderne nach düsterer Zeit. Dabei war das Informel, gegenstandslos wie die damalige Pariser Kunst, doch eher eine Haltung zwischen Form und Auflösung als radikal abstrakter Einheitsstil.

Blumen und Muster

Von fünftausend Werken aus der Sammlung der Deutschen Bundesbank sind rund fünfzig Arbeiten im EZB-Bistro in der historischen Großmarkthalle zu besichtigen. Darunter sind Arbeiten der Informellen Ernst Wilhelm Nay („Komposition“, 1950), Karl Otto Götz („Impression“, um 1958) und Bernard Schultze („Wie Blumen“, 1955). Beeindruckend der spontane Gestus, aber auch das Anknüpfen an frühe Vorbilder wie Claude Monets „Seerosen“-Bilder mit ihren abstrakten Flecken, an Wassily Kandinsky und Paul Klee oder direkte Vorläufer wie Hans Hartung, der selbst auch vertreten ist. Nay, Götz und Schultze traten schon 1952 in der „Quadriga“-Ausstellung der Frankfurter Zimmergalerie Franck hervor.

Im Jahr 1957 aus der Bank deutscher Länder entstanden, beauftragte die Deutsche Bundesbank erst 2015 einen Museumsrat mit Empfehlungen für Neuankäufe. Dem Zentralinstitut für Geldstabilität der jungen deutschen Demokratie lag über Jahrzehnte ganz pragmatisch am Erwerb zeitgemäßer Kunst, um sie an Filialen und Mitarbeiter quer durchs Land auszuleihen: Sammlung in der Zerstreuung. Naturgemäß flossen dekorative Überlegungen und subjektive Vorlieben ein. Mancher Banker, so hört man, teilte sein Berufsleben mit einem bestimmten Bild und erfuhr echten Trennungsschmerz, wenn es endete.

Die Ausstellung, der Mario Draghi und Jens Weidmann, die Chefs der EZB und der Bundesbank, als Schirmherren präsidieren, umfasst Highlights bis hin zu den jüngsten Erwerbungen. Der Rang der Werke reicht laut Co-Kuratorin Iris Cramer „von der Museumsqualität bis zur einfachen Grafik“. Stets war die Auseinandersetzung mit der Gegenwartskunst gewollt, allerdings bedingten die zugemessenen Mittel zumeist kleinere Formate. Das zeigt sich auch am zweiten Abschnitt der Ausstellung. Er ist dem Medium Holzschnitt vorbehalten, vertreten beispielsweise durch HAP Grieshabers Farbholzschnitt „Abend“ von 1950, Christiane Baumgartner und die Stuttgarter Merian-Preisträgerin Andrea Büttner, die an der Mainzer Gutenberg-Universität Zeichnen lehrt. Ihr dorniger Holzschnitt „Bush“ spiegelt die „Blümchenlegenden“ des heiligen Franziskus und hängt wohlüberlegt neben Grieshaber. Büttners „Breadpebble“ übermittelt Armut und spiegelt so den „Kulturtage“-Schwerpunkt Heimat, Flucht und Alter. „Brotkiesel“ sind eine steinige Angelegenheit.

Cornelia Schleimes mephistophelisch lächelnde „Frau mit Hund“ vertritt den Abschnitt „Dinge und Menschen“. Ferner geht es um „Architektur und Konstruktion“ (Frauke Dannert, Thomas Scheibitz, der Konstruktivist Hermann Glöckner) und endlich um „Orte und Geschichte“.

Hier haben Tobias Zielonys Farbtintendrucke „Al Nour on the Roof – The Citizen“ (2015) ihren Platz. Anlass war die Flüchtlingskrise am Beispiel des sudanesischen Flüchtlings Ahmad Al-Nour, der sich in einer besetzten Schule eingerichtet hatte und dort, protesthalber, aufs Dach stieg. Zielony folgte ihm. Sechs der entstandenen Fotografien sind im Zeitungs-Layout zum Bild geordnet und lassen die weißen Flecken dazwischen wie textfreie Leerstellen wirken. Ein Kommentar auf unsere Sprachlosigkeit – oder jene weißen Flecken auf der Landkarte, die Kolonisten in Afrika ausfüllten, und die sich heute in umgekehrter Blickrichtung in Europa auftun mögen? Deutschland – eine Leerstelle?

Häuser und Wälder

Zielonys größtes Foto zeigt vorn ein kahles Bäumchen mit Stoffsegel (Totem?). Den Hintergrund füllt ein Kreuzberger Dächerhorizont von magischer Anmutung, gleich einem Savannenblick im Morgengrauen oder in der Abenddämmerung. Stapel einer Zeitung zum Mitnehmen helfen Wissenslücken schließen. Internationale Artikel in einer Vitrine kommentieren Al-Nours Protest gegen die „Festung Europa“.

Europäische Zentralbank, Sonnemannstraße 20, Frankfurt. Bis 30. November, Besichtigung nur mit Führung, mit Personalausweis/Reisepass. Termine: 8., 10., 15., 17. und 24. November, 17 sowie 18.30 Uhr. Anmeldung unter Telefon (069) 13 44-55 55.

Internet www.frankfurter-stadtevents.de