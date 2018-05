Offenbach bekommt etwas mehr Orient verpasst

„Ich wollte etwas Universelles“, sagt der Designer Maziar Rastegar über die Schrift „Offenbach Neue“. Vor etwa drei Jahren begann er sie zu entwerfen. Die Stadt sollte, so seine Grundidee, eine neue Schrifttype bekommen. Diese könnte als „kleinster gemeinsamer kultureller Nenner“ dienen und alle Offenbacher, ob mit oder ohne Migrationsgeschichte, verbinden. Eineinhalb Jahre tüftelte Rastegar an der „Offenbach Neue“. Es entstand eine Frakturschrift mit deutlich sichtbaren orientalischen Elementen. „Die Schrift an sich ist schon die Message“, sagt Rastegar, dessen gute Laune und Energie geradezu ansteckend wirken.

Im Milieu aufgewachsen

Zum Gespräch empfängt er in einer aufwendig umgebauten ehemaligen Pelzfabriketage im Offenbacher Nordend, die der 37-Jährige seit 2011 mit seiner Familie bewohnt. Maziar Rastegar wurde in der iranischen Großstadt Schiras geboren und lebt seit 1981 in Offenbach. Er sei noch nie außerhalb des Nordends umgezogen, betont Rastegar: „Ich bin hier im Milieu groß geworden.“ Der Empfang an diesem sonnigen Montagvormittag ist herzlich, Rastegar wirkt locker und erzählt viel. So blickt er unter anderem auf sein Studium an der Offenbacher Hochschule für Gestaltung (HfG) zurück, das er 2012 abschloss.

Schon als Student erstellte er Konzepte für große Firmen wie BMW, Opel und Microsoft. Mit den damals entstandenen Produkten konnte sich Rastegar jedoch kaum identifizieren. Besonders im Web-Bereich war vieles schon veraltet, als es von Auftraggebern umgesetzt wurde. So fing er nach dem Studium wieder an, Corporate Identities, also Erscheinungsbilder für Marken, zu gestalten – „weil sie bleiben, weil sie nicht temporär sind“. Rastegars Hauptkunde ist inzwischen „GØLD’s“, ein Offenbacher Start-Up-Unternehmen, das moderne Bartpflegeprodukte anbietet. „Ich bin ein Teil des Teams geworden“, erzählt Maziar Rastegar.

Vor einigen Jahren gestaltete er das Frankfurter Restaurant „Senckenbergs“. Rastegar konzipierte dabei den gesamten Auftritt des Lokals – von der Website über die Einrichtung bis hin zur Speisekarte. „Ich fühle mich immer als Universalgelehrter in dem Bereich“, sagt er selbstbewusst. Dann kam die schon erwähnte „Offenbach Neue“, die deutsche und orientalische Schrifttraditionen verbindet. Für Rastegar verkörpert die Schrift etwas Grundsätzliches: „Das Neue und das Fremde lässt sich ziemlich gut in das Alte integrieren.“ Das habe in Offenbach funktioniert: „Genau das wollte ich symbolisieren.“

Vor eineinhalb Jahren begann Rastegar T-Shirts mit dem in seiner Type gesetzten Schriftzug „Offenbach“ herzustellen und postete eher zufällig ein Foto auf Facebook. Er sei von Reaktionen und Bestellungen förmlich überflutet worden, erinnert sich Rastegar. Mittlerweile habe sich das T-Shirt international verbreitet, erzählt er, und fügt hinzu: „Offenbach hat ein Exportgut.“ Damit meint er das raue Image der Stadt, zu dem auch der Rapper Haftbefehl beiträgt, ein gebürtiger Offenbacher. „Wir sind ein Kiez“, fasst Rastegar zusammen. Er zeigt nun einige T-Shirts und weitere Produkte mit dem einprägsamen Offenbach-Schriftzug. Die Fabriketage dient ihm nämlich auch als Arbeitsplatz.

Sein Tag beginnt bisweilen schon um sechs Uhr morgens. Rastegar setzt sich zuerst an den Computer, beantwortet Mails und Anfragen. Der weitere Tagesablauf ist nicht festgelegt: „Dann mache ich erst einmal das, worauf ich gestalterisch Lust habe.“ Den Rechner macht er zwar gegen 17 oder 18 Uhr aus. Aber „richtig Feierabend habe ich nicht“, betont Rastegar. Überhaupt seien seine Ideen selten vor dem Computer entstanden, erzählt er, viel öfter indes abends und nachts, im Halbschlaf, beim Spazieren, Duschen oder Kochen, aber auch beim Spielen mit seiner Tochter.

Das Gespräch kommt nun wieder auf Rastegars Heimatstadt, die ihm sichtlich viel bedeutet: „Ich bin ich geworden durch Offenbach!“ Nationalitäten bedeuteten ihm hingegen wenig, betont Rastegar. Er wisse nicht, wie der Iran sei, auch von Deutschland habe er nicht viel Ahnung. Rastegar definiert sich dezidiert als Offenbacher. Er spricht von der Authentizität der dort lebenden Menschen. Erzählt von seinem Viertel, dem Nordend, das an das neu gebaute, glatt anmutende Hafenviertel grenzt.

Gern in Jogginghose

Da bleiben Mentalitätskonflikte zwischen Alteingesessenen und Neu-Offenbachern nicht aus. „Ich mag das Dreckige“, sagt Rastegar, denn: „Aus Dreck entsteht Kreativität.“ Es seien vor allem Künstler und Kreative, die zuerst dorthin gehen, wo sich Normalbürger nicht hineintrauen. Er wünscht sich, dass das Nordend, dass Offenbach letztlich seine Seele nicht verliert: „Ich will, dass ich in diesem Viertel auch in zehn Jahren noch in Jogginghosen rumlaufen kann und overdressed bin.“ Fast schon emotional wird Maziar Rastegar, als er den Wunsch formuliert, „dass Offenbach nicht zu Tode gentrifiziert wird“.