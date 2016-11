"Così fan tutte" im Staatstheater Darmstadt: Opernpremiere: So leicht verwirren sich die Gefühle

Der Komponist war 34, als er diese Oper schrieb. Er hätte also selbst mitspielen und sich in eine der weiblichen Figuren verlieben können. Hat er vielleicht auch, denn die Musik von „Così fan tutte“ gehört zum Schönsten und Innigsten, was Mozart je aus der Feder floss. Scheinbar unbeschwert strömen Melodien und Arien, angereichert mit Klarinetten-, Horn- und Trompetenfarben klingt das Orchester, und doch erzählt die Musik von Leidenschaften, Freuden und Abgründen des Lebens.

Welche Frauen hatte Mozart wohl im Auge, als er seine herrlichen Arien für die unbekümmerte Dorabella und die zögerliche Fiordiligi schrieb? Oder sah er sich eher in der Rolle eines der Verführer?

Hinterm Vorhang

Ferrando mit tenoralem Schmelz und der eher burschikose Guglielmo erobern, um eine alberne Wette willen, inkognito die Verlobte des jeweils anderen. Da ist die Männerwelt noch in Ordnung, Hörner bekommen die Frauen aufgesetzt, nicht, weil sie dumm sind, sondern allenfalls vertrauensselig und weil der Stoff es so will. Ein Spiel also, eine „buffa“ ist diese so oft psychologisierend und gesellschaftskritisch ausgedeutete, hier um die Chornummern gekürzte Oper.

Ausgerechnet Dietrich Hilsdorf, dem die hiesige Opernszene schon so manche bürgerschreckliche Neudeutung zu verdanken hat, betont diesen Aspekt in seiner Bonner Inszenierung, die nun am Staatstheater Darmstadt zu sehen ist. Ein weiter, frühlingshaft heller Rokokosaal mit Bett, Sofa, Tisch und Paravent bietet eine Art öffentlichen Raum. Wer Geheimnisse austauschen will, muss ihn verlassen; verstecken kann man sich nur im Schrank, hinterm Vorhang oder unterm Bett. Die gekonnte Personenführung will, dass Guglielmo, der die Standhaftigkeit seiner Verlobten bislang auch auf seine Unwiderstehlichkeit zurückgeführt hat, just hier wehrlos miterleben muss, wie über ihm Fiordiligi sich dem Drängen Ferrandos ergibt.

Komödie heißt auch: Alfonso, der Strippenzieher, nimmt im Publikum Platz, um die von ihm inszenierten Liebesversuchungen wie ein Stück im Stück zu genießen. Despina, die Dienerin, erscheint schon mal als Königin der Nacht, während der die Rezitative stützende Cembalist „Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen“ anklingen lässt; auch als kreischender Arzt ist die spielfreudige Katja Stuber (sie wechselt sich im Laufe der Serie mit Jana Baumeister ab) umwerfend komisch. Man kann also entspannt hinschauen, ohne an jeder Ecke den dramaturgischen Zeigefinger zu befürchten. Dadurch kommt die Musik zu ihrem Recht.

Die nicht zu große Gruppe (man spielt im Kleinen Haus!) aus dem Staatsorchester lässt sich von Rubén Dubrovsky zu straffen Tempi verführen, mit viel Transparenz, Wohlausgewogenheit im Miteinander der Streicher und Bläser und rhetorischem Gestus, der Mozarts scheinbar so einfache Motive, die immer stimmigen Proportionen seiner Melodien und Harmonien auch instrumental zum Sprechen bringt.

Einen Genuss in Spiel und Gesang bieten auch die Sänger. Alle Rezitative und Arien steuern zielgenau die einkomponierten Affekte an, Liebe und Enttäuschung, Sehnsucht und Verzweiflung. Allen voran Katharina Persicke mit leuchtender Höhe und wärmender Tiefe in der Stimme, eine ebenso empfindsame wie nachdenkliche Fiordiligi. Eher abenteuerlustig, temperamentvoll gibt Kathrin Leidig an diesem Abend die Dorabella – insofern passt der von Oleksandr Prytolyuk resolut aufgefasste Guglielmo eher zu ihr. Ferrando betört die Frauen und das Publikum mit seiner schlanken, obertonreichen Stimme vor allem in den Ensembles, wo Mozart den Tenor gerne die für die Stimmung entscheidende Terzlage singen lässt. Einzig Nicolas Legoux’ Alfonso chargiert recht routiniert; etwas mehr Hinterlist, Witz und Raffinesse (und auch Genauigkeit bei den Tempi) schaden dieser Rolle nicht.

Dass am Schluss die Vernunft als Mittel gegen die Gefahren der Gefühlsachterbahn gepriesen wird, ist pure Ironie. Wie langweilig wäre dann das Leben!