Kunst kann verdammt weh tun. Das lernt man in „Ottos Zeichenschule“ gleich am zweiten Tag, beim Porträtrieren. Malt man ein Gesicht etwas zu hässlich und dazu mit blauem Auge, schlägt der Porträtierte gnadenlos aus dem Bild heraus auf den Künstler ein. So war das schon 1980, als Otto Waalkes in seinem ersten Buch die satirische „Zeichenschule“ vorstellte. Otto, der ostfriesische Blödelbarde, als Cartoonist – das haben die Älteren schon vergessen, und die Jüngeren wissen das nicht.

Witz und Verve

Das ist kein Wunder, denn Ottos spätere Zeichnungen wurden selten gezeigt, wenn man mal von dem Ottifanten absieht, dem niedlichen Elefanten, der schon zu Schulzeiten entstand und eigentlich ein Selbstporträt werden sollte. Aber erst war die Nase zu lang – und dann ergab sich der Rest von allein. Inzwischen ist der Ottifant zum Markenzeichen des Komikers geworden, der wiederum längst als Humor-Legende gilt. Und Otto wird in knapp drei Monaten unglaubliche 70 Jahre alt. Den runden Geburtstag nimmt das Frankfurter Caricatura-Museum zum Anlass, den Komiker als verkannten Künstler vorzustellen, nicht ganz zu Unrecht. Immerhin hat Otto ein Studium der Kunstpädagogik an der Hamburger Hochschule für Künste hinter sich, das er mit Auftritten als Musiker finanzierte und dabei merkte, dass seine Pausenwitze besser ankamen als seine Lieder. Das war es dann mit dem Kunstlehrer Otto Waalkes. Und auch fast mit dem Künstler, der aber seit fast zehn Jahren wieder mehr malt.

Bild-Zoom Foto: Otto Waalkes (2016) „Otti-Waan Kenobi“ nennt sich Ottos Seitensprung in die Science-fiction. Der Ottifant zeigt sich hier als Schwertkämpfer im „Star-Wars“-Stil.

Dass er das kann, zeigt er bis 2. September an 120 neueren Gemälden und 170 Zeichnungen aus den 70ern und 80ern. Dass nur ein Drittel der Cartoons Originale sind, ist zu verschmerzen, denn der Bleistift- oder Tuschestrich ist in der Reproduktion fast gleich gut. Aber unter den 120 Gemälden sind nur 26 Originale, dafür 94 Reproduktionen. Ob das klampfende und kalauernde Multitalent auch ein malerisches Schwergewicht ist, wird so lediglich angedeutet. Dabei reitet Otto mit gekonntem Pinselschwung und brilliantem Farbeinsatz, mit viel Witz und Verve durch die Kunstwelt und verändert berühmte Bilder mal mehr, mal weniger, aber immer grundiert mit Ostfriesentee.

„Mona Lisa“ mit Rüssel

Fast immer dabei ist der Ottifant, oft taucht ein Leuchtturm auf, gern grinst auch der Künstler selbst aus dem Bild. Etwa in Paul Cézannes „Der Knabe mit der roten Weste“ von 1888/89. Da sitzt das junge Talent vor einem leeren Blatt Papier und schaut ratlos den Betrachter an; Otto indes müht sich schon auf dem zweiten Blatt mit dem Ottifanten ab, schielt aber auch zum Betrachter, als könnte der ihm einen Tipp geben. Nur ist Ottos Bild eine Reproduktion, denn seine Variationen von berühmten Meisterwerken verkaufen sich so gut, dass das Museum vor den Anfragen bei den zahllosen Privatsammlern kapitulierte. Aber wer via Internet die Otto-Galerien besucht, findet Gemälde ab knapp 9000 Euro, Druckgrafiken in 120er-Auflage ab 500 Euro. Immerhin fühlt sich Otto in jeden Künster und Stil ein und kann so Rembrandts barocken „Mann mit Goldhelm“ ebenso malen wie Roy Lichtensteins Comics in Pop-Art-Manier. Oder auch Leonardos „Mona Lisa“, aber verunstaltet mit riesigem Elefantenrüssel. Da darf nicht das Vorzeigebild der deutschen Romantik fehlen, Caspar David Friedrichs „Der Wanderer über dem Nebelmeer“, das 200 Jahre nach seiner Entstehung in Ottos Version eben zwei Wanderer zeigt, denn der Komiker kann nicht ohne Ottifant losziehen. Und während er die Blicke in die Ferne schweifen lässt, ruht die rechte Hand auf der Gitarre.

Bild-Zoom Foto: unknown Sollte der amerikanische Realist Edward Hopper noch was lernen wollen, kann er Ottos „Sitting in the Morning Sun“ gründlich studieren.

So entpuppt sich die Schau im Erdgeschoss als witzige Lustreise durch die Kunstgeschichte. Eine Etage höher, auf der Galerie, geht es um Otto als Zeichner und Sprücheklopfer. „Der Krug geht so lange zum Mund, bis man bricht“, heißt es da unter dem Bild eines zerknautschten Trinkers. Oder „Neuen Wesen kehren gut“ – aber diesem Wesen möchte man nicht unbedingt begegnen, auch nicht am hellichten Tag. Diese Wortspielereien hat Otto aus der 1974 begonnenen Zusammenarbeit mit Robert Gernhardt, Bernd Eilert und Pit Knorr gelernt, drei Mitgliedern der „Neue Frankfurter Schule“. Als Otto einige Verse aus dem Satiremagazin „Pardon“ für sein Programm nutzte, wurden die Frankfurter hellhörig, denn „Pardon“ hatte eine kleine Auflage, Otto hingegen konnte schon damals die Massen begeistern. Er ist der geborene Komiker, den Frankfurter Satirikern lag eher das Kalauern fernab der Bühne.

Caricatura – Museum für Komik

Frankfurt, Weckmarkt 17. Eröffnung am heutigen Mittwoch, 18 Uhr. Dann bis 2. September, Di bis So 11–18 Uhr, Mi 11–21 Uhr. Eintritt 6 Euro.

Telefon (069) 212-301 61.

Internet www.caricatura-museum.de

Otto findet sich gut und bringt in seinen Gemälden seine ... Otto spricht rasant schnell, als Komiker muss er das wohl. Aber beim Malen lässt er sich nicht stören und konzentriert sich nur auf das Motiv, wie er im Gespräch mit Christian Huther verriet. clearing