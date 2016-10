Dokutheater im Frankfurter Mousonturm: Performance-Gruppe „Rimini Protokoll“ hat sich „Mein Kampf“ vorgenköpft

Uraufführung „Point Of No Return” in München

München. Nur drei Monate nach dem Amoklauf von München mit neun Todesopfern wagen die Kammerspiele ein ebenso riskantes wie spannendes Projekt und bringen mit „Point Of No Return” eine Satire über den Schreckensabend auf die Bühne. Ein Beitrag gegen die Terror-Hysterie. mehr