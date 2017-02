Philippinische Choreografin Eisa Jocson zeigt ihre Sicht auf „Schneewittchen“: Performance im Mousonturm Frankfurt: „Disneyland ist Happyland“

Eisa Jocson, Tänzer-Choreografin von den Philippinen, hat im Mousonturm „Princess Studies“ für die „Frankfurter Positionen“ geprobt. Ihr Stück feiert am heutigen Samstag Premiere und geht von Walt Disneys „Schneewittchen“ aus, passend zum „Positionen“-Thema künstliche Wesen, digitale Welten. Jocson behandelt es aus Sicht der seit 1516 kolonisierten Philippinen. Wie, so die Frage, wirken Fantasiemaschinen wie Disney auf den „philippinischen Körper“ zurück? Tagespolitik spielt keine Rolle, doch schadet es nicht zu wissen, dass das katholische Land bei Meeresanstieg und Naturkatastrophen vorderste Risikoränge einnimmt. Seit Mai 2016 regiert Rodrigo Duterte, dem alle Welt nachsagt, er habe als Präsident im Kampf gegen den Drogenhandel schon achttausend Morde veranlasst und decke die Täter. Marcus Hladek sprach mit Eisa Jocson und Performancekünstler Russ Ligtas, der mit auf der Bühne steht.

Frau Jocson, wo stehen Sie mit „Princess Studies“?

EISA JOCSON: Wir haben kurz vor der Premiere alles wieder auf den Kopf gestellt.

So muss es sein. Fließt die aktuelle politische Lage mit ein?

JOCSON: Die ist – sehr kompliziert. „Princess Studies“ habe ich vor zwei Jahren angedacht, direkte Anspielungen fehlen also. Es geht eher darum, durch welche Schule wir als Nation gegangen sind, was uns auf lange Sicht geprägt hat.

In Ihr Stück „Macho Dancer“ ging Poledance ein. Den kennt man vom Rotlichtmilieu. Tatsächlich haben Sie auch eine Poledance-Akademie besucht, lehrten dort und wurden 2010 zur besten Poledancerin im Land gekürt. Ist Poledance bei Ihnen vereinbarer mit Kunsttanz?

JOCSON: Mein eigentlicher Hintergrund ist die bildende Kunst, an der Universität. Erst an einem bestimmten Punkt machte ich Poledance zum Hobby, der Fitness halber. Als es dann richtig trendy wurde, unterrichtete ich es als Lehrerin und Kodirektorin.

Also mehr Jane Fonda als Rotlicht?

JOCSON: Exakt. Das war ein Broterwerb neben dem Studium, aber auch aufregend wegen des Stigmas. Dass so eine Kunstform plötzlich umfunktioniert wurde und Frauen selbst dafür bezahlten, war ein Paradigmenwechsel, der in meine Arbeit einfloss: Arbeit und Bewegung treffen sich mit sozialen Kontexten und Funktionen.

Und „Princess Studies“?

JOCSON: ... ist Teil des entstehenden Mehrteilers „Happyland“. So heißt ein Slum in Manila. „Happyland“ ist aber auch Disneyland, „the happiest place on earth“. Der Link zu „Princess Studies“ liegt in der Arbeit von Filipinos in den Fantasiewelten des „Happiness Empire“ Disneyland in Hongkong, das viele philippinische Tänzer und Sänger beschäftigt, weil sie zu den Besten zählen.

Disney soll hellhäutigere Tänzer bevorzugt haben.

JOCSON: Die Rollen werden häufig nach ethnischen Kriterien und nach Aussehen besetzt. Wer engagiert wird, hängt von den Stücken ab, zum Beispiel US-Indianer für „Pocahontas“. In „Princess Studies“ „hijacken“ zwei Filipinos, Russ und ich, den Archetypen der Disney-Prinzessin und erzählen daran entlang von unserer Kolonialgeschichte. Sonst läuft es ja umgekehrt: Disney-Filme wie „König der Löwen“ und „Beauty and the Beast“ prägen Kindergenerationen weltweit, indem sie sich lokale Stoffe wie das Schneewittchen-Märchen greifen und zum globalen Narrativ verallgemeinern. Wir gehen zurück ins Spezielle.

Warum nicht philippinische Mythen nehmen? Den leichenfressenden Ghul Aswang, Naturgeister wie die Diwatas, Zauberer, die zweigeteilt durchs Land streifen und Kranke fressen... Kommt so etwas im zeitgenössischen Tanz Ihres Landes vor?

JOCSON: Klar gibt’s das. Keine Subventionen allerdings, außer einem kleinen Staatsfonds, der korrupt und konservativ ist. Bei uns nehmen Tänzer kommerzielle Jobs an, um sich die Kreation eigener Tanzstücke leisten zu können, vielleicht auch philippinische Mythen. Nur, davon handelt „Princess Studies“ eben nicht. Sondern vom Hausmädchen Schneewittchen und dem Heer unserer Haus- und Kindermädchen sowie Künstlern, die ja alle mit Zwischenmenschlichkeit zu tun haben. Wir reprogrammieren den Prinzessinnen-Typus und schmuggeln moderne soziale Kontexte ein.

In den „politischen“ Körper, wie Antonio Negri schreibt?

JOCSON: Hmm. Und ähnlich wie Haushilfen stiften wir eine affektive Beziehung. Dazu nehmen wir Disney-Schneewittchen, das durch Merchandising und Spielzeug-Image aus Vergnügungsparks und Geburtstagspartys jeder kennt. Wir haben Malbücher, Sticker, Tassen, Ballons und Nippes inspiziert, uns mit Schneeewittchens Trickfilmposen und Bewegung befasst, die schwer ins Körperliche zurück zu überführen ist. Wir „entführen“ ihr Bild, analysieren die Körperstruktur, die Augen, die Gesten.

Sind Sie von den Gender Studies beeinflusst? Von Elfriede Jelinek?

JOCSON: Schon, aber wir bleiben bei unserer „Princess world“. Andere Themen komplizieren es sonst.

Mousonturm, Waldschmidtstraße 4, Frankfurt. 11. Februar, 20 Uhr. Restkarten zu 19 Euro an der Abendkasse.

Telefon (069) 40 58 95-20.

Internet www.mousonturm.de