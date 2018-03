32 Jahre prägte Phil Campbell als Gitarrist die Kultband „Motörhead“. Gut zwei Jahre nach dem Tod des charismatischen Frontmanns Lemmy Kilmister hat der 56-Jährige mit seiner neuen Band „Phil Campbell and the Bastard Sons“ ein Debütalbum veröffentlicht. Klaus Späne sprach mit dem Waliser über Segen und Fluch der „Motörhead“-Vergangenheit und warum seine Frau verärgert über ihn war.

Mr. Campbell, Sie haben Ihr erstes Album nach dem Ende von „Motörhead“ veröffentlicht. Sehen die Fans Sie eher als den Ex-Gitarristen von „Motörhead“ oder als Phil Campbell mit neuer Band?

PHIL CAMPBELL: Das weiß ich nicht, das müssen Sie andere fragen. Ich weiß ja nicht mal, was ich selber denke. Anfangs fühlte es sich mit den „Bastard Sons“ wie nach einer Verbindung zu „Motörhead“ an. Inzwischen haben wir eine EP und ein Album gemacht. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn die Leute uns als neue Band sähen, ohne uns ständig mit „Motörhead“ in Verbindung zu bringen.

Hatten Sie beim Song-Komponieren im Hinterkopf, wie das Album bei den „Motörhead“-Fans ankommen würde?

CAMPBELL: Nicht wirklich. Ich hatte nicht das Gefühl, irgendwelche speziellen Erwartungen erfüllen zu müssen. Ich bin stolz auf das, was ich mit „Motörhead“ gemacht habe, hoffe aber, dass die Fans mir Kredit einräumen für das, was ich jetzt mache.

Dennoch erinnert „Age Of Absurdity“ teilweise stark an „Motörhead“ . . .

CAMPBELL: Einige Stücke klingen wirklich so. Das lässt sich nicht verhindern, schließlich habe ich über Jahre alle Riffs für „Motörhead“ geschrieben. Es gibt aber auch vollkommen andere Stücke. Wir sind fünf Musiker anstatt früher nur drei, die den Sound beeinflussen. Das ist also ein Mix verschiedener Einflüsse. Das ist verdammt cool.

Es gibt mehrere Stücke auf dem Album, die stilmäßig herausragen, wie das bluesige „Dark Days“ oder das rockige „Into The Dark“. Absicht?

CAMPBELL: Wir wollten einfach nur gute Musik machen. Es spielt keine Rolle, ob das Country oder etwas anderes ist, Hauptsache, es ist ein guter Song. Wir sind zwar eine Hardrock-Band, wollen uns aber nicht nur auf einen Stil reduzieren lassen. Wir machen, was uns gefällt. Ich finde ja, dass Musik viel zu sehr in Schubladen gesteckt wird.

Ist der Albumtitel „Age Of Absurdity“ eine politische Botschaft?

CAMPBELL: Unser Sänger Neil hat die Texte geschrieben. Der könnte mehr darüber erzählen. Ich denke aber, er hatte dabei diese verrückte Welt im Kopf, in der wir leben. Todd (Todd Campbell, Gitarrist, Anm. der Red.) steuerte Ideen zum Album-Cover bei, das hat Neil wohl auch inspiriert.

Wie ist es, mit den eigenen Söhnen auf der Bühne zu stehen – im Vergleich mit anderen Musikern?

CAMPBELL: Es ist wirklich cool. Auf der anderen Seite habe ich vorher jahrelang mit ihnen zusammen gespielt, ob zu Hause oder im Studio. Wenn wir auf der Bühne sind, ist es eigentlich wie mit jeder anderen Band, bis zu dem Zeitpunkt, wo du dich umdrehst und denkst „Fuck, das sind ja meine Jungs, die das spielen.“

Aber Sie sind dabei der Boss, oder?

CAMPBELL: Aber nein, es ist eine demokratische Band.

Lemmy wollte seine Band mal „Bastard“ statt „Motörhead“ nennen. Ist das der Grund für Ihren Bandnamen?

CAMPBELL: Den habe nicht ich, sondern unser Sänger Neil ausgewählt. Wir nannten uns zuerst „Phil Campbells All Star Band“. Als Lem starb, beschlossen wir, eigene Songs zu schreiben und das Projekt ernsthafter anzugehen. Da „All Star Band“ kein besonders guter Name war und nach „Ringos All Star Band“ klang, schlug Neil „Bastard Sons“ vor.

Was hat überhaupt Ihre Frau zu dem Bandnamen gesagt?

CAMPBELL: (lacht) Sie war nicht sehr glücklich darüber und sprach drei Tage lang nicht mehr mit mir. Meine drei Söhne sind schließlich alle ehelich.

Hatten Sie die Band schon länger geplant, oder war sie eine spontane Idee?

CAMPBELL: Das mit der Band hat auf einer Geburtstagsfeier von Todd angefangen. Das war zwei oder drei Jahre, bevor sich „Motörhead“ auflöste. Es war eine große Party, auf der auch Neill zu Gast war. Wir spielten ein paar Stücke zusammen und fanden, dass das ziemlich gut klang. Daraufhin spielten wir ein paar Mal als „All Star Band“, bevor wir den Namen änderten. Das war kurz vor einem Auftritt beim Festival in Wacken.

Noch mal zu „Motörhead“. Wie stark steckt das noch in Ihnen drin?

CAMPBELL: Ich denke jeden Tag an die Band. Wir haben ja zusammen harte und auch gute Zeiten durchgemacht. Das ist ein bisschen, wie zusammen im Krieg gewesen zu sein – das vergisst du auch nie, das prägt dich für dein Leben.

Sie haben auf dem Album „Silvermachine“ als Bonusstück. Ein Gruß an Lemmy, der bei „Hawkwind“ war?

CAMPBELL: Ich mochte den Song seit meiner Jugend. Wir haben ihn auch mit „Motörhead“ gespielt. Es ist einfach ein guter Song. Als wir die „All Star Band“ gründeten, haben wir Stücke anderer Bands gecovert. „Silvermachine“ war eines davon. Hinzu kommt, dass wir letztes Jahr ein paar Mal mit „Hawkwind“ aufgetreten sind. Als wir dann die Idee für den Bonustrack hatten, rief ich Dave Brock von „Hawkwind“ an, er hat ein paar Gitarren-, Gesangs- und Synthesizer-Elemente beigesteuert.

Sie legten nach Lemmys Tod erst einmal eine Pause ein, warum?

CAMPBELL: Ich wusste während der Trauerphase etwa vier Monate nicht, wie es bei mir weitergehen sollte. Ich hatte aber keine Eile, um überhaupt etwas zu machen. Ich wusste nicht einmal, ob ich überhaupt weiter Musik machen wollte. Es braucht halt einfach seine Zeit, um über so etwas hinwegzukommen und über alles nachzudenken.

Sie sollen nun an einer Autobiografie arbeiten. Stimmt das?

CAMPBELL: Ich habe daran gearbeitet. Ich habe mich dazu mit zwei schwedischen Ghostwritern zusammengetan, die bereits die Autobiografie von Samantha Fox geschrieben haben. Nach einem Gespräch habe ich ihnen gesagt, dass ich mir noch nicht sicher bin, ob ich das überhaupt will.

Warum das?

CAMPBELL: Ich möchte eigentlich nicht, dass die Leute alles über mich wissen, sondern lieber ein paar Geheimnisse für mich behalten. Aber wer weiß, vielleicht in ein bis zwei Jahren. Es würde dann aber weniger eine Autobiografie werden, vielmehr eine Ansammlung lustiger Geschichten.