Weltweit gefeierte Kasseler Band: Pop-Duo „Milky Chance“ veröffentlicht sein zweites Album

Von Honolulu bis Wellington: Alle lieben „Milky Chance“. Mit ihrem zweiten Album knüpft die Kasseler Band nahtlos an ihr ultraerfolgreiches Debüt an.

Als „Milky Chance“ im Jahr 2013 auf der Bildfläche erschienen, war die Party erst einmal vorbei. Während die ganze Welt zu den dämlichen Ufz-Ufz-Beats von Avicii tanzte und zu dem noch dämlicheren „Gangnam Style“ von Psy die Hüften verrenkte, veröffentlichte das Sandkastenfreunde-Duo „Milky Chance“ aus Kassel einen unaufgeregten Knister-Folk-Song. So eine wunderschöne kleine Nummer zum Abkühlen, vielleicht das musikalische Kontrastprogramm zur damals grassierenden Ice Bucket Challenge.

„Milky Chance“ hatten den Song „Stolen Dance“ auf ihren Laptops produziert, und vom Kaufunger Wald aus ging er dann ganz plötzlich um die Welt. Amerika, Australien, England – die sanfte Elektro-Folk-Nummer wurde überall zum Hit. Und darüber muss man sich auch heute noch die Augen reiben: Denn mehr als ein bisschen Raspel-Gitarre, ein zurückgenommener Beat, ein Larifari-Text und eine Schmirgelpapier-Stimme waren nicht nötig, um das Erbe von Nena, „Rammstein“, und, naja, „Tokio Hotel“ anzutreten. Amerika, das gelobte Land der Popmusik, wurde von Kassel aus umarmt. Was für eine hinreißende und entwaffnende Geschichte!

Da war es ganz egal, dass „Milky Chance“ auf dem Debütalbum „Sadnecessary“ neben ihrem Überhit sonst nur Luftnummern im Gepäck hatten. Doch zählt in Zeiten des Internets der erste Eindruck, und dank Lockenpracht und Kiffer-Aura war dieser erste Eindruck von „Milky Chance“ ziemlich cool und extrem 2013-mäßig.

Jetzt bringt das Kasseler Duo also sein zweites Album raus, und natürlich gucken alle, was die da so treiben. Ob die noch mal so einen Hit landen können. Und ob da doch mehr ist als der süßliche Nebel eines frischen Blunts.

„Blossom“ heißt die neue Platte, und noch bevor der erste Ton ins Internet gestellt ist, läuft die Promo-Maschinerie bereits auf Hochtouren. Eine umfangreiche Tournee durch Amerika ist geplant, Talkshow-Auftritt bei Conan O’Brien vor einem Millionenpublikum, Interviews für australische Magazine.

Wie in der Abi-Zeitung

„Wir sind unserem Grundvibe treu geblieben, weil es das ist, was wir immer noch fühlen. Aber wir wollten uns auch weiterentwickeln und haben die Möglichkeit genutzt, Neues auszuprobieren“, sagt das Duo etwa in solchen Interviews. Doch selbst dieses nichtssagende Promo-Blabla klingt bei den Kasseler Jungs einigermaßen sympathisch. Mit Dreitagebart und ausgebeulten Hosen lungern sie dazu auf Sofas herum und futtern Gummibärchen. So, wie man das auch bei der Redaktionskonferenz für die Abi-Zeitung machen würde.

Genau das kommt gut an, manche „Milky-Chance“-Fans nennen das sogar authentisch, schließlich klingt ihre Musik ja auch genau so, wie die Jungs da in den Hotel-Lobbys herumhängen: unaufgeregt, runtergekühlt, achselzuckend.

Das zweite Album also, und? Der Sound setzt nahtlos am erfolgreichen Vorgänger an: Laptop-Folk mit Lagerfeuer-Gitarren. Dazu die bemerkenswert kratzige Stimme von Sänger Clemens Rehbein. Das Duo setzt auf das Erfolgsrezept seines ersten Albums, oder zumindest des großen Hits „Stolen Dance“.

Das klingt ein bisschen nach der derzeit ziemlich angesagten Schmerzensmänner-Musik von Bon Iver, George Ezra oder vielleicht auch „AnnenMayKantereit“. Netter Gemütlichkeits-Sound, zum Runterkommen, Abkühlen, Apnoe-Tauchen. Wie erfrischend in diesen Zeiten, in denen man jeden Morgen mit bangem Blick nach Osten, nach Westen, nach oben und nach unten gucken muss. „Milky Chance“ nennen ihre neuen Songs „Ego“, „Clouds“, „Stay“, „Alive“ oder „Cocoon“. Apple-Werbung-Musik ist das, prägnant und simpel – kaum zu unterscheiden von den Songs des Vorgängeralbums. Doch das wird für „Milky Chance“ kurzfristig kein Problem sein, guckt man sich die Kommentar-Spalten unter den Videos an: Liebesbriefe aus Australien, Polen, Singapur.

Schnell langweilig

Doch wenn die Band in Zukunft nicht weiter an ihrem Sound schrauben wird, könnte dieser besondere Sound langfristig zum Problem werden. Dann werden „Milky Chance“ genau die Band sein, die man in den RTL-Chart-Shows herauskramt, wenn man den Sound der 2010er-Jahre präsentieren will. So, wie es momentan mit den Boybands aus den 90ern gemacht wird. Denn die Musik von „Milky Chance“, bei aller Sympathie für die schönen Frisuren, wird doch sehr schnell ganz schön langweilig.