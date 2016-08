Zur „Summertime“ macht George Gershwins legendäre Gospel-Oper über zwei schwarze Außenseiter mit dem New York Harlem Theatre mal wieder in Frankfurt Halt.

Großes Gefühlskino, die „Catfish Row“ und immer noch kein Happyend: Bei der Premiere in der Alten Oper sorgt „Porgy and Bess“ wieder einmal für kollektive Begeisterung. Die schicksalhafte Liebesgeschichte zweier schwarzer Außenseiter im Südstaaten-Ghetto von Charleston bleibt einfach ein Meisterstück – auch ohne verkopfte Regietheater-Innovationen.

Eine Oper also, auch wenn das anno 1934 beileibe nicht alle Gralshüter so sehen wollten und gallige Kritiker sogar von einer „Missgeburt“ sprachen. Ausgerechnet Mister „Rhapsody in Blue“ Gershwin, der über eine Dekade mit Musicals wie „Funny Face“ oder „Show Girl“ das weiße Amerika vergnügt hatte, wollte nun das hehre Genre erobern und dem grassierenden Rassismus ein von Gospel-, Spiritual- und Jazz-Rhythmen verklärtes Sittengemälde entgegen halten – zudem noch über vier Stunden, mit einem rein afroamerikanischen Ensemble aus klassisch ausgebildeten Sängerinnen/Sängern.

Welterfolg mit Evergreens

Das unschöne Wort „Skandal“ machte damals nicht nur hinter vorgehaltener Hand die Runde, und der kommerzielle Misserfolg war quasi programmiert. Achtzig Jahre später ist „Porgy and Bess“, die Edwin DuBose Heywards Roman entwachsene Ghetto-Ballade um den verkrüppelten Bettler und seine gefallene Schönheit Bess, längst ein Welterfolg, mit Evergreens wie „Summertime“, I Got Plenty O’ Nothing“ oder „It Ain’t Necessarily So“, und erschreckend aktuellen Bezügen. Es geht um Freiheit, Gleichberechtigung und Menschlichkeit, um das kleine Glück, große Träume und dramatisches Unglück – im Mikrokosmos einer verschworenen, aber eben abgehängten Gemeinschaft.

Der herzerweichende Plot ist natürlich – gestrenge Auflagen Gershwins und seiner Erben schreiben das so vor – bis auf wenige Details unverändert, wenn auch in Baayork Lees Inszenierung auf homöopathische 165 Minuten gekürzt. Er geht im Telegramm wie folgt: Der verkrüppelte Porgy (Kevin Short, während des gesamten Stückes auf einem Rollbrett kniend) und die leichtlebige, von Kokain umwölkte Bess (herausragend: Ebony Preston Woods) entdecken nach kurzen Wirrungen ihre Liebe füreinander.

Doch da sind auch noch zwei Rivalen: ihr brutaler Ex-Lover Crown (großartig: Darren K. Stokes), der bald einen Mord begehen wird, und der ebenso zynische Rauschgifthändler Sportin’ Life (Jermaine Smith), der Bess nicht aus seinen Fängen lassen will. Drumherum: schäbig pittoreske Holzhäuschen, die so bitterarmen wie lebensfroh-gottesfürchtigen Fischer der Catfish Row, ein paar Glücksritter, ein katastrophaler Hurrikan, schließlich der folgenschwere Kampf zwischen Porgy und Crown (der diesmal nicht von hinten erstochen wird), bevor die vormals heile kleine Welt zusehends zerbröselt.

Natürlich: In dieser, so Gershwin, „amerikanischen Oper über einen ur-amerikanischen Stoff“, die eher ein musikalischer Grenzgang geworden ist, spielt neben virtuosen, von Blues, Jazz und Swing umrankten Solo- oder Duett-Parts immer auch ein nettes Quantum Folklore und Nostalgie mit. Das kann der famosen Performance des New York Harlem Theatre und Publikumslieblingen wie Marjorie Wharton als keifende Matrone Maria aber nichts anhaben.

Herzblut ohne Routine

Die famose, stetig mit neuen starken Stimmen besetzte Truppe von Musical Director William Barkhymer hat mittlerweile seit 35 Jahren „Porgy and Bess“-Erfahrung – als Tourneetheater, das eigentlich nur auf dem Papier besteht, aber eben immer dann zum Leben erweckt wird, wenn es mit insgesamt hundert Mitwirkenden auf Tour geht. Man hätte also in einer solchen Original-Inszenierung auch Routine oder eine im Autopilot-Modus laufende „Folk Opera“ in einem Gershwin verkehrenden Geist befürchten können. Aber das zuweilen gut 40-köpfige Ensemble schafft das Gegenteil: In dieser Produktion steckt Herzblut. Und Leidenschaft. In jeder Szene. in jedem Bild. Am Ende gibt’s dafür zu Recht Applaus und Bravo-Rufe.

Alte Oper, The New York Harlem Theatre: „The Gershwins’ Porgy and Bess“, noch bis 4. September (unterschiedliche Anfangszeiten)