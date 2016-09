R&B-Sänger Usher enthüllt seinen Hollywood-Stern

Acht Grammy-Trophäen hat er schon. Nun fügt US-Sänger Usher auch noch einen Stern auf dem „Walk of Fame” seiner Preissammlung hinzu. Stars wie Stevie Wonder und will.i.am gratulieren ihrem Kollegen.

Der vielfach preisgekrönte US-Sänger Usher (37) hat in Hollywood eine weitere Auszeichnung erhalten. Auf dem berühmten „Walk of Fame”-Bürgersteig enthüllte der R&B-Musiker die 2588. Sternen-Plakette.

Dabei zollten Kollegen wie die Soul- und Pop-Legende Stevie Wonder, Rapper will.i.am und die R&B-Sängerin Kelly Rowland Tribut.

„Es ist wahr. Jetzt habe ich einen Stern”, sagte Usher am Mittwoch strahlend vor jubelnden Fans. Er habe in seiner Karriere viele schwierige Zeiten durchgemacht und sich dabei an die Devise gehalten, niemals aufzugeben. Ausdrücklich bedankte sich der Sänger bei seiner Mutter, die ihm immer zur Seite gestanden habe.

Zu der Zeremonie brachte er zahlreiche Familienmitglieder und Freunde mit. Im Blitzlichtgewitter der Fotografen posierte Usher unter anderem mit Stevie Wonder und mit seinen beiden jungen Söhnen auf der Plakette.

Usher, der mit Songs wie „You Make Me Wanna”, „U Got It Bad” und „Yeah!” bekannt wurde, hat nach Angaben der Verleiher weltweit mehr als 65 Millionen Platten verkauft, darunter das Hitalbum „Confessions” (2004). Mitte September kommt sein neues Album mit dem Titel „Hard II Love” auf den Markt.

Auch in der Filmszene mischt Usher verstärkt mit. In den USA ist gerade sein jüngster Film „Hands of Stone” über den Boxer Roberto Durán angelaufen. An der Seite von Robert De Niro und Edgar Ramirez spielt Usher den Boxer Sugar Ray Leonard. Ramirez und der Filmproduzent Harvey Weinstein wohnten der „Walk of Fame”-Zeremonie ebenfalls bei.

(dpa)