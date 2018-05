„RAY Fotografieprojekte”: Zehn Ausstellungen in sechs Orten

Dreieinhalb Monate lang beschäftigen sich von diesem Donnerstag an Ausstellungen im Rhein-Main-Gebiet mit Fotografie und ihrer Wirkung. Unter dem Titel „RAY Fotografieprojekte 2018” bündeln verschiedene Institutionen ihre Veranstaltungen. Mehr als 60 Künstler, 15 Partnerinstitutionen, 10 Ausstellungsorte und 6 Städte im Rhein-Main-Gebiet sind beteiligt, wie die Veranstalter am Mittwoch in Frankfurt berichteten.

„RAY” findet seit 2012 alle drei Jahre statt. Das Schwerpunktthema der dritten Auflage lautet „Extreme”. Den Auftakt bildet vom 24. bis 27. Mai 2018 viertägiges Festival. Die gesamte Veranstaltung dauert bis 9. September. Die beteiligten Institutionen wollen „eine facettenreiche Auseinandersetzung mit der Fotografie” bieten, wie die Veranstalter ankündigten. Ausstellungen gibt es in Frankfurt, Darmstadt, Eschborn, Rüsselsheim, Hofheim und Wiesbaden.

