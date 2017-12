Hip-Hop: Rapper Marteria begeistert in ausverkaufter Jahrhunderthalle

Mit Frankfurt empfindet der Rostocker Rapper Marteria innige Verbundenheit: „Danke an die lokale Fangemeinde, die mir auch über manche Durststrecke hinweggeholfen hat. Dank aber auch an den Veranstalter ,Batschkapp‘, der mich über die Jahre hinweg begleitete, seit ich vor 35 zahlenden Besuchern debütierte“, lässt der 35 Jahre alte Performer zur Hälfte seiner Show in der proppevollen Jahrhunderthalle wissen. Ob die zügellos zwischen Hüpfen, Springen, Tanzen, Arme Hochreißen und textsicherem Mitrappen ausgelastete feierwillige Meute, deren Vorglühen Marteria-Bandmitglied Kid Simius mit wuchtigem Balearic House besorgte, den Worten ihres Animateurs da noch folgen kann, bleibt einmal dahingestellt.

Aufgemotzter Stil

Mit wohligem Dröhnen bei noch geschlossenem Vorhang kündigt sich der Auftritt von Marteria an. Da bebt nicht nur der Fußboden im Innenraum, auch auf der nicht minder vibrierenden Galerie wird es da so manchem mulmig, ob nicht vielleicht doch unmittelbar Einsturzgefahr droht. Als die Sichtblende fällt, gibt sie den Blick frei auf ein zweistöckiges Hightech-Ambiente mit gigantischer Projektionsfläche, auf der sich in rascher Abfolge eine Collage aus Aberhunderten Filmschnipseln aus Horror-, Fantasy- und Science-Fiction-Klassikern abspult.

Der Auftakt mit „Roswell“, dem Titelsong vom aktuellen Studiowerk, haut denn auch unmittelbar mit voller Wucht rein. Nicht nur, weil Marteria darin die Verschwörungstheorie eines im Sommer 1947 über New Mexico angeblich abgestürzten außerirdischen Flugobjekts neu aufwertet, sondern weil die im Techno-Modus geladene Nummer auch exemplarisch für den mit Soul, Reggae, Disco und Rock aufgemotzten eklektizistischen Stil steht.

Spätestens seit dem mit Platin veredelten Nummer-eins-Album „Zum Glück in die Zukunft II“ (2014) zählt das einstige Fotomodell, das zuvor eine Karriere als Profifußballer in der Jugendmannschaft von FC Hansa Rostock anstrebte, hierzulande zur Hip-Hop-Elite. Lässig durch acht Studioalben kurvt das stets auf Stadionhymnen abzielende Repertoire: Vier davon spielte Marten Laciny, so sein bürgerlicher Name, als Marteria ein, vier weitere entstanden unter einem weiteren Pseudonym: Marsimoto. Auf den Punkt Gereimtes geht satt ins Ohr: Weitere Außerirdische tummeln sich in „Aliens“ und „Scotty, beam mich hoch“. Da wird dem „Endboss“ gehuldigt, der bedenkliche Zustand „Verstrahlt“ umrissen, der „El Presidente“ geehrt, oder „Große Brüder“ werden um Hilfe gebeten. Doch ganz so provokant wie die Möchtegern-Gangsta-Rapper Sido und Bushido begibt sich Marteria nie in geistige Untiefen.

Genüsslich hakt Marteria sein Hitprogramm ab: Zu „Neue Nikes“ fliegen ihm Sneakers entgegen, bei „Lila Wolken“ schweben alle im siebten Himmel, und die Balladenverschnaufpause „Gleich kommt Louis“ widmet er seinem Sohn. Fußball-Hooligan-Szenen flimmern für „Bengalische Tiger“ auf der Leinwand.

Schon im ersten Drittel zeigt sich überdeutlich, dass das von Zweitrapper, DJ, Bassist, Keyboarder, Schlagzeuger sowie drei Harmonievokalistinnen umflorte Bühnenepizentrum nicht den Mund zu voll nahm, als es zum Auftakt ankündigte, hier sei „Absoluter Abriss“ angesagt. Obwohl es eigentlich keinerlei Animation bedarf, erteilt der Chefdenker dennoch im Befehlston die Kommandos: „Das hier ist ein Marteria-Konzert. Da hat keiner zu sitzen. Erst recht nicht auf den Tribünen. Also los, alle aufstehen, Arme hoch, hüpfen, springen!“, lässt er wissen, und alle im mehrheitlich jugendlichen Publikum, mit erstaunlich vielen jungen Damen darunter, gehorchen ihm aufs Wort.

Auf Händen getragen

Nach Beendigung des regulären Programms geht es in die Verlängerung. Als durch ein Ganzkörperkostüm unkenntlich gemachter Marsimoto rappt sich Marteria mit hoch gepitchter Stimme durch einige Titel, bevor es in zwei weiteren Zugabenblöcken ans Eingemachte geht: Bei „Feuer“ züngeln meterhohe Flammensäulen aus dem Boden, bevor Megatonnen an Luftschlangen das Auditorium unter sich begraben. Danach brechen mit Kid Simius’ Coverversion im Turbotechno-Wahn „Die letzten 20 Sekunden“ an. Marteria geht auf Tuchfühlung mit der Masse, taucht minutenlang unter, lässt sich aber auch auf Händen tragen. Um noch einen draufzusetzen, müssen nun alle sich das T-Shirt ausziehen. Zu dumm nur, dass dabei manchem Übereifrigem das Textil abhanden kommt und Marteria dies auch noch sarkastisch mit „Draußen ist es so richtig schön kalt geworden!“ zu kommentieren versteht.