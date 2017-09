Die introvertierte Maria (Alexandra Borbély), die neue Qualitätskontrolleurin am Schlachthof, und ihr Kollege und Leiter des Schlachthofs, Andre (Géza Morcsányi), stellen durch einen Zufall fest, dass sie Nacht für Nacht denselben Traum teilen. Verwirrt und erstaunt über diese intime Verbindung suchen die beiden zaghaft auch tagsüber die Nähe des anderen. Martin Schwickert sprach mit der Regisseurin Ildikó Enyedi.

Frau Enyedi, warum haben Sie ein Schlachthaus als Kulisse für eine Liebesgeschichte ausgesucht?

ILDIKO ENYEDI: In einem Schlachthaus sind Körper und Seele auf eine sehr dramatische Weise präsent. Es war für mich und die Crew eine prägende Erfahrung, an diesem Ort zu drehen. Damit meine ich nicht nur den Prozess des Tötens der Tiere, der hier maschinell betrieben wird, sondern vor allem die Atmosphäre in den Gattern, in denen die Tiere warten. Sie stehen dort 24 Stunden, bevor sie geschlachtet werden, in aller Stille zusammen. Ich war mir sicher, dass die Tiere wissen, was auf sie zukommt. Man sieht es in ihren Augen und in ihrer Körpersprache.

Ist der Schlachthof in Ihrem Film auch ein metaphorischer Ort?

ENYEDI: Zunächst einmal ist ein Schlachthof ein ganz normaler Arbeitsplatz. Gäbe es keine Schlachthöfe, wären die Metzgereien und die Fleischtheken in den Supermärkten leer. Es ist ein ganz realer Ort, der jedoch die kaum auszuhaltenden Extreme zeigt, auf denen unser Leben aufbaut. Um diese Extreme aushalten zu können, spalten wir diese Situationen von uns ab, lagern sie aus der Gesellschaft aus und professionalisieren den Umgang mit etwas, das wir eigentlich durchleben und an unsere Seele heranlassen sollten. Deshalb haben wir auch dieses Schlachthaus ausgesucht, das sehr modern ist. Ich wollte die Grausamkeit in der gut geölten Funktionalität, den Horror in der Routine zeigen.

„Ohne Bereuen geht es bei uns nicht“ sagt der Chef des Schlachthofs beim Einstellungsgespräch. Wie gehen die Menschen, die dort arbeiten, mit diesem Horror der Routine um?

ENYEDI: Der Betreiber des Schlachthofs, auf dem wir gedreht haben, war ein wunderbarer, sehr umsichtiger Mann. Er sucht seine Mitarbeiter sehr genau aus und behält sie die ersten Monate im Auge, um zu sehen, ob sie dieser Arbeit psychisch gewachsen sind. Wenn man sich in einer Situation befindet, die größer als man selbst und eigentlich nicht auszuhalten ist, hat die Seele zwei Möglichkeiten zur Flucht: Die eine Möglichkeit ist, grausam und sadistisch zu werden. Das kann man in Kriegen oder Konzentrationslagern sehen, wo Menschen innerhalb weniger Monate in der Lage sind, die schrecklichsten Dinge zu tun. Dafür muss der Feind oder der Gefangene enthumanisiert werden. Dieses „zum Objekt machen“ geschieht, wenn man eine Aufgabe erfüllen muss, die einfach zuviel für die eigene Seele ist. Die andere Möglichkeit ist echtes Mitgefühl. Es war wirklich erstaunlich zu sehen, wie die Mitarbeiter dieses Schlachthofs sich von dem Moment an, wenn die Rinder dort ankommen, um die Tiere kümmern, sie streicheln, mit ihnen sprechen, sie mit Respekt und einer gewissen Verbrüderung behandeln.

Im Film finden Andre und Maria zueinander, als sie feststellen, dass sie Nacht für Nacht das Gleiche träumen. Woher kam diese Idee?

ENYEDI: Maria und Andre haben einen sehr reduzierten Lebensstil. Sie haben ein Dach über dem Kopf, haben jeden Tag ihr Essen auf dem Tisch, aber sie haben kein wirklich gutes Leben. Ich brauchte einen starken Impuls, um die beiden aus ihrer Routine zu bringen. Die Träume sind nur der Anfangspunkt. Danach müssen sie sich sehr anstrengen, um das zu erschaffen, was sie in ihren Träumen erlebt haben.

Wie wichtig sind Träume für Ihre Arbeit als Filmemacherin?

ENYEDI: Als Filmemacherin haben Träume für mich keine Bedeutung. Aber für uns Menschen haben Träume eine wichtige Funktion, die darüber hinausgeht, dass wir den Stress des Tages abbauen. In unseren Träumen lösen wir uns von gesellschaftlichen Normen und kommen in Verbindung mit den elementaren Aspekten des Lebens, die wir mit allen Menschen teilen.

Maria und Andre sind beide auf ihre Art verwundete Figuren. Gehen Männer und Frauen unterschiedlich mit seelischen Verwundungen um?

ENYEDI: Ja, auf jeden Fall. Das hat mit Traditionen zu tun, aber auch mit Hormonen. Männer und Frauen nehmen die Welt um sich herum unterschiedlich wahr. Das geht nicht gegen die feministische Idee. Denn verschieden und trotzdem gleichberechtigt zu sein, ist die wunderbarste Sache, die ich mir vorstellen kann. Einer der vielen Gründe, warum ich diesen Film gemacht habe, ist dafür offen zu sein, wie das andere Geschlecht die Welt wahrnimmt. Mir ging es um den Respekt vor der Unterschiedlichkeit von Männern und Frauen.

Ihr Film zeichnet sich durch einen sehr zärtlichen Umgang mit seinen Figuren aus. Wie erschafft man diese Zärtlichkeit im Prozess des Filmemachens?

ENYEDI: Meine Hauptaufgabe als Regisseurin ist es, alle Mitglieder des Teams ins selbe Universum zu bringen. Alle müssen die Essenz einer Szene verstehen. Dies ist ein sehr sensibler Film. Nur ein Schatten auf Marias Gesicht ließe sie, die Szene und letztlich den ganzen Film anders aussehen.