Rekord: 92 Länder im Rennen um den Auslands-Oscar

„Boybands Forever”: Kreischen, Singen, Spaß haben

München. Die Neunziger sind zurück - und mit ihnen Take That, Backstreet Boys, Caught in the Act und andere Boybands. In München lässt sich gerade in Erinnerungen schwelgen an Zeiten des ohrenzerfetzenden Kreischalarms. „Boybands Forever”: reingehen, mitsingen, Spaß haben. mehr