Er hat das Rauchen wieder angefangen. Aber das war es auch schon mit den Lastern. Robbie Williams (42) wirkt schlank und motiviert bei diesem Treffen in einem Berliner Grandhotel, er kommt gerade von der Aufzeichnung einer TV-Show. Am 4. November erscheint sein elftes Album „The Heavy Entertainment Show“ (typischer Robbie-Pop-Rundumschlag mit Gästen wie „The Killers“, Ed Sheeran und Rufus Wainwright, auch Guy Chambers, der Co-Autor der größten alten Robbie-Hits wie „Angels“ ist endlich wieder dabei), und Williams sitzt beim Gespräch mit Steffen Rüth ganz vorne auf der Sesselkante und wirkt ein ganz klein bisschen so, als wolle er noch irgendwie Beute reißen. Im Gespräch wird dann klar: Der Mann hat einfach Hunger.

Mr. Williams, Ihre neue Single heißt „Party Like a Russian“. Wie machen sie denn Party, die Russen?

ROBBIE WILLIAMS: Massiv und ausschweifend. Kein Vergleich zu den Deutschen und zu den Engländern, die ja so gerne denken, sie wären die geilsten Partyhengste. Vergiss es, Russen spielen in einer höheren Liga. Das ist echt Hardcore. Niemand macht Party wie die Russen.

Woher wissen Sie das so genau?

WILLIAMS: Ich war da! An meinem eigenen Leib habe ich russische Partys erlebt. Es war wirklich größer, härter, mächtiger, als ich es je gesehen hatte. Wodka, Schnaps, Mädchen, Jungs, Mode, Nacktheit. Wow. Der Song soll den Geist einer solchen Party einfangen, er ist eine Ode an den Hedonismus.

Wann war denn Ihre letzte Russenparty?

WILLIAMS: Ich mache all das nicht mehr. Aber ich habe noch diese Mentalität tief in meinem Inneren drin. Ich bin ein sehr böser Junge, der lieb geworden ist. I am a very naughty boy gone good.

Wo versteckt sich der böse Robbie?

WILLIAMS: Der besucht mich jede Nacht in meinen Träumen. Im Ernst.

Vermissen Sie das Leben des jungen, ungestümen Robbie?

WILLIAMS: Die ehrliche Antwort lautet: Nein. Mir fehlt das nicht. Ich bin froh, dass ich das nicht mehr machen muss. Ich würde das körperlich nicht schaffen, ich will und kann den Preis nicht mehr bezahlen. Die fürchterlichen Kater, die Kopfschmerzen, die Depressionen – das ist es nicht wert. Je älter du wirst, desto kürzer werden die Höhepunkte und die Euphorie, das Verhältnis stimmt nicht mehr.

Bereuen Sie denn Ihr früheres Leben?

WILLIAMS: Nein. Ich bin froh, dass ich gemacht habe, was ich gemacht habe, als ich es gemacht habe. In guten Phasen war das unglaublich aufputschend und geil, am Ende hätte ich jedoch fast mit meinem Leben bezahlt.

Wirklich? War es so extrem?

WILLIAMS: Ich trieb es bunter und wilder und krasser als irgendwer sonst in meinem Umfeld. Wir dachten, wir wären die Größten, die 24-Stunden-am-Tag-Party-Gang. Aber in Wirklichkeit war dieses Verhalten die Overtüre für die Entscheidung, entweder zu sterben oder in den Entzug zu gehen und sauber zu werden. Ich ging in den Entzug. Die eindeutig bessere Option.

Auf Ihrem Album gibt es die süße Ballade „Love My Life“. Wem sagen Sie in dem Song, er oder sie sei „schön“, „stark“, „wundervoll“ und „frei“?

WILLIAMS: Ein wenig mir selbst. Aber ich richte den Song vor allem an Teddy, meine Tochter, und auch an Charlie, meinen Sohn. In meiner Therapie habe ich gelernt, dass alles auf die Kindheit zurückzuführen ist, auf die Beziehungen zu unseren Familien, unseren Eltern. Ich hoffe, dass ich meinen Kindern genügend Unterstützung und Liebe geben kann, damit sie nicht so kaputt und abgefuckt werden, wie ich es einmal war.

„The Heavy Entertainment Show“ ist Ihr elftes Album. Sind Sie noch immer nervös, wie neue Songs bei den Leuten ankommen?

WILLIAMS: Oh ja, tierisch. Das geht auch nicht weg. Ich spüre eine sehr schwere Last auf meinen Schultern. Ich will das Schiff, das meine Karriere ist, weiterlaufen lassen, auch wenn die Gewässer mal unruhig sind. Ich will mein nicht gerade kleines Ego zufriedenstellen. Ich weiß nicht, ob mein Ego es aushielte, wenn die Fans plötzlich alle weg wären. Das ist eine Sorge, die ich mir permanent mache.

Sie müssten sich doch keine Gedanken mehr machen. Sie sind Robbie Williams.

WILLIAMS: Ja, und? Machen Sie sich keine Sorgen? Ich habe immer noch diesen Ehrgeiz, diesen riesigen Ehrgeiz. Ich habe ein Gehirn, dessen Ruheposition nicht lautet „glücklich“, sondern „finde ein Problem“. Es sucht immer nach neuen Schwierigkeiten, anders kennt es das nicht.

Im Song „The Heavy Entertainment Show“ geht es auch um einen Konkurrenzkampf.

WILLIAMS: Richtig. Ich finde Wettbewerb wichtig. Den Titel hatte ich schon seit geraumer Zeit. Mehr noch als ein Sänger und ein Songschreiber bin ich ein Entertainer, ein Unterhaltungskünstler. Das finde ich super. Und ich will als solcher ganz oben mitspielen. Keinen Erfolg mehr zu haben fühlt sich schrecklich an, das kann dich kaputtmachen. Wer will schon ein „Ach,-erinnerst-du-dich-noch-an-Den?“ werden? Alle meine älteren Freunde und Kollegen, Elton John, Paul McCartney, Rod Stewart denken übrigens genauso. Elton ist verwirrt, wenn er nicht im Radio läuft, und wenn Paul eine schlechte Kritik über sich liest, dann findet er sich plötzlich selbst schlecht, das quält ihn total. Wenn es dem größten Songwriter aller Zeiten schon so geht, was soll dann ich sagen?

„The Heavy Entertainment Show“, Columbia, vom 4. November an