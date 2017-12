Ausstellung im Literaturhaus: Robert Gernhardt: Dem Komikerprimus zum Geburtstag

Das Museum für komische Kunst in Frankfurt zeigt einen Querschnitt durch das Werk des Dichters und Zeichners. Und rund um das Selbstauskunfts-Alphabet „Der kleine Gernhardt“ veranstaltet das Literaturhaus einen Gernhardt-Abend.

Er wäre wohl gern Maler geworden. Hatte jenen fantastisch forschenden Blick, wie ihn nur Künstler haben, und seine Bewunderung für die Alten Meister war unendlich groß. Doch Robert Gernhardt war nicht dafür gemacht, eine Spitzweg’sche Existenz zu führen und lebenslang den verkannten Künstler-Eremiten zu geben.

Nach Frankfurt zog er 1964, um als Redakteur für die Satirezeitschrift „Pardon“ zu arbeiten. So begann er zu zeichnen, und zu seinen Zeichnungen zu dichten, ein großer Dauernotierer lebenslang: 675 (!) Brunnenhefte zeichnete und schrieb er voll im Lauf seines Lebens, dem 2006 der Darmkrebs ein Ende setzte, ein dreiviertel Jahr nach seinem Komiker-Kollegen F. K. Waechter und zwei Jahre nach Chlodwig Poth.

Dem Leben zeichnend und schreibend beizukommen, das war sein Begehr, und so intensiv war es, dass er den Beruf des Redakteurs, der ihn, den aus dem baltischen Reval Geflüchteten, zunächst nach Frankfurt verschlagen hatte, bald aufgab zugunsten einer freien Existenz.

Bild-Zoom Foto: Katja Lenz (dpa) Robert Gernhardt, geboren am 13. Dezember 1937 in Reval, gestorben am 30. Juni 2006 in seiner Wahlheimat Frankfurt.

Frei, komisch und kritisch, das wollten jene jungen Männer sein, die mit dem Komisch-Sein ihren Lebensunterhalt verdienen wollten, sich mit ein bisschen Ironie und gar nicht wenig Stolz zur laut spottenden Humorgemeinschaft der „Neuen Frankfurter Schule“ erklärten. Mit ihnen hielt ein frecher und erfrischend respektloser Ton Einzug in die Öffentlichkeit, den es bislang in Deutschland nicht gegeben hatte.

Wie dies geschah, kann man in der aktuellen Caricatura-Ausstellung nachverfolgen. Zahlreiche Cartoons und Buch-Cover, Bilderwitze und Gedichte Gernhardts stellt das Museum für die Kunst des Komischen aus, nebst etlichen Fotografien. Was am Anfang ein wenig zufällig wirkt, verdichtet sich im Lauf des Spaziergangs durch die verschiedenen Ebenen des Hauses zur Besichtigung eines Lebenslaufs.

Zeichnen und Schreiben

Manches ist erstaunlich aktuell, wie jener alte „Titanic“-Cartoon vom Redner, der dem Raumschiff begeistert „Ah, sie landen!“ zuruft. Doch als es sich dann öffnet, bleibt nur ein verhalten enttäuschtes Echo: „Asylanten“.

Oft bei Gernhardt wird der Witz aus der Sprache geboren. Die Zeichnung setzt mit virtuosem Strich dann noch eins drauf. Ein Spiel mit der Ergänzung, wie es typisch ist für Gernhardt: ein Doppeltalent, bei dem Malen und Reimen zum Gesamtkunstwerk zusammenflossen.

Oben wurde die Dauerausstellung des Hauses über die fünf Kernköpfe der „Neuen Frankfurter Schule“, F. W. Bernstein, Robert Gernhardt, Chlodwig Poth, Hans Traxler und F. K. Waechter, neu gehängt. Dort konterkariert Gernhardt sein eigenes Berufsbild als malender Dichter mit seiner „Magadaskar-Reise“ (sic). Für sie hat er „übriggebliebene“ gemalte Seiten mit teils wild an den Haaren herbeigezogenen Unterzeilen zwangszusammenpfriemelt.

Sich suhlen im Witz

Was aber tut der Illustrator und Cartoonist? Sich „in niederen Druckerzeugnissen flüchtigster Art suhlen“. So hat Gernhardt seine berufliche Existenz selber beschrieben. Ein wenig Schmerz des nicht Maler Gewordenen steckt darin, aber auch viel Genuss. Daran kann keiner mehr zweifeln, der die Caricatura-Ausstellung durchwandert hat, auch wenn Gernhardt sein erheblicher Ehrgeiz mitunter plagte.

Wieder und wieder wird man damit im Geburtstagsband des S.-Fischer-Verlags konfrontiert. „Der kleine Gernhardt“ war ein Projekt, das Robert Gernhardt noch selber angelegt hatte: ein Versuch, sich selber mit einer Art Erklär-Alphabet auf die biografischen Sprünge zu kommen. Gernhardt hatte damit zwar angefangen, es aber nicht mehr vollenden können. Das hat nun Andrea Stoll, Kennerin seiner Brunnenhefte, zur Feier des 80. Geburtstags besorgt. Ein durchaus heikles Unterfangen. Denn gute vier Fünftel der aus seinen Brunnen-Notizheften zusammengestellten Einträge hat er nicht mehr selber ausgewählt. Etliche davon zeigen ihn als Menschen, der seinen Erfolg eifersüchtig gegen den seiner satirischen Mitstreiter wog – und sich oft ungerecht behandelt fühlte. „Schuldirektor“ nannten sie ihn, „Klassenprimus“ oder „Superguru“ – was heiter klingt, mit einer feinen bitteren Note. Die Last bei ihm, das (und der!) Verdienst bei anderen: Das fand Gernhardt oft nicht fair. Ein verschworener Bund der Komischen war diese Gruppe jedenfalls nicht.

Im „Kleinen Gernhardt“ macht ihn das interessanterweise nicht unsympathisch, sondern menschlich: als Künstler ohnehin eine prekäre Existenz, immer abhängig, dass die eigenen Einfälle sprudeln, und dann auch noch ohne festes Salär! Der „Kleine Gernhardt“ ist eine immer wieder überraschende lebensgeschichtliche Annäherung an den vielseitigen Humor-Künstler, der alles, was er tat, mit Ernst und großer Sorgfalt anging.

Die Ausstellung zeigt die „Schnuffi“-Cartoons, die Witwe Almut Gehebe-Gernhardt dem Museum zur Verfügung stellte, sie zeigt die frühe „WimS“-Zeit, eine von Gernhardt, Eilert und Poth bestückte „Pardon“-Doppelseite namens „Welt im Spiegel“. Sie zeigt natürlich den Mitbegründer der „Titanic“ und in Entwürfen sowie im Modell den Schöpfer des Frankfurter „Grüngürtel“-Tiers.

Schön, dass neben zahlreichen Cartoons und manchen Gedichten auf Stoffbahnen an der Wand auch farbige Illustrationen zu sehen sind, für seine Gedichtbände oder für die Weihnachtskatastrophengeschichte „Die Falle“. Sie zeigen, über die Strichzeichnungen aus Zeitschriften hinaus, dass Gernhardt mehr konnte, als schnell eine Pointe hinzuscribbeln, und was er selbst in der kleinsten Nuance stets blieb: ein Meister der Präzision.

Caricatura-Museum

Frankfurt, Weckmarkt 17.

15. Dezember bis 15. April 2018

„Der kleine Gernhardt“. Hrsg. von

Andrea Stoll. S.-Fischer-Verlag,

Frankfurt, 192 Seiten, 18 Euro.

Im Literaturhaus Frankfurt, Schöne Aussicht 2, gibt es heute einen Abend für Robert Gernhardt, mit Eva Demski, Andreas Lerchbaumer, Andreas Platthaus und Überraschungsgast. Nur wenige Restkarten an der Abendkasse