Robin-Hood-Musical mit Musik von de Burgh kommt nach Fulda

Robin Hood kommt mit Songs von Chris de Burgh erstmals auf die Musical-Bühne. Das Helden-Epos des geächteten Freiheitskämpfers soll 2020 in Fulda uraufgeführt werden, wie die Produktionsfirma Spotlight Musicals am Dienstag bekanntgab. Der irische Songwriter und Sänger Chris de Burgh („Lady in Red”) wird als Co-Komponist zusammen mit Dennis Martin die Melodien zum Musiktheaterstück verfassen. Bereits im August 2019 soll das Musical „Bonifatius” auf dem Domplatz in Fulda wieder aufgeführt werden, mit großem Live-Orchester und Chor.

Im kommenden Jahr werden im Musicalsommer drei bereits mit großem Erfolg präsentierte Musicals erneut vorgestellt: „Der Medicus”, „Die Schatzinsel” und „Die Päpstin”. Sabrina Weckerlin wird dabei wieder die Klosterschülerin spielen. Ihr zur Seite steht diesmal Mark Seibert in der Rolle des Gerold. Seibert spielte schon zahlreiche Rollen in nationalen und internationalen Musical-Produktionen.

(dpa)