Band-Jubiläum: Rock-Band Toto feiert in Offenbach vierzigjähriges Bestehen

Ausverkauft. Seit Monaten. Die Fans von „Toto“ reihen sich dicht an dicht. Wer einen Sitzplatz auf der Tribüne hat, darf sich glücklich schätzen. Doch die Stimmung in der Menge ist schon nach dem zweiten Song bestens: „Hold The Line“ aus dem Jahr 1978.

Damals hielt noch der begnadete Bobby Kimball das Mikrofon in der Hand. Längst ist Joseph Williams an dessen Stelle getreten. Freilich erreicht er nicht die stimmliche Brillanz und Ausdruckskraft von Kimball. Aber inmitten der versierten Gründungsmittglieder David Paich (Piano/Keyboards), Steve Lukather (Gitarre) und Steve Porcaro (Keyboards) wirkt er keineswegs blass. Verstärkt werden sie von dem Perkussionisten Lenny Castro, dem Schlagzeuger Shannon Forrest und dem Bassisten Shem von Shroeck. Es ist eine famose Rhythmusgruppe, die „Toto“ jenen Groove schenkt, den man von der Band kennt. Die „einzige Schwierigkeit“, sei die „Auswahl der Songs“ gewesen, die sie auf ihrer Tour „40 Trips Around the Sun“ spielen wollten, sagt Joseph Williams. Es riecht etwas unangenehm nach Weihrauch, wenn er nahezu jede Nummer von „Toto“ mit dem Wort „great“ (großartig) ankündigt. Denn letztlich beurteilt das überwiegend männliche Publikum die Qualität der Musik selbst. Ganz gleich, ob in ihr mehr Elemente von Jazz, Neo-Prog-Rock oder Mainstream zu hören sind. So bekommt ein Hit wie „Rosanna“ besonders viel Applaus. Ähnliche Begeisterung entfachen die ausgedehnten Soli von Steve Lukather. Wobei der Gitarrist in seinem Sound und seiner Spielweise mittlerweile mehr dem Heavy Metal als dem Rock verpflichtet ist. Es scheint so, als würde er die ganze Band mit seinem Spiel nach vorne peitschen. Wenn Lieder wie „Georgy Porgy“ oder „Human Nature“ in überwiegend akustischer Instrumentierung erklingen, kommen aber auch die Feinheiten in reizvollen Arrangements zur Geltung. Dann ist da pure Magie.

Kurz vor Ende des Konzerts kommt es zu einem echten Tiefpunkt. „Toto“ wollen mit ihrer Version des „Beatles“-Klassikers „While My Guitar Gently Weeps“ George Harrison ehren. Allerdings fallen „Toto“ dabei unter das eigene Niveau: Derart überladen mit wabernden Keyboard-Klängen klingt das legendäre Stück, dazu ein plumpes Gitarrensolo. Beglückend natürlich der Mega-Hit „Afrika“. Hier beweisen Lenny Castro an den Perkussion und Shannon Forrest an den Drums, dass sie Weltklasse sind. Und mit der Zugabe „The Road Goes On“ versprechen „Toto“, dass es weitergeht. Gut so!