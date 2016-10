„Born To Run“: Rockstar Bruce Springsteen liest vor einem ausgewählten Publikum Auszüge aus seiner Autobiographie

Rock-Legende Bruce Springsteen hat seine Autobiographie veröffentlicht. Er hat sie nach seinem berühmtesten Song benannt: „Born To Run“. Gestern Abend ließ sich der „Boss“ in Frankfurt für sein Buch feiern.

Was für eine Aufregung: Vor dem Hintereingang der Villa Kennedy, diesem schmucken Frankfurter Nobel-Hotel, da tummelt sich am Donnerstagnachmittag eine aufgeregte Horde Männer mittleren Alters: Bruce Springsteen hat sich angekündigt, um vor einem exklusiven Publikum aus seiner ziemlich hammermäßigen Autobiographie „Born To Run“ zu lesen.

Exklusiv heißt in diesem Fall: 100 Journalisten, die sich wie kleine Kinder freuen. Denn, das wird beim Warten im tristen Oktoberwetter vor der Hintertür der Villa schnell klar, jeder hier hat mindestens schon 30, 40, 50 Konzerte von Springsteen besucht. Einer der hibbeligen Journalisten wirft sogar die unfassbare Zahl von 70 Konzerten in die Runde, das will dann aber doch niemand so recht glauben.

Und verhalten sich die Kollegen von Radio, Zeitung, Fernsehen, Internet vor der versperrten Hintertür noch ziemlich kumpelhaft, dann beginnt das große Hauen und Stechen in genau dem Moment, in dem eine Dame mit strengem Blick die Hintertüre öffnet. Die Meute rennt in den großen Saal des Nobelhotels, um sich die besten Plätze zu sichern.





Bilderstrecke Bruce Springsteen anlässlich der Buchmesse in Frankfurt

Aber, na gut, es geht hier ja auch um ganz schön was: Bruce Springsteen, der selbst vom amerikanischen Präsidenten als der „einzig wahre Boss“ bezeichnet wird, hat mit seiner Autobiographie einen Knaller gelandet: Das Buch hat 700 Seiten, ein paar schöne Fotos, und es erzählt eine ziemlich spannende Geschichte: Springsteen berichtet von seiner Kindheit in ärmlichen Verhältnissen, von den seelischen Krankheiten seines Vaters, vom Aufwachsen in Freehold, New Jersey. Es geht darin um einen jungen Mann, in dessen Leben plötzlich die Rockmusik hineinbricht, und der alles daran setzt, selbst einmal einer dieser Sänger zu werden, deren Songs aus dem Radio lärmen.

Am besten und berührendsten sind jedoch die Szenen, in denen Springsteen von seiner Depression erzählt. Wie das ist, wenn man vor hunderttausend Menschen ein Konzert spielt, kurze Zeit später aber im Hotel auf dem Boden liegt und nicht mehr mit dem Weinen aufhören kann.

„Born To Run“ hat einen Druck und eine Wucht, wie sie sonst nur diese viertstündigen Springsteen-Konzert-Gottesdienste haben. Die Autobiographie ist jetzt schon eine Legende im Seelenstriptease-Genre. In vielen Ländern ist das ziegelsteinschwere Buch mittlerweile auf dem ersten Platz der Bestsellerlisten gelandet. Aufregung also, weil sich hier nicht nur einer der größten Rockstars unserer Zeit angekündigt hat, sondern auch einer, der sich im Herbst seines Lebens auch als ziemlich souveräner Schriftsteller erweist.

Cool wie ein Cowboy

Plötzlich geht alles ganz schnell: Springsteen, von der Florida-Sonne braun gebrannt, schreitet wie ein Cowboy auf die Bühne. Mit schnellem Schritt hechtet er die Treppen hinauf, lacht jovial ins Publikum.

An dem Mann stimmt alles: Die Zähne sind beeindruckend weiß, der graue Anzug ist maßgeschneidert, am Handgelenk funkelt eine bemerkenswerte Uhr. Zwei Minuten Fotosession, dann geht’s los: Im Gespräch mit Radiojournalist Thomas Steinberg sagt Springsteen all diese harmlosen Dinge, die hinlänglich bekannt sind: „Musik ist mein komplettes Leben.“ Oder: „Als Jugendlicher habe ich davon geträumt, einmal Sänger der ,Stones’ zu werden.“ Springsteen lacht viel und laut, zeigt seine tollen Zähne. Er liest ein paar Passagen aus dem Buch, sagt, dass ihm Songs von Kendrick Lamar und die neue Platte von Nick Cave gefallen.

Das Publikum hängt an Springsteens Lippen, und es nickt zustimmend, als der Rockmusiker die Vergabe des Nobelpreises an seinen Freund Bob Dylan lobt.

Nach rund einer Stunde ist die Show vorbei. Die Journalisten rufen „Bruuuuuce“, klatschen kräftig, Springsteen macht einige Rockstar-Bewegungen. Dann geht es an die Hotelbar, wo für die Journalisten Häppchen warten, Bier und Rotwein. Springsteen taucht auch an der Bar auf, und die Menschen stürmen auf ihn zu, als sei er der Messias. Ist er aber nicht, Springsteen ist ein gebeutelter Mensch, wie alle von uns. So steht es zumindest in seinem Buch. Das erkennt auch eine Dame vom Verlag. Sie ruft: „Keine Fotos, keine Autogramme. Er will einfach nur ein Bier trinken.“