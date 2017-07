Rudolstadt Festival startet mit Amy Macdonald

Mit dem Auftritt der Folk-Pop-Sängerin Amy Macdonald („This is the life”, „Mr Rock & Roll”) ist am Donnerstag Deutschlands größtes Festival für Weltmusik gestartet.

Die mehrfach ausgezeichnete 29-Jährige sang vor Tausenden Zuhörern im Rudolstädter Heine-Park. Damit eröffnete sie die bis Sonntagabend dauernde Konzertreihe in Thüringen. Die Organisatoren schätzten, dass am ersten Tag bereits rund 18 000 Besucher angereist waren.

Nach Angaben der Festivalleitung werden dieses Jahr wieder mehr als 1000 Künstler aus aller Welt erwartet, so etwa aus Indien, Israel, Äthiopien, Norwegen, Jamaika und Portugal. Der Länderschwerpunkt ist Schottland - die Heimat von Amy Macdonald.

Die Musiker sind auf mehr als 20 Bühnen in der Stadt zu erleben, einige Konzerte werden auch live im Internet übertragen. Zu den Höhepunkten gehört alljährlich die Vergabe der Weltmusikpreise RUTH im Hof von Schloss Heidecksburg. Der Hauptpreis geht am Samstagabend an den bayerischen Liedermacher und Kabarettisten Georg Ringsgwandl.

Das Rudolstadt Festival - ehemals TFF Rudolstadt - geht dieses Jahr in seine 27. Auflage. Die Wurzeln reichen aber noch weiter zurück: Mitte der 1950er Jahre wurde in der Stadt das 1. Fest des Deutschen Volkstanzes gefeiert, mit dem die DDR-Führung gegen die „amerikanische Unkultur” ankämpfen wollte. 1991 wagte die Stadt mit neuem Konzept den Neustart.

(dpa)