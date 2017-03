Helge Schneider in Frankfurt: Ruhrpott-Clown auf Sendung

Mit „Radio Pollepopp“ und „geklauter“ Hammond-Orgel zurück zu den Wurzeln: Der Musiker Helge Schneider präsentierte sich in der Alten Oper in Bestform und kasperte auf sechs Instrumenten herum.

Das ist verblüffend: Helges Vater ist mit Beethovens Sohn auf die Berufsschule gegangen. Neu auch, dass ihn der Bundespräsident gebeten hat, eine weitere Nationalhymne zu komponieren, weil die alte zu traurig geworden ist. Gut, dass sich Anarcho-Jazzer Helge Schneider am Rosenmontag in der gut gefüllten Alten Oper treu bleibt. Der Improvisationskönig kommt verspätet auf die Bühne, weil er minutenlang das Scheinwerferlicht scheut, und verkündet dann überlaut, die Kantate Nr. 12 eines gewissen Hans Peter, dem Schlächter, anzustimmen. Die klingt verdächtig nach Mozart, allerdings klimpert Helge nur mit einer Hand in die Tasten, weil er die andere dringend zu dramatischen Verrenkungen, zum In-der-Nase-Popeln und zum Kopf-Kratzen benötigt.

Groteske Welt

Bei der „Mondscheinsonate“ schläft er am Flügel ein, Cello spielen kann er kaum („Ein trauriges Lied auf einem traurigen Instrument für ein trauriges Publikum in einer lustigen Zeit“): Überhaupt, die schönen Rundungen des Cello erinnern ihn an seine „vierte Frau“.

Bilderstrecke Helge Schneider greift die Lachmuskeln in der Alten Oper an

Schnell ist klar, dass der neue Tourneetitel „Radio Pollepopp“ wie üblich nichts mit dem Inhalt des Programms zu tun hat, denn zum Glück ist in der grotesken Welt des Ruhrpott-Clowns alles beim Alten. Helge überlässt sich zur hellen Freude der Fans seiner größten Kunst: Dem zu folgen, was ihm von der einen zur anderen Sekunde durch die Rübe rauscht.

Mit von der Partie natürlich sein chronisch unterschätzter Teekoch Bodo, der die Provokationen des Meisters klaglos erträgt, Musikus Carlos Boes, von Helge dramatisch an der Blockflöte inszeniert, und natürlich Serge Gleithmann, seines Zeichens Gymnastik-Interpret, der zum Dauerbrenner „Meisenmann“ seinen Rauschebart und die Arme flattern lässt.

An diesem Abend hat es die „singende Herrentorte“ besonders schwer: Nicht nur, weil der Steinway sich nicht anheben lässt („zu schwer“) und weil Rauch aus der E-Gitarre qualmt. Schneider verliert auch die Drumm-Battle gegen Schlagzeuger Pete York. Gerade hat er mit dem alten Weggefährten für seine Verhältnisse ein nahezu klassisches Jazz-Album rausgebracht: „Heart Attack Nr.1“.

Mit lautem Jubel

Kostproben aus der coolen CD kredenzen die zwei nach der Pause, Helge dabei hochkonzentriert an der „aus der Kirche geklauten“ Hammond-Orgel. Auch die wird ihm heute „zu schwer“, deshalb will er sie in der Alten Oper „einfach stehen lassen“. Nicht nur der komischste Jazzpianist Deutschlands ist an diesem Abend in gehobener Stimmung, auch das Publikum geht mit und feiert jeden seiner noch so blödsinnigen Running Gags mit lautem Jubel. Wie den vom armen Meisenmann, der seine Frau im Chat kennenlernte. Sie tarnte sich als „Finkin“, war aber in Wirklichkeit ein Kuckuck und zwölf Mal so groß wie er.

Nicht fehlen dürfen auch das berühmte chinesische Schlaflied an der Gitarre und das total beknackte „Supersexy Käsebrot.“ Keinen stört, dass Helge keine mittlere Reife, kein Abitur, dafür aber eine abgeschlossene Lehre als Panzerknacker hat. Auch nicht, dass er an einer saftigen Arztphobie leidet und deshalb Drummer York ein Stethoskop um die Ohren baumelt. Dass Schneider vorhat, die erste Hälfte nach der Pause „einfach noch mal zu wiederholen“, findet auch niemand merkwürdig.

Mit falschem Grinsen

Neben dem fantastischen Sinn im Unsinn und Helges Hochbegabung fürs Absurde lieben eingefleischte Fans zwischen 20 und 60 seine gezielt eingesetzten Seitenhiebe aufs Publikum. Ungeniert schaut Helge Schneider immer wieder auf die Uhr, beklagt, „schon eine Stunde auf der Arbeit zu sein“, und bekennt mit falschem Grinsen, „enttäuschend beglückt“ zu sein. Autogrammjäger beschimpft er („Das ist ja wohl das Allerletzte“), klaut aber den Stift („Der ist schön“) und behauptet, das Frankfurter Publikum sei voll von Kartoffelbauern.

Nachdem der 61 Jahre alte Helge Schneider noch etliche gute Ratschläge erteilt hat („Esst Knödel, lasst das Trinken sein“), darf er endlich abtreten. Auf nach München, zu den wirklich schicken, reichen Leuten. 140 Minuten lang mixt er seinen Kultklamauk mit unverschämt lässigen Jazztupfern, dann geht er off.