Nordische Kultplätze: Sagenhafte Silberschätze im Archäologie-Museum

Skandinavien vor 1000 Jahren: Eine Schau in Frankfurts Archäologie-Museum gibt Einblicke in die vorchristliche Wikinger- und Franken-Zeit mit ihren Göttern.

Zwei Kilo Schmuck um den Hals sind nicht immer eine Freude, auch wenn er aus Gold ist. Immerhin hat der Schmuck satte 34 Zentimeter Durchmesser, ist also ein pracht- und machtvolles Zeichen, geflochten aus acht dicken Goldsträngen. Damit ist er der größte und schwerste Goldreif der Wikingerzeit. Vermutlich diente er als Zeremonialring bei repräsentativen Anlässen oder zierte eine Götterstatue, die nichts von der schönen Last spürte.

Schmuck und Münzen

Heute bringt der Goldreif nur noch 1,8 Kilo auf die Waage, denn einige Teile fehlen, wie an zwei abstehenden Strängen zu sehen ist. Dieser Reif ist einer der Prunkstücke der neuen Schau des Archäologischen Museums in Frankfurt. Sie widmet sich den skandinavischen Kultplätzen des 1. Jahrtausends nach Christus und den vielfältigen Beziehungen zum Frankenreich. Die Schau mit dem Titel „Odin, Thor und Freyja“ versammelt bis 6. Juni mehr als 100 Schmuckstücke, Amulette, Münzen, Trinkgefäße, Runensteine, Handwerkssachen, Waffen, Knochen und Grabbeigaben. Sie stützt sich auf zahlreiche Grabungen der vergangenen sechs Jahre in Dänemark und Schweden, deren Ergebnisse jetzt erstmals in Deutschland präsentiert werden. Bis vor kurzem noch stützte sich unser Wissen über das skandinavische Heidentum und die vorchristlichen Kultplätze auf Überlieferungen christlicher Autoren aus der Zeit um 1200 – mit entsprechend blutrünstigen Opfern und diabolischen Göttern. Die neuen Funde aber zeigen „ein neues Bild des alten Glaubens“, meint Museumschef Egon Wamers. Nun weiß man viel mehr über die sakralen Bauten und die religiöse Praxis.

Bild-Zoom Foto: Archäologisches Museum Frankfurt Diese silberne Spange aus Tissø zeigt Walküren, die auf dem Schlachtfeld die Kämpen für die Halle des germanischen Gottes Odin (Walhall) auswählen.

Freilich macht die Schau eingangs einen großen Schritt zurück bis kurz nach Christi Geburt. Damals wurde in Hoby auf Lolland, heute die viertgrößte dänische Insel, ein einflussreicher Fürst bestattet. Seine Residenz umfasste mehr als 40 Gebäude und war damit eine der bedeutendsten Anlagen der damaligen Zeit. Unter den fürstlichen Grabbeigaben fanden sich auch zwei kostbare Silberbecher, die mit Szenen aus Homers „Ilias“ verziert sind, folglich den Trojanischen Krieg illustrieren. Das Fürstengrab ist zwar schon seit 1920 bekannt, aber erst neuere Grabungen ergaben Hinweise auf die mächtige Residenz.

Ohnehin können sich die skandinavischen Herrschaftsbauten durchaus mit den fränkischen Königshöfen und Pfalzen messen, von Repräsentations- und Versammlungsgebäuden bis zu den Handwerkervierteln. Die Residenz-Halle von Tissø auf Seeland, der größten dänischen Insel, war um die Jahre 850–950 nach Christus knapp 50 Meter lang – und übertraf damit viele karolingische Pfalzaulen, wie diejenigen in Frankfurt (27 Meter) oder Ingelheim am Rhein (40). Nur die Aachener Aula trumpfte mit 57 Metern Länge auf.

Fürsten und Priester

Die riesige Festhalle von Tissø ist jetzt an einer Wand des Museums in einstiger Größe inszeniert, übrigens ausgestattet mit gemalten Schildern, die literarisch überliefert sind. Neben der Festhalle stand der Tempel, denn politische und religiöse Macht waren damals in einer Hand. Der Fürst war nicht nur Herrscher, sondern auch oberster Priester, wie schon die römischen Kaiser seit Augustus. „Die Religion war politisch, die Politik religiös“, so bringt Egon Wamers die Verhältnisse auf den Punkt.

Auch die karolingischen Herrscher waren verantwortlich für den Schutz der Heiligtümer und die Durchführung der Riten. Freilich setzte man im hohen Norden noch lange auf die Macht der Götter und Mythen, wie zahlreiche Funde belegen. Der Kriegs-, Dichter- und Zaubergott Odin etwa ist als nur drei Zentimeter kleine Silbermaske verewigt, gut zu erkennen am blinden Auge, das er für das Erlangen der Weisheit opferte.

Sein Sohn Thor, für Wetter und Gedeihen zuständig, hatte als Attribut einen doppelköpfigen Hammer, der vermutlich als Fruchtbarkeitssymbol galt. Kleine Hammer-Anhänger waren bei den Frauen im 8. bis 11. Jahrhundert nach Christus sehr beliebt. Doch die skandinavischen Frauen, die den Männern gleichwertig waren und selbst die Scheidung aussprechen konnten, trugen seit 800 auch christlich verzierten Schmuck, sie waren also am neuen Glauben interessiert. Auf einem goldenen Armreif des 9. Jahrhunderts findet sich sogar zweimal das Golgatha-Ereignis, die Kreuzigung Jesu, als stilisiertes Dreieck mit Lebensbaum auf der Spitze. Die Franken und Skandinavier hatten also vieles gemeinsam, dank emsigem Handel, aber auch grausamen Raubzügen.

Grab unter dem Dom

Von dieser wechselhaften Verbundenheit zeugt auch das um 700 bis 730 nach Christus angelegte Doppelgrab in Frankfurt, das 1991/92 unter dem Dom freigelegt wurde. Neben dem reich ausgestatteten fränkischen Mädchen lag noch ein weiteres Kind, umgeben von acht verbrannten Bärenkrallen, die auf eine nordische Herkunft des zweiten Kleinkindes schließen lassen. Die Vierjährigen blieben wohl Freunde über den Tod hinaus.

Archäologisches Museum, Karmelitergasse 1, Frankfurt. Bis 6. Juni, dienstags und donnerstags bis sonntags 10–18 Uhr, mittwochs 10–20 Uhr. Eintritt 7 Euro, Katalog 17,95 Euro.

frankfurt.de