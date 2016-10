HipHop-Konzert in der Frankfurter Batschkapp: Samy Deluxe: Der Rapper mit den zwei Gesichtern

Samy Deluxe zählt zu den Urgesteinen der Deutschen Rap-Szene. Anfang der 2000er-Jahre war er mitverantwortlich für den Hype, der diese Nischenmusik in den Mainstream spülte. Dies hatte zur Folge, dass große Platten-Labels fast jeden unter Vertrag nahmen, der unfallfrei drei gereimte Zeilen zu Papier brachte. Der Absturz im Niveau und bei den Verkaufszahlen folgte rasch, weshalb Pioniere wie die „Absoluten Beginner“ oder Samy Deluxe den Gangsta-Rappern von „Aggro Berlin“ das Feld überließen und sich auf neue Projekte abseits des Raps konzentrierten.

Während Samys Jugendfreund Jan Delay seit über einem Jahrzehnt die Republik mit Disco, Funk und Reggae beschallt, tat sich der reimtechnisch so versierte Hanseat schwerer, sich selbst neu zu definieren. Im April veröffentlichte er sein jüngstes Werk „Berühmte letzte Worte“, eine persönliche Zwischenbilanz mit nachdenklichen Texten und vielen instrumentalen Einflüssen. Gradlinige und puristische Rap-Songs wichen selbstreflexiven und sozialkritischen Texten.

Um seinen neuen Stil in ein akustisch hochwertiges Gewand zu kleiden, trat Samy in der ausverkauften „Batschkapp“ mit achtköpfiger Band an und spielte eine Stunde lang fast sein komplettes neues Album. Mal soulig, mal rockig, treibende Drums wechselten mit ruhigen Piano-Klängen: „Berühmte letzte Worte“ ist ein vielfältiges, aber eben kein typisches Deluxe-Album. Dass das Publikum artig zuhörte, aber der Funke nicht richtig übersprang, merkte der Musiker nach seiner siebten Nummer und streute einen kleinen Freestyle auf seinen Klassiker „Pures Gift“ ein. Sofort war die Halle am Kochen.

Doch dass Samy noch immer einer der technisch besten und schnellsten Rapper im Land ist, zeigte er nach 60 Minuten, als er seine Band vorerst von der Bühne schickte. Was folgte, war ein knapp einstündiger Hochgeschwindigkeits-Ritt durch 15 Jahre Hamburger Rap-Geschichte. Rasch tobte das Publikum, und es wurde klar: Wenn Samy nicht rappt, wie nur er es kann, ist es, als würde man in einem Ferrari in Schrittgeschwindigkeit durch eine Fußgängerzone fahren. Oder um es mit Samy Deluxe auszudrücken: „Klasse Klassiker hab ich massig da“. Wer braucht da noch berühmte letzte Worte?