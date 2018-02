Konzert: „Santiano“ begeistern in der Frankfurter Festhalle generationsübergreifend

Anker auf, Leinen los, Schiff ahoi und freie Fahrt voraus: Als die gigantisch auf dem Bühnenhintergrund projizierte Schiffsschraube sich unter lautem Gedröhne und Gehupe zu drehen beginnt, geraten alle, wirklich alle binnen Sekunden in Bewegung. Ganze Familienverbände mehrerer Generationen bis hin zum jüngsten Nachwuchs (mit Schallschutzkopfhörer) stehen, klatschen, schunkeln, tanzen und singen textsicher in der mit 6500 Besuchern nahezu ausverkauften und unerklärlicherweise komplett bestuhlten Frankfurter Festhalle. „Gott muss ein Seemann sein“, hallt es aus den Kehlen Tausender, und die Party gerät rasch in geradezu enthusiastischen Schwung. Turbulenter Auftakt einer rund zweistündigen Seefahrt nicht nur bei Schönwetter im Hafen, sondern auch bei hohem Seegang und Sturm auf offenem Meer, nachdem Frontmann Björn Both zweideutig verführerisch sich erkundigte: „Wollt ihr die Nacht mit uns verbringen?“ Da geraten nicht nur zahllose Damen in den Ausnahmezustand.

Reißender Ticketabsatz

Auch im siebten Karrierejahr bleibt der in Deutschlands nördlichstem Bundesland Schleswig-Holstein ansässigen Truppe, die mitunter wirkt, als stammten ihre Charaktere aus dem legendären „Werner“-Comic von Rötger „Brösel“ Feldmann, das Glück hold: War das aktuelle Rhein-Main-Gastspiel anfänglich noch für die etwas kleinere Jahrhunderthalle angedacht, erfolgte nach reißendem Ticketabsatz rasch ein Wechsel in Frankfurts „Gudd Stubb“. Da, wo „Santiano“ bislang ohnehin auf jeder ihrer ellenlangen Tourneen durch die Republik immer mit ihrem Wikingerschiff andockten. Als hilfreich erwies sich, dass sich auch das im vergangenen Oktober erschienene vierte Studiowerk „Im Auge des Sturms“ wie seine Vorgänger abermals auf Rang eins der Media Control Charts platzierte. Von so einer Glückssträhne träumen zahllose Künstler hierzulande oder anderswo ein Leben lang. Absolut erstaunlich für ein Konzept, das wie aus der Zeit gefallen scheint.

An die 50 oder drüber

Mit Erstaunen reagierte schon die selbstverliebte Tonträgerbranche, als sich „Santiano“ 2011 mit Hilfe von Hartmut Krech, eines Flensburger Musikproduzenten und Inhaber des Labels Elephant Music, formierten. Björn Both, Axel Stosberg, Hans-Timm „Timsen“ Hinrichsen, Peter David „Pete“ Sage und Andreas Fahnert, auf Mitmachaktionen abonniertes Frontkommitee, das sich an der Bühnenrampe und auch auf deren Verlängerung im Halbkreis herumtreibt, zählt in Sachen Jahresringe nämlich schon zur fortgeschrittenen Sorte: An die Fünfzig oder schon drüber war der harte Bandkern, als er aus unterschiedlichsten Projekten seinerzeit zusammenkam. Krech besaß den richtigen Riecher, als er analysierte, dass das deutsche Publikum in Sachen Künstler schon immer eine starke Affinität zu Seemannsgarn und Klabautermann besaß: Hans Albers, Freddy Quinn, Lolita, Achim Reichel oder Hannes Wader, um mal nur populäre Namen zu nennen, ritten erfolgreich allesamt zumindest zeitweise auf einer Welle aus Eskapismus, Abenteuer und Fernweh.

„Santiano“ tun es den Legenden gleich. Mit einer stets auf das ganz große Gefühl erpichten Mixtur aus Pop, Rock, Shanty, Schlager und Irish Folk verstehen die Nordlichter zu unterhalten. Dabei achtet die Band stets auf Authentizität: Zu Bass, Schlagzeug und E-Gitarren gesellen sich Fiddle, Mundharmonika, Tin Whistle, Akkordeon, Bouzouki und Mandoline. Die wohlausgewogene Mischung samt mehrstimmigem Gruppengesang macht’s. Zwar liefert Both mit verwegen angerautem Bariton den Hauptanteil, doch auch der ehemalige Ohnsorg-Theater-Schauspieler Stosberg, der irische Multiinstrumentalist Sage sowie die Gitarristen Hinrichsen und Fahnert steuern jeweils erkleckliche Vokalbeiträge bei. Euphorisch feuern „Santiano“ mehr als zwei Dutzend Songs ab. Darunter Ratschläge und Lebenshilfen wie „Ich bring dich heim“ und „Ihr sollt nicht trauern“, die Freiheitshymnen „Frei wie der Wind“ und „Lieder der Freiheit“ sowie die Jux-Vignetten „Die haben Bärte“, „Es gibt nur Wasser (aber nichts zu trinken)“ und „Joho und ne Buddel voll Rum“. Ein besonderes Bonbon für die treu eingeschworene Fangemeinde liefert „Wir für euch und ihr für uns“.

Bis zum recht lang geratenen Finale, wo unter anderem noch die Hymne „Santiano“, die Fernwehode „Auf nach Californio“ und das balladeske Schlusslicht „Die Sehnsucht ist mein Steuermann“ erklingen, bleibt es munter in der Festhalle. Ganz besonders natürlich im erstmals direkt vor der Bühne exklusiv gegen Aufpreis eingerichteten Stehplatzbereich mit direktem Kontakt zu den Seerecken.