Ausstellung: Satiriker Dieter Nuhr zeigt seine Fotoarbeiten in Weilburg

Mit seinen Kabarettprogrammen füllt er die größten Hallen. Die rund 50 Bilder von ihm sind nun aber in kleinerem Rahmen in der Stadt an der Lahn zu sehen.

Nicht immer, aber doch oft hat Dieter Nuhrs Humor mit Grenzüberschreitungen zu tun. In Bühnenprogrammen wie „Nuhr die Wahrheit“ geht der Kabarettist gern auch dorthin, wo es ein wenig ungemütlich wird. Natürlich sucht er die Pointe. Das Publikum soll etwas zu lachen haben, wenn es seinen Gedankenreisen folgt: Das zumindest ist der Anreiz, seine Veranstaltungen zu besuchen. Aber Nuhrs Ehrgeiz geht weiter, zielt auf Erkenntnis und Erweiterung des Horizonts.

Auf Reisen

Wer ihn auf einem ganz anderen Tätigkeitsfeld kennenlernen möchte, hat dazu jetzt im Weilburger Rosenhang-Museum Gelegenheit. Das zeigt seit seiner Eröffnung im Juni 2017 nicht nur die eigene Sammlung, sondern in zügigem Rhythmus auch hochkarätige Wechselausstellungen. Für drei Monate sind in den Räumen der ehemaligen Brauerei Helbig, wo früher die Bierkästen auf einem Laufband durch die Halle ratterten, künstlerische Reisefotografien des Kabarettisten zu sehen.

Historische Orte

Als Reminiszenz an den historischen Ort schlängelt sich das Laufband noch immer durch die Räume, so, als wolle es einen Faden vorgeben, anhand dessen man den Reise-Impressionen von Dieter Nuhr folgen kann. Man sieht auf ihnen allerdings weder schöne Landschaften noch intensive Porträts: Nuhr, der an der Essener Folkwang-Universität Malerei studiert hat, konzentriert sich mit seiner Kamera auf Dinge und Orte, die wohl kaum jemand beachten würde.

Bild-Zoom Auch eine Perspektive: Durchblick auf den Strand von Yiti (Oman).

Man sieht etwa Mauern, etliche Male verputzt, bemalt, im Alter gebröckelt. Fenster, mit Stoff oder Holz vielfach verrammelt – für die, die hier wohnen (in diesem Fall im georgischen Zugdidi, in anderen Colombo, Teheran oder das albanische Berat) schlicht eine Notwendigkeit, für den Fotografen darüber hinaus aber auch ein ästhetischer Anblick von eigenem Reiz. Zweckdienlich und zugleich Kunst: Ein Objekt kann beides sein. Dieter Nuhr weiß das. Über eine bemalte Wand, die er in Indien fotografiert, schreibt er: „Wer immer dieses Bild gemalt hat, wusste wahrscheinlich nicht, dass es einmal Kunst werden würde. Kunst entsteht oft erst im Auge des Betrachters.“

Das Unerkannte

Nuhr, der jedes Jahr mehrere Monate lang intensiv reist, ist so ein Betrachter. Ihn reizt das Unerkannte. Vielleicht ist sein Antrieb, seinen Bühnenprogrammen nicht unähnlich, einen Schritt weiterzugehen als andere. Er betrachte die „globalisierte Welt“ als seinen „Lebensraum“, sagt er: „Mich interessieren Lebensräume mehr als ,Sehenswürdigkeiten‘. Man kann sein eigenes Leben nur einschätzen, wenn man Vergleiche hat. Die Erweiterung des Horizonts ermöglicht mir, mein Leben einzuordnen, also Erkenntnis über das eigene Sein.“

Die Differenz zum eigenen Leben wahrzunehmen ist ihm wichtig. „Ich gehöre nicht zu den Touristen, die am liebsten schon bei der Ankunft jeden Unterschied zu den Einheimischen aufheben würden und sich erstmal einen landestypischen Poncho kaufen“, sagt Nuhr. Seine Fotografien wirken wie komponiert, ein Spiel der Formen und Farbnuancen. Indem er etwas sichtbar macht, was niemand vorher bewusst ansah, entdeckt er es neu. „Die meisten Dinge, die ich fotografiere, sind noch in Gebrauch. Sie erscheinen uns als verloren oder schäbig, aber denen, die sie nutzten, sind sie selbstverständlich. Eine Wand sieht in Indien anders aus als bei uns.“ Seine Motive suche er nicht gezielt, sagt Nuhr, aber er „stoße darauf. Und ich besuche natürlich schon abseitige Gegenden, um das Draufstoßen zu forcieren . . .“

Auge des Betrachters

Auf die Wahrhaftigkeit seiner Bilder legt Dieter Nuhr großen Wert. „Nicht konstruiert, sondern möglichst so wiedergegeben, wie ich sie vorgefunden habe“ sollen sie sein. „Aber die Wahl des Ausschnitts ist natürlich auch schon eine Art Komposition.“ Man kann das Sehen neu lernen mit diesen Bildern. Nicht nur eine toskanische Landschaft kann schön sein, sondern auch eine Betonwand mit Altersspuren, Rissen und Schründen.

Bild-Zoom „Pomuch“ heißt diese Fotografie von Dieter Nuhr – nach der mexikanischen Stadt, die berühmt ist für ihren Totenkult. Einmal im Jahr werden dort die Toten aus ihren Gräbern geholt und gewaschen.

„Das Reisen erdet“, sagt Dieter Nuhr. Anders kann es nicht sein, spürt der Betrachter, der in der großen Kunsthalle, die ihren industriellen Charme behalten hat, an den großen Formaten Nuhrs entlangflaniert. Ob etwas pittoresk erscheint oder armselig, liegt oft im Auge des Betrachters. Dass vieles normal ist, was bei uns als nicht normal gilt, sagt Nuhrs Galerist Christian Löhrl, der die Bilder in der hohen Halle nach einem exakten Plan des Künstler-Kabarettisten hängt. Nuhr geht es nicht darum, die Unterschiede einzuebnen. Er will sie sichtbar machen.

Dafür reist er in die entlegensten Gegenden der Welt. Wo die Bequemlichkeit aufhört, setzt die Erkenntnis ein.

Das ist beim Reisen nicht anders als auf der Bühne.

Fotoarbeiten von Dieter Nuhr

Rosenhang-Museum, Ahäuser Weg 8–10, Weilburg. Bis 18. Juni, Di bis So, 10–18 Uhr. Eintritt 12 Euro.

Telefon (06471) 390 81.

Internet www.rosenhangmuseum.de