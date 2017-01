Pläne und Entwurfsmodelle liegen vor: Schätze soll man zeigen - Frankfurt bekommt ein Romantik-Museum

Es war eine schwierige Situation, als die Jury für das neu zu bebauende Areal neben dem Goethe-Haus bei der Ausschreibung zum Ergebnis kam: Das Architektenbüro Michael Landes hat den schönsten Entwurf für das ganze Gelände vorgelegt, das eine Wohnbebauung und eine neue Heimstatt für das künftige Volkstheater mit umfasst. Das Büro von Christoph Mäckler allerdings hat die besten Museums-Ideen. Mäckler hatte vorgesehen, dass sich das Museum wie ein Riegel in das Areal hineinschieben sollte. So wären zwei Höfe entstanden. Landes hatte eine Ein-Hof-Lösung favorisiert. „Mehr Licht, mehr Luft“, so Goethe-Haus-Direktorin Anne Bohnenkamp-Renken.

Also wurde ein Kompromiss gesucht – und gefunden: Landes & Partner ist für die Goethe-Höfe zuständig, Mäckler macht das Museum. Was allerdings gravierende Folgen hat. Denn die Ein-Hof-Lösung bedeutet, dass die Fassade des Museums, anders als ursprünglich geplant, an der Straße entlanglaufen wird, statt in den Hof zu ragen: Doch wie einen solch großen, fast 30 Meter langen Block ästhetisch einfügen, der zudem, weil die Ausstellungsflächen ohne Tageslicht auskommen, keine Fenster braucht?

Die Lösung, die das Büro Mäckler präsentiert, kann man nun erstmals, bis in die detaillierten Entwurfsplanungen hinein, in einer kleinen Schau im Arkadensaal des Freien Deutschen Hochstifts bestaunen. Sie ist gewagt, aber gelungen: Statt einer großen Wand spielt die Fassade drei Häuser vor. Leitend war dabei einer dieser typischen Mäckler-Sätze, für die der Architekt nicht unbekannt ist: „Die Außenwände der Häuser sind die Innenwände der Straßen- und Platzräume.“

Drei Häuser, ein Thema

Das ist hübsch und bringt ein zentrales Anliegen des umtriebigen Architekten auf den Punkt: Wer ein Haus baut, ist immer auch für seine Wirkung verantwortlich. Gute Architektur funktioniert nicht ohne die Berücksichtigung der Umgebung.

Die Drei-Haus-Lösung führt, wie in unserem Bild zu sehen, dazu, dass sich der Neubau dem Goethe-Haus trotz seiner viel größeren Fläche baulich unterordnet. Gleich neben dem Goethe-Haus im Großen Hirschgraben wird der Haupteingang sein, akzentuiert noch durch den „Blauen Erker“, eine Mäckler-Erfindung: Von innen kann man hier gewissermaßen den Straßenraum betreten und durch die blauen Fenster die Fassadengestaltung anschauen – blau deshalb, weil dies nach der blauen Blume in Novalis’ Romanfragment „Heinrich von Ofterdingen“ als Farbe der Romantik gilt.

Der Eingang ins zweite Haus ist wesentlich kleiner gehalten, fast wie bei einem Privathaus, und für Wechselausstellungen und Veranstaltungen außerhalb des Museumsbetriebs vorbehalten. Der in Haus Nummer drei schließlich ist für Schulklassen und die museumspädagogische Abteilung gedacht. Doch nicht nur die Eingänge sind unterschiedlich, sondern ebenso die Fassadengestaltung und die Traufhöhen: So dass jedes Haus für sich steht, obwohl – das ist der Clou – die Häuser im Innern durch eine große, von rechts nach links aufsteigende Treppe miteinander verbunden sind.

Himmelstreppe mit Licht

Diese Treppe führt im Innern direkt an der Fassade entlang: Das macht es möglich, die Fassade mit Fenstern auszustatten, denn die dahinterliegenden Ausstellungsräume sollen ja, weil die empfindlichen Ausstellungsstücke geschützt werden müssen, ohne Tageslicht auskommen.

Von der Abstellfläche für Kinderwagen bis zur Aussparung für einen Türgriff, und von der Eckleuchte bis zum „Betoneingießgeheäuse“: Bis ins kleinste Detail liegen die Entwürfe mittlerweile vor und können im Arkadensaal eingesehen werden. Die Eingangshalle öffnet sich mit einer großen Glaswand zum Garten im Innenhof. Das Untergeschoss ist für Wechselausstellungen gedacht, im Zwischengeschoss findet die Museumspädagogik ihren Platz, das erste Geschoss ist für jene Bilder vorgesehen, die bislang in der Gemäldegalerie des Hochstifts zu sehen waren – auch Preziosen wie Johann Heinrich Füsslis „Nachtalb“ und „Der Abendstern“ von Caspar David Friedrich sollen hier hängen. In der zweiten und dritten Etage schließlich, sagt Anne Bohnenkamp-Renken, bekommen „unsere Schätze endlich das Schaufenster, das wir uns wünschen“. Die Direktorin stellt sich vor, dass sich Räume, die den Verstand herausfordern und mit Reflexion und romantischer Ironie arbeiten, mit sehr stimmungsvollen Räumen abwechseln, in denen man beispielsweise im Dunkeln ein romantisches Lied hört oder von einem Film mitgenommen wird in die Welt des Heinrich von Ofterdingen.

Mittlerweile stehen auch die Architektenbüros für die Innengestaltung fest: Bach/Dolder, die auch schon etliche Ausstellungen im Städel und in der Schirn mitgestaltet haben („Maniera“, Helene Schjerfbeck), sowie das Büro Katz/Kaiser (Erinnerungsstätte an der Frankfurter Großmarkthalle).

16 Millionen Euro darf das Projekt kosten, je vier Millionen finanzieren das Land Hessen und die Bundesrepublik, acht Millionen muss das Hochstift nach dem Rückzug der Stadt Frankfurt 2013 selber finanzieren: Zum Glück haben sich großzügige Sponsoren wie der Kölner Kunsthändler Carsten Greve (eine Million Euro!) engagiert. Dass die Höchstsumme nicht überschritten werden muss, da ist Mäckler-Büropartner Mischa Bosch sicher: Die exakte Planung, wie man sie jetzt im Arkadensaal sehen kann, garantiere, dass es keine Überraschungen geben werde.

„Von der Skizze zum Bauwerk. Architekturmodelle und Skizzen von Christoph Mäckler Architekten“. Goethe-Haus, Großer Hirschgraben 23–25, Frankfurt. Bis 19. Februar, Mo bis Sa 10–18 Uhr, So 10–17.30 Uhr. Eintritt frei.

Telefon (069) 13 88 00.

Internet www.goethehaus-frankfurt.de