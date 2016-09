Schau dokumentiert Zeitschriften-Projekt Goethes

Red Hot Chili Peppers rocken in 360 Grad - auch im Netz

Berlin. Sind das die Konzerte der Zukunft? Zwei Monate vor ihrer offiziellen Deutschlandtour spielen die Red Hot Chili Peppers eine Show in Berlin, die per 360-Grad-Kameras im Netz gestreamt wird. Aber kommt die Energie auch via VR-Brille im heimischen Wohnzimmer an? mehr