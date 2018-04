Oliver Reese, der inzwischen das Berliner Ensemble leitet, eilte in seiner Frankfurter Zeit von Rekord zu Rekord: immer mehr Besucher, neue Abonnenten, höhere Einnahmen. Nun traten sein Nachfolger Anselm Weber, dessen erstes Jahr als Intendant des Frankfurter Schauspiels in den nächsten Wochen zu Ende geht, und sein Team „glücklich, zufrieden und dankbar“ vors Publikum hin, um mitzuteilen: Auslastung von 94,6 Prozent, 400 neue Abonnenten, mehr als 121 000 Besucher – neuer Rekord in der Geschichte des Hauses.

In Frankfurt scheint das Theater wieder einen festen Platz zu haben, beim Publikum wenigstens. Die Politik hat sich derweil noch nicht zu einer Entscheidung durchringen können, ob die marode Bausubstanz der Bühnen nun saniert wird oder ob einem Neubau der Vorzug zu geben ist. Womöglich steht auch eine neue Sparrunde ins Haus. Weber warnt natürlich.

Der Lappen geht erst einmal routinemäßig wieder hoch: Am 7. September wird die nächste Saison mit O’Neills „Der haarige Affe“ eröffnet in einer neuen Übersetzung des ostdeutschen Schriftstellers Clemens Meyer. In dem Stück des US-Dramatikers geht es um die Abgehängten und Verlierer, um die Wütenden und Gekränkten, um jene, die Trump womöglich gewählt hätten, hätte es Trump schon gegeben.

„Wie sind wir geworden, wer wir sind?“: Dem will das Frankfurter Theater nachspüren. Es soll um die Brüche der letzten Jahrzehnte gehen, die dazu geführt haben, dass die modernen westlichen Gesellschaften auseinanderzufallen drohen, dass Werte und Übereinkünfte plötzlich in Frage stehen oder nicht mehr gelten. Antworten erhoffen sich Weber und sein Team in dieser Spielzeit vor allem von modernen und zeitgenössischen Stücken, weniger vom klassischen Repertoire. 14 Premieren, neun Uraufführungen, vier deutsche Erstaufführungen sieht der Plan vor.

Wie eine Netflix-Serie

Auf O’Neill folgt im Großen Haus allerdings erst einmal die Antike in Gestalt von Aischylos’ „Persern“ (Regie: Ulrich Rasche). Lutz Hübner und Sarah Nemitz stellen ein neues Stück vor, das ein Licht auf die Gegenwart werfen will: In „Furor“ prallen drei Menschen unterschiedlicher Milieus aufeinander. Weber inszeniert. Becketts „Warten auf Godot“ (Robert Borgmann) schließt sich an, ebenso „Süßer Vogel Jugend“ von Tennessee Williams (Roger Vontobel), der Doppelabend in sechs Teilen „The Nation“ von Eric de Vroedt, eine Art „Politthriller im Netflix-Serienstil“ (David Bösch), und Ibsens „Peer Gynt“. Im Bockenheimer Depot inszeniert Luk Perceval „Mut und Gnade“ von Ken Wilber. In Zusammenarbeit mit dem Mousonturm kommt im Depot eine neue Produktion von „Rimini Protokoll“ zur Aufführung. Sie trägt den verheißungsvollen Titel „1440 Szenen für eine Stadt wie Frankfurt“.

Die Kammerspiele bringen in der nächsten Periode viel Zeitgenössisches. Los geht es am 8. September mit Ewald Palmetshofers Familienszenario „Räuber.Schuldenreich“ (David Bösch), dem sich Jan Neumanns Uraufführung „Aus Staub“ anschließt. Viel versprechen sich Weber und Chefdramaturgin Marion Tiedtke von dem britischen Autor und Regisseur Tim Crouch, der sich mit „An Oak Tree (Die Eiche)“ erstmals auf einer deutschen Bühne präsentieren wird. Wie zu hören ist, handelt es sich um Theater, das postmodern, aber vergnüglich mit sich selbst spielt. Das Publikum wird einbezogen, muss aber nicht mitmachen, versichert die Dramaturgie. Jessica Glause setzt „Eine Frau flieht vor einer Nachricht“ nach dem Roman von David Grossmann in Szene. Um „Sklaven Leben“ von Konstantin Knüspert kümmert sich Jan-Christoph Gockel. Drei Monodramen von Martin Mosebach, Thomas Pletzinger und Antje Ravic Strubel bringen die „Stimmen einer Stadt“ zu Gehör, bevor mit „Das Heerlager der Heiligen“ von Jean Raspail ein Kultbuch der Neurechten auf die Bühne kommt. Es handelt von der Invasion verarmter Massen aus Asien, die den französischen Staat ins Wanken bringt. Netter wird’s mit „Siddhartha“ vom allseits verehrten Hermann Hesse.

Für Kinder und Jugendliche sieht das Schauspiel „Der kleine dicke Ritter“ vor, das inklusive Projekt „Jetzt aber anders“ und das Stück „Weiße Flecken“. Auch das auf drei Jahre angelegte Großprojekt in Frankfurter Stadtteilschulen, „All Our Futures“, geht weiter, mit einer Aufführung im Depot.

(klu)