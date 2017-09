Premiere: Schauspiel Frankfurt legt los

Das Schauspiel Frankfurt geht heute in seine erste Spielzeit unter seinem neuen Intendanten Anselm Weber. Premiere feiert das Stück „Richard III.” von William Shakespeare unter der Regie von Jan Bosse. Weber hat in Frankfurt Oliver Reese abgelöst, der zur neuen Spielzeit ans renommierte Berliner Ensemble gewechselt ist. Weber hatte zuvor das Bochumer Schauspielhaus geleitet. Die neue Spielzeit in Frankfurt steht unter dem Motto „Wir”, dazu hat Weber 31 Stücke ausgewählt. „Ich finde, dass das Theater sich öffentlich einmischen muss”, hatte er im Vorfeld deutlich gemacht.

(dpa)