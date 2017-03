Interview: Schauspieler Alexander Fehling über Theater, Film und Sprache, die durch den Körper geht

Er hat unter US-Regisseur Quentin Tarantino gespielt, er war Goethe in einem deutschen Film. Jetzt steht Alexander Fehling in Frankfurt auf der Theaterbühne – und spielt Krieg.

Alexander Fehling kommt gerade mit dem Zug aus seiner Heimatstadt Berlin. In etwas mehr als zwei Stunden steht der aus Filmen wie Quentin Tarantinos „Inglourious Basterds“ und Philipp Stölzls „Goethe!“ bekannte, vielfach ausgezeichnete Schauspieler wieder als Eteokles im Bockenheimer Depot auf der Bühne. Seit Februar spielt Fehling die Hauptrolle im ersten Teil der Antiken-Doppelproduktion „Sieben gegen Theben/Antigone“ von Regisseur Ulrich Rasche: Herrscher Eteokles will seine Macht nicht teilen und stirbt am Ende im Zweikampf mit seinem Bruder. Das Stück ist ein großer Erfolg. Bis 24. März sind alle Vorstellungen ausverkauft. Bis vor ein paar Tagen hat der Schauspieler, der Ende des Monats 36 wird, zwischen den Aufführungen auch noch mit Hollywood-Regisseur Robert Schwentke gedreht: In „Der Hauptmann“ jagt er einen jungen Deserteur in den letzten Kriegsjahren. Als wir Fehling in Frankfurt treffen, wirkt er etwas gestresst. Nachher muss er noch in die Maske. Jasmin Takim sprach trotzdem mit ihm.

Bild-Zoom Foto: Jens Wolf (dpa-Zentralbild) Als Goethe in dessen Sturm- und Drang-Phase im Film „Goethe!“.

Herr Fehling, wie kam es dazu, dass Sie nach fünf Jahren Theaterabstinenz in „Sieben gegen Theben/Antigone“ unter Regisseur Ulrich Rasche wieder auf der Bühne zu sehen sind?

ALEXANDER FEGHLING: Er hat jemanden gesucht und mich angefragt. Dann haben wir uns getroffen und uns über das Stück unterhalten. Wir haben uns gut verstanden, zeitlich hat alles gepasst. Und dann haben wir’s gemacht.

Was schätzen Sie denn an der Arbeit mit Ulrich Rasche?

FEHLING: Das Besondere in der Arbeit ist für mich eigentlich die Verbindung mit der Musik. Dieser Strom, der entsteht, aus dem Körper, der Sprache, der Musik und dem Raum. Das komponiert er unheimlich sinnlich und zwingend. Was mir auch sehr gefällt, ist sein Mut zum Pathos.

Als Eteokles sind Sie der Protagonist im ersten Teil der Inszenierung. Im zweiten Teil, „Antigone“, haben Sie bis zum Schlussapplaus nichts mehr auf der Bühne zu tun. Was machen Sie in dieser Zeit?

FEHLING: Meistens tauschen wir uns kurz aus, dann trinke ich einen Liter Wasser, lausche von Weitem den anderen und warte, bis es vorbei ist.

Auch als Zuschauer ist man ziemlich erledigt am Ende des Abends, Rasches martialisches Chor-Theater mit seiner dröhnenden Musik fordert einen sehr.

FEHLING: Klar, da wird einiges vom Zuschauer verlangt. Und das ist gut so. Das Stück handelt ja von einem Kriegszustand, insofern müssen wir auch in einer Form von Ausnahmezustand sein, damit sich das überhaupt erzählt. Ich empfinde die Sprache auch als einen Ausnahmezustand und frage mich immer wieder, warum die so viel sprechen. Und ich denke, das ist auch ihr Weg, das alles auszuhalten, sonst würden sie auseinanderbrechen.

Die Handlung spielt sich ja auch allein in der Sprache ab.

FEHLING: Ja, absolut.

Im ersten Teil sind die Schauspieler ständig auf einer Drehscheibe in Bewegung, im zweiten Teil auf Laufbändern, Stillstand gibt es nicht.

FEHLING: Ich vergesse das tatsächlich über weite Strecken, dass ich auf einer Drehscheibe bin. Klar weiß ich das, ich merke das auch immer wieder. Das ist ja unser Widerstand, aber in meiner Fantasie ist das alles ganz anders.

Wie ist es in Ihrer Fantasie?

FEHLING: Ich stell mir die Dinge vor, die da passieren. Kann ich auch gar nicht unbedingt beschreiben. Das ist manchmal wie im Traum, halt Fantasie, das ist nicht unbedingt gegenständlich.

Sie sind die ganze Zeit den Zuschauern zugewandt, können Sie das Publikum erkennen ?

Man sieht es eigentlich so gut wie nie, also selten. Es ist ganz hell auf der Bühne, und ich gucke in absolute Dunkelheit, die ich dann mit meinen Bildern fülle.

Sie haben schon den Film „Im Labyrinth des Schweigens“ über den hessischen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer und die Vorgeschichte des Frankfurter Auschwitz-Prozesses hier gedreht, jetzt spielen Sie am Schauspiel Frankfurt Theater. Welchen Eindruck haben Sie von der Stadt?

FEHLING: Ich habe noch nicht so viel gesehen. Man ist ständig auf der Probebühne und am Arbeiten. Irgendwie kriegt man da nicht so viel mit. Ist schon anders als Berlin. Ich kann mich aber fast überall wohlfühlen, wenn ich weiß, warum ich da bin und was ich dort mache.

Was mögen Sie an der Arbeit am Theater im Vergleich zum Film?

FEHLING: Vor allem die Sprache, die so eine Welt ist, in der man sich bewegt, die ein Raum sein kann. Weil es oft nicht die Sprache ist, die wir hier am Tisch sprechen. Und auch dieser ganzkörperliche Ausdruck. Ich glaube, dass das Spiel mit dem Körper im Film eigentlich genauso wichtig ist und manchmal vernachlässigt wird. Bei diesen antiken Texten jedenfalls muss das Wort durch den ganzen Körper gehen, um Gewicht zu haben.

In einer der Aufführungen von „Sieben gegen Theben“ waren schon nach der Pause einige Sitze leer, nicht jeder Zuschauer hält die Inszenierung bis zum Ende durch. Spüren Sie, was im Publikum vor sich geht?

FEHLING: Man spürt schon, ob die Konzentration da ist oder nicht. Wenn jemand während der Vorstellung geht, spüre ich das auch, manchmal hört man das, manchmal sieht man das. Wir freuen uns aber, dass es ausverkauft ist und dass die Leute kommen und sich dafür interessieren. Wenn man sich konsequent für etwas entscheidet, kann man nie alle erreichen und darf das auch nicht wollen.

Sie haben in US-Filmproduktionen wie Quentin Tarantinos „Inglourious Basterds“ und in der Serie „Homeland“ gespielt. Geht es da am Set anders zu als in deutschen Produktionen?

FEHLING: Manche Produktionen haben mehr, andere weniger Geld. Das bemerkt man schon, aber im besten Fall spielt es nach fünf Minuten keine Rolle mehr. Es hängt also letztlich immer von den Menschen ab.

Ihr Handwerk haben Sie auf der Ernst-Busch-Schule in Berlin gelernt, wie so viele namhafte deutsche Schauspieler ihrer Generation, darunter etwa Devid Striesow, Nina Hoss und Ronald Zehrfeld. Warum ist diese Schule eine solche Talentschmiede?

FEHLING: Kann ich nicht sagen. Ich habe ja keinen Vergleich. Aber ich weiß, dass diese Schule ihre Aufgabe extrem ernst nimmt und dass man dort als Studierender sofort mit einem hohen Niveau konfrontiert wird. Ich selbst hatte auch viel Glück. Zum Beispiel, als 2007 gerade Regisseur Peter Stein an die Schule kam und unter den Absolventen für seinen „Wallenstein“ am Berliner Ensemble einen jungen Schauspieler gesucht hat. Und ich habe einen Film mit Robert Thalheim gemacht, als ich noch an der Schauspielschule war („Am Ende kommen Touristen“, Anm. d. Red.).

Welchen Beruf hätten Sie, wenn Sie nicht Schauspieler geworden wären?

Ich könnte es nicht, aber ich finde es immer wieder faszinierend, was ein Koch oder eine Köchin so erschaffen kann. Auch sehr vergänglich, wie im Theater.